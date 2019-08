Uradno: Po olimpijsko vozovnico v Berlin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kar se je govorilo že pred prvim krogom olimpijskih kvalifikacij, je postalo uradno. Prizorišče 2. kroga kvalifikacij za olimpijske igre za odbojkarje bo Berlin, je sporočila Evropska odbojkarska zveza (Cev). Nemška prestolnica je najboljše evropske ekipe, ki so se potegovale za olimpijsko vozovnico za Rio de Janeiro, gostila že pred štirimi leti.

Prvi krog kvalifikacij za olimpijske igre je potekal v začetku julija, na olimpijski turnir v Tokiu, na katerem bo nastopilo dvanajst reprezentanc, se je uspelo uvrstiti trem evropskim državam, Rusiji, Poljski in Italiji.

Za olimpijsko vozovnico so se borili tudi slovenski odbojkarji, a v močni skupini s Francijo, Poljsko in Tunizijo niso imeli možnosti.

Drugi krog kvalifikacij bodo gostili Nemci, ki si glede na razvrstitev na svetovni lestvici sploh niso priigrali nastopa v prvem krogu kvalifikacij, v katerem so od evropskih ekip igrale še Bolgarija, Nizozemska, Belgija, Srbija in Finska.

Slovenci z lepimi možnostmi za preboj na turnir

Na kvalifikacijskem turnirju v areni Max-Schmeling-Halle v Berlinu bodo obračuni osmih najboljših reprezentanc (brez že uvrščenih Rusije, Poljske in Italije) na evropski lestvici (oziroma sedmih in gostiteljice) potekli med 5. in 10. januarjem prihodnje leto.

Slovenski odbojkarji, ki trenutno zasedajo osmo mesto na evropski lestvici, imajo dobre možnosti za uvrstitev na turnir v Berlinu. Cev bo upoštevala lestvico, ki jo bo oblikovala po septembrskem evropskem prvenstvu, ki bo v Franciji, Sloveniji, Belgiji in na Nizozemskem.

