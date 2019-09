Nemke končale slovenske nastope na EP

Slovenske odbojkarice se poslavljajo od evropskega prvenstva. Njihova pot se je končala v osmini finala, kjer jih je po napovedih premagala Nemčija. V dvoboju se je spet izkazalo, da če Slovenke držijo sprejem, se lahko kosajo z vsako reprezentanco, ko pa ta popusti, možnosti za zmago praktično ni. V prvem nizu je bil slovenski sprejem odličen, nato pa je padel, kar se je poznalo tudi v napadu. Nemke so z blokom in odlično igro v polju zaustavljale slovenske napade, drugi niz dobile z veliko razliko, v tretjem pa tudi že zanesljivo povedle. Čeprav se izbranke Alessandra Chiappinija niso hotele predati, zmage tekmic niso več ogrozile.

Začetek dvoboja je napovedoval izenačen boj. Nemke so sicer povedle s 3:0, a so Slovenke hitro vzpostavile ravnotežje, po bloku Ize Mlakar izenačile na 4:4, po točki Monike Potokar pa prvič povedle. Nato so imele nekajkrat prednost dveh točk, nazadnje pa po točki Tine Grudina vodile z 18:17. Pri zaostanku 20:21 ni bilo še nič kritičnega, a ko je Mlakarjeva dobila blok za 20:22 in ko so takoj zatem naredile še napako, je bilo jasno, da se v tem nizu ne bodo mogle rešiti.

Kot da bi jih končnica pahnila v slabo razpoloženje, so na začetku drugega niza zašle v krizo, tekmice so povedle s 6:0 in 8:1. Chiappini je poskušal z menjavami, z izjemo blokerskega je menjal na vseh položajih, na klop je posadil tudi rahlo poškodovano Mlakarjevo, namesto nje je zaigrala Darja Eržen, vendar pravega učinka ni bilo. Dvakrat se je Slovenkam sicer še uspelo približati na štiri točke zaostanka, nazadnje po dobrih servisih Eve Mori, po katerih je bil izid 12:16. A Nemke so odgovorile na isti način, pritisnile so na slovenski sprejem, dosegle pet zaporednih točk, kar jim je zadostovalo za mirno končnico.

V tretjem nizu je bila igra Slovenk spet nekoliko boljša, tudi Nemke niso bile več tako zagnane. A kljub temu, da so sredi niza prevzele pobudo in povedle za pet točk. Po asu Erženove se je njeni ekipi še uspelo približati na 16:18, a po seriji dobrih servisov so Nemke spet povedle s petimi točkami razlike. Točka Lane Ščuka za 20:23 je še dala nekaj upanja, ki pa se je hitro razblinilo, Nemke so z blokom niz dobile s 25:20.

Kaj so Slovenke povedale po zadnji tekmi? Eva Mori, kapetanka Slovenije: Razočarane smo, saj smo imele lepo priložnost, ker je naša igra tukaj na Poljskem iz dneva v dan rasla. Rekla bi, da smo zapravile priložnost, a obenem vemo, da še nismo na tej ravni in bomo morale še veliko delati, da bomo to dosegle. Mislim, da je bil odločilen karakter. Če bi si rekle, gremo igrat, bi bilo malo lažje, tako pa smo si same ustvarile dodaten pritisk, da moramo zmagati. Ponosna sem na rezultat, a čaka nas še veliko dela. "Ponosna sem na rezultat, a čaka nas še veliko dela;" pravi kapetanka Eva Mori. Foto: CEV Darja Eržen, reprezentantka Slovenije: Poznala se je njihova kakovost. Me smo se borile skozi celo tekmo, na koncu je odločila razlika v lastnih napakah, ki jih nasprotnice skoraj niso delale, me pa smo jih storile nekaj preveč. Naš uspeh na tem prvenstvu je velik. Zelo smo ponosne na to, kar smo dosegle, vseeno je to velik dosežek za nas kot ekipo, žensko reprezentanco in Slovenijo. Lana Ščuka, reprezentantka Slovenije: Mislim, da smo si na tej tekmi vse želele pokazati še več kot na predhodnih tekmah. To evropsko prvenstvo ni bilo nekaj najlažjega, ampak s takšnimi preizkušnjami bomo vse rasle. Mislim, da smo izkoristile priložnost biti tukaj, naredile smo dober rezultat, škoda ker nismo še boljšega. Osebno bi si želela, da bi dala še več na tej tekmi. Nemke so bile ranljive, pokazale smo izjemen sprejem in obrambo, a na žalost smo izkoristile premalo žog. Domov odhajamo s porazom, a sem ponosna na svojo ekipo in rezultat.

Nemčija : Slovenija 3:0 (21, 15, 20) Atlas Arena Lodž, gledalcev 2520, sodnika: Murulo (Estonija), Simić (Srbija). Nemčija: Kästner, Hanke 1, Poll 9, Geerties 15, Drewniok, Alsmeier, Stigrot, Lippmann 15, Schoelzel 8, Bock, Pogany, Vanjak, Weitzel 5, Gründing.

Slovenija: Mori 4, Grudina 9, Vovk, Janežič, Zdovc Sporer, Mikl, Zatković, Mlakar 3, Najdič 2, Pintar, Ščuka 6, Eržen 12, Planinšec 3, Potokar 2.

