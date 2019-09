Poškodba ob nepravem času, selektor: Skušam ostati pozitiven #video #foto

Čeprav se je na sami tekmi zdelo, da je po vodstvu z 2:1 v nizih slovenski selektor Alberto Giuliani taktično menjal in iz igre potegnil Čebulja, da bi nekaj igralnih minut dobili še drugi, je bilo po tekmi jasno, da je bil v menjavo primoran. Novopečeni član Trentina, je, kot vse kaže, obnovil poškodbo trebušne prepone in šele podrobni zdravniški pregledi bodo pokazali, kako resno je.

Če bo tako, kot pred dvema letoma, je to vse prej kot dobra novica. "Moram iti, da me pregleda zdravnik," je izjavo zavrnil Čebulj, ki je pred dvema letoma pred EP 2017 na Poljskem zaradi podobne poškodbe že izpustil veliko tekmovanje.

Selektor zaskrbljeno hodil gor in dol

Zelo zaskrbljen je bil tudi selektor. Po tekmi je z mrkim obrazom hodil gor in dol po dvorani in razmišljal, skoraj zagotovo o zdravstvenem stanju svojega izbranca. Vseeno se mu je pred mikrofonom na obraz spet narisal tipičen nasmešek, a vseeno potrdil, da še ne vedo, kako hudo je. "Nočem razmišljati o črnem scenariju, želim ostati pozitiven. Klemna čakajo pregledi in videli bomo, v čem je težava," se je dotaknil poškodbe tudi selektor, ki najbrž že razmišlja o tem, kaj bo storil, če odbojkar iz Raven na Koroškem do začetka EuroVolleyja 2019 (12. september) še ne bo nared.

V tem primeru bosta morala odgovornost na svoja pleča prevzeti Žiga Štern ali Alen Šket. "V prvi vrsti upam, da ni nič resnega. Če ne bo šlo, bova z Alenom storila vse, da Čebulja zamenjava, kolikor se pač da," je poškodbo reprezentančnega kolega komentiral še Štern.

Kapetan: Kdorkoli odpade zaradi poškodbe, je za Slovenijo šok

Mala Slovenija ima določeno število kvalitetnih igralcev, zato bi se jim vsaka smola s poškodbo še kako poznala. "Za nas je pomemben prav vsak igralec, na prvenstvu, ki ga že nestrpno čakamo, bomo potrebovali prav vse igralce. Upajmo, da bo s Klemenom vse v redu, saj je zelo pomemben člen te ekipe. Za Slovenijo bi bil šok vsak igralcev, ki se poškoduje. Kot sem rekel, upam, da ni nič hujšega. Dejal mi je, da v mirovanju bolečine ne čuti, a to še nič ne pomeni," je temo Čebuljeva poškodba za zdaj zaprl kapetan Tine Urnaut.

V sredo bodo priložnost še preostali igralci

Slovenci in Srbi se bodo v sredo v Stožicah pomerili še enkrat. Slovenski selektor je že potrdil, da bo na drugi tekmi dal priložnost tudi tistim, ki na prvi tekmi niso igrali. Želi v pogonu ohraniti prav vse, saj bo prvenstvo dolgo in naporno. Kot pravi, bo potreboval prav vseh 14 igralcev, ki jih lahko vzame sabo na odbojkarski spektakel.

