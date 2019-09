Srebrni junaki: To je uspeh celotne Slovenije #video

Slovenski ljubitelji športa so na Kongresnem trgu pozdravili športnike, ki so nas razveseljevali v zadnjih dneh, evropske odbojkarske podprvake, kolesarska šampiona Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja ter kajakaša Evo Terčelj in Nejca Žnidarčiča ter kanuista Luko Božiča. "To je uspeh celotne Slovenije. Brez vas nam ne bi uspelo," je izjemno navijaško podporo med prvenstvom stare celine za enega ključnih dejavnikov označil član srebrnih junakov Dejan Vinčić.

Navijači so na Kongresnem trgu v Ljubljani najprej pozdravili svetovna prvaka, ki sta do zlatega odličja prišla v čolnu, kajakašico Evo Terčelj (svetovna prvakinja v slalomu) in Nejca Žnidarčiča, ki je slavil v spustu, ter bronastega kanuista Luko Božiča. "Ves trud in čakanje je poplačano. Presrečna sem za stvari, ki so se zgodile ta konec tedna," je bila vesela Terčeljeva.

Nagrada Rogličevim in Pogačarjevim staršem

Na odru sta se trojici pridružila prvi s svetovne kolesarske lestvice Primož Roglič in najboljši mladi kolesar Tadej Pogačar, ki sta navdušila s prvim in tretjim mestom v generalni razvrstitvi Dirke po Španiji. "Rad bi se zahvalil vsakemu navijaču posebej. Neverjetni ste. Ta sprejem, vse to, je nagrada, potrditev za vse moje dosežke," je dejal Roglič. Pogačar prav tako ni mogel mimo navijačev: "Neverjetni občutki, ko je toliko navijačev ob progi v Španiji. Zelo sem vesel, da imamo tako podporo." Na opazko, da je že tako mlad v kolesarskem vrhu, je dodal: "Nikoli nisem rad preskakoval dogodkov, sem šel po poti, a zadnjih nekaj let res zelo napredujem. Zdaj sem tukaj in tako bom šel naprej."

Zmagovalec Vuelte Primož Roglič je imel precej dela z delitvijo avtogramov. Foto: Sportal

Kapetan srebrnih odbojkarjev Tine Urnaut. Foto: Sportal Zadovoljni predsednik Kolesarske zveze Slovenije Tomaž Grm je v imenu krovne slovenske kolesarske zveze junakoma predal prav posebno nagrado, ki bo še kako prav prišla tistim, ki so ju na športni poti spodbujali vse življenje: "Na Kolesarski zvezi Slovenije smo se odločili, da bomo podelili "počitek" za tiste, ki so kolesarjem kot prvi pomagali. Staršem. Brez njih ne bi bilo tega, kar imamo danes."

Odbojkarji so se pripeljali z ladjico

Kot zadnji so na oder na Kongresnem trgu stopili srebrni odbojkarski junaki, ki so se na sprejem pripeljali z ladjico.

"Hvala vsem navijačem, brez vas to ne bi bilo mogoče. Brez vas ne vem, kje bi se končalo evropsko prvenstvo. Nobena kolajna ni toliko vredna, kot to, ko ste vi z nami. Z vami smo premagovali najboljše ekipe na prvenstvu, najboljše ekipe v Evropi. Najbolj žal mi je tega, da finala nismo mogli igrati v Stožicah, pred tem občinstvom. Ob naslednji priložnosti bomo osvojili tudi zlato," je dejal kapetan Tine Urnaut.

Prihod odbojkarjev na sprejem:

Cmok bo ostal še dolgo časa

Dejan Vinčić se zaveda, da je generacija zamudila izjemno priložnost, a hkrati ve, da je dosegla enega največjih uspehov slovenskega kolektivnega športa. Foto: Sportal

Da je danes nekoliko lažje, kot je bilo po nedeljskem finalu, je priznal eden najbolj izkušenih v reprezentančni vrsti Dejan Vinčić, ki bo poraz težko pozabil: "Ko vidimo vse vas, ko vidimo, kako smo združili Slovenijo, kakšno podporo smo imeli, je precej lažje. Po tekmi smo bili zelo razočarani, vsi smo želeli zlato, danes, ko vas vidimo v takem številu, to srebro sije kot zlato. Cmok bo še dolga časa ostal v grlu, težko bo preboleti ta poraz, a zadovoljni moramo biti s tem, kar smo dosegli. To je uspeh celotne Slovenije, brez vas, navijačev, nam to ne bi uspelo."

Ob tem je najstarejši, 35-letni Mitja Gasparini, namignil, da bo vztrajal tudi v reprezentančnem ustroju. "Vsi smo neizmerno ponosni in veseli, da lahko te občutke in užitke delimo z vami. Spremljajte nas še naprej, mi pa bomo še naprej povezovali celotno Slovenijo," je Slovence pozval predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret.

S sprejemom se bo letošnja reprezentančna sezona tudi uradno končala, slovenski reprezentanti bodo od jutri naprej že pod okriljem svojih klubov.

Slovenski odbojkarji znova podrli rekord gledanosti Finalna odbojkarska tekma na evropskem prvenstvu v Parizu med Slovenijo in Srbijo je najbolj gledana odbojkarska tekma vseh časov na slovenskih televizijah. Foto: Sportida Finalna odbojkarska tekma na evropskem prvenstvu v Parizu med Slovenijo in Srbijo je najbolj gledana odbojkarska tekma vseh časov na slovenskih televizijah. Nedeljska tekma je na Kanalu A dosegla rating 26,4 odstotka oziroma 80 odstotkov gledalcev, so sporočili iz Pro Plusa. Največ gledalcev je odbojkarsko tekmo med Slovenijo in Srbijo gledalo ob 19.31, ko je bil rating kar 32,4 odstotka. Tokrat je bilo pred televizijskimi zasloni nekaj več moških, saj so dosegli rating 27,6 odstotka. Najvišji delež moških gledalcev med tekmo je bil ob 17.53, ko je kar 91 odstotkov teh spremljalo dvoboj. Vir: STA

