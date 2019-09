Poglejte, kaj je storil slovenski selektor. Srbi besnijo. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski odbojkarji so po asu kapetana srbskega kapetana Nemanje Petrića v dvorani Bercy v Parizu začeli slavje tretjega evropskega naslova, a čeprav je bilo vse odločeno in jasno, je slovenski selektor Alberto Giuliani pri sodnikih zahteval videoanalizo. Zahteval je, da se pogleda, ali je srbski sprejemalec pri servisu naredil prestop, a izkazalo se je, da je bilo daleč od tega in da je šlo le za manjše nagajanje.

Italijan na klopi Slovenije je po asu zahteval videoanalizo. Srbi so ga obsodili nešportnega vedenja:

Italijan je s to morda ne preveč športno potezo za nekaj sekund prestavil slavje Srbov, ki so na koncu povsem zasluženo premagali slovenske odbojkarje. Čeprav so si v slovenskem taboru želeli zlata, slovenski selektor poudarja, da je Slovenija zasluženo igrala v velikem finalu.

"Želeli smo si te zmage, vendar zdaj ne smemo biti razočarani zaradi osvojenega drugega mesta, saj smo si ga res zaslužili. Na poti do sem smo premagali dve izmed najmočnejših reprezentanc sveta, Rusijo in Poljsko, zato moramo biti, čeprav se to zdi v tem trenutku zelo težko, enako srečni," je po izgubljenem finalu povedal Giuliani.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Srbijo (foto: CEV):

1 / 24 2 / 24 3 / 24 4 / 24 5 / 24 6 / 24 7 / 24 8 / 24 9 / 24 10 / 24 11 / 24 12 / 24 13 / 24 14 / 24 15 / 24 16 / 24 17 / 24 18 / 24 19 / 24 20 / 24 21 / 24 22 / 24 23 / 24 24 / 24

Kdaj bo sprejem za srebrne odbojkarje? Kongresni trg v Ljubljani bo danes ob 17. uri gostil veliki sprejem za slovensko moško odbojkarsko reprezentanco, ki je na evropskem prvenstvu osvojila srebro, pridružili pa sem ji bodo kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar ter kajakaša Eva Terčelj in Nejc Žnidarčič ter kanuist Luka Božič.

Preberite še: