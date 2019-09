Luka Dončić tolaži junake: Srebrna medalja je vrh

Luka Dončić je leta 2017 Sloveniji pomagal do evropskega naslova, odbojkarji pa so na letošnjem EP osvojili drugo mesto.

Luka Dončić je leta 2017 Sloveniji pomagal do evropskega naslova, odbojkarji pa so na letošnjem EP osvojili drugo mesto. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska odbojkarska reprezentanca je z enkratnim športnim podvigom, vnovičnim naslovom evropskega podprvaka, združila celotno Slovenijo. Po porazu s Srbijo, ki se je izkazala za premočnega tekmeca, so družbena omrežja preplavile čestitke športnikov. Podobno kot po veličastnih zmagah nad Rusijo in Poljsko sta se oglasila slovenska košarkarska junaka Luka Dončić in Goran Dragić, ni pa manjkalo tudi drugih navdušencev, ki so podali spoštovanje srebrni Giulianijevi četi.