Prizori za zgodovino: Kdor ne skače (sredi Pariza), ni Sloven'c! #video

Slovenski navijači odštevajo ure in minute do vrhunca letošnjega evropskega prvenstva v odbojki, ko bodo Slovenci poskušali prvič v zgodovini osvojiti naslov evropskih prvakov. V prestolnico Francije se zgrinjajo gruče Slovencev, danes opoldne so svoje glasove uglaševali pred Eifflovim stolpom, odmevale so Golica, Slovenija, od kod lepote tvoje in energična navijaška poskočnica Kdor ne skače, ni Sloven'c. Uživajte v podobah slovenske navijaške evforije, ki bo morda prekosila celo tisto iz košarkarskega Istanbula pred dvema letoma.

- Finale med Srbijo in Slovenijo, ki bo ustoličil novega evropskega prvega v odbojki, bo danes ob 17.30.



- Tekmo v dvorani Bercy, kjer bi se lahko spisalo novo zgodovinsko poglavje slovenskega športa, si bo v živo ogledalo več tisoč slovenskih navijačev. Nekaj jih je na slovenskem srečanju pred Eifflovim stolpom ujela tudi novinarka Planet TV Sara Pakiž.



- Slovenska reprezentanca bo v Slovenijo (če bo vse po sreči in brez zamud) priletela že okrog ene ure zjutraj. V Parizu naj bi na letalo sedli ob 23.30.



- Že jutri jih v Ljubljani čaka sprejem. Odbojkarje, kolesarska šampiona Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, ki danes dirkata na SP v Yorkshiru, pred tedni pa sta blestela na Dirki po Španiji, ter junake svetovnega prvenstva v kajaku in kanuju na divjih vodah Evo Terčelj, Nejca Žnidarčiča in Luko Božiča, boste lahko jutri ob 17. uri pozdravili na Kongresnem trgu v Ljubljani. Športniki in športnica se bodo od Špice do Brega pripeljali z ladjico, nato pa se bodo sprehodili do Kongresnega trga.

S kombijem na več kot 12-urno pot do Pariza

Med več sto navijači, ki so se danes opoldne ogrevali pred Eifflovim stolpom, je bil tudi Jan Gaber, ki je s še sedmimi prijatelji v Pariz s kombijem pripotoval danes ob 6. uri zjutraj. Fantje, opremljeni s slovenskimi zastavami, vuvuzelami, navijaškimi šali in očali, so se na pot iz Škofje Loke odpravili včeraj ob 17.30 in po dobrih 12 urah vožnje danes v zgodnjih jutranjih urah dosegli prestolnico Francije.

Med več sto navijači, ki so danes opoldne rajali pred Eifflovim stolpom v Parizu, je bil tudi Jan Gaber, ki je v Pariz v družbi sedmih prijateljev pripotoval s kombijem. O zmagovalcu ne dvomi. "Imamo to," je dejal. Foto: osebni arhiv

O tem, da bi si finale EP ogledali v živo in tako enega od športnih vrhuncev leta doživeli na lastni koži, so začeli razmišljati v četrtek po polfinalu, v katerem je Slovenija ugnala svetovne prvake Poljake, v petek zjutraj pa dokončno sprejeli odločitev.

Izposodili so si kombi, prek turistične agencije kupili vstopnice za finale (70 evrov), delodajalca obvestili, da v ponedeljek nanje ne gre računati, in se odpravili proti mestu ljubezni. Naš sogovornik meni, da bodo za pot, vključno z bencinom in cestninami, ter vstopnico, hrano in pijačo odšteli okrog 300 evrov. Prenočišče si bodo poskušali poiskati še pred tekmo, je povedal Jan. O tem, koga bodo danes ustoličili za evropskega prvaka, ni dvoma, je dejal. "Imamo to," se je nasmehnil, z mislimi že pri zlati kolajni, ki bi zvečer lahko počivala okrog slovenskih vratov.

Po Parizu odmeva Kdor ne skače, ni Sloven'c (video: Sara Pakiž/Planet TV).

Kjerkoli diši po športnih uspehih, je zraven tudi najbolj znan slovenski navijač Aleksander Javornik.

