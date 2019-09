Možakar, ki je na EP že premagal Srbijo: V Parizu bo najglasneje donela Zdravljica!

Luka Slabe je s Slovenijo leta 2013 na EP že sklatil veliko Srbijo, žal pa so kljub odličnemu odprtju prvenstva na koncu po porazih proti Finski in Nizozemski obstali v skupini in razočarani odšli v domovino.

V preteklosti se ni zgodilo velikokrat, da bi slovenska odbojkarska reprezentanca premagala Srbijo, a pred šestimi leti na evropskem prvenstvu 2013 na Danskem in Poljskem se je zgodilo prav to. Slovenija je takrat pod vodstvom selektorja Luke Slabeta na uvodni tekmi skupinskega dela v Herningu šokirala to odbojkarsko velesilo, ki ji bo tudi danes ob 17.30 v Parizu stala na poti do evropskega prestola.

V Herningu so Slovenci šokirali Srbe. Foto: Sportida "Popoln napad s servisom je bil eden od predpogojev, da smo si lahko v tekmi s Srbijo zagotovili uspeh. Z dobrim servisom nam je uspelo oddaljiti njihov sprejem od mreže in onemogočiti, da bi se pri Srbih razigrala takrat verjetno ena najboljših srednjih blokerjev na svetu Marko Podraščanin in Dragan Stanković. To nam je uspelo, naš blok je dobro ustavil napadalce z Atanasijevićem na čelu," se Luka Slabe spominja velike zmage pred šestimi leti.

"V napadu smo poskušali veliko napadati prek sredine igrišča, še posebej prek hitre kombinacije 'pipe' (napad iz cone 6, op. p.), in s tem kaznovati njihove nedisciplinirane blokerje, ki so dopuščali, da so naši napadalci osvajali točke proti samo enemu blokerju. Tudi pri tem so bili naši fantje uspešni. Ekipa je prav tako letela po igrišču in igrala odlično obrambo," je dodal.

O tem, da se Kovač in slovenski odbojkarji odlično poznajo "Trener prilagaja sistem igre svoje ekipe odlikam in šibkostim, ki ji imajo njegovi igralci. Vsak trener ima svojo filozofijo, ki jo je mogoče prepoznati ob bolj poglobljenem spremljanju ekipe. Večina igralcev naj bi filozofijo svojega trenerja razumela in to prenesla na igrišče. Slobodan Kovač je na klopi Slovenije preživel dve reprezentančni sezoni in dodobra spoznal slovenske odbojkarje. Foto: Aleš Oblak Tako kot ima vsak trener svoje značilnosti, jih imajo prav tako tudi igralci. Po mojem mnenju trenerji poznajo značilnosti vsakega igralca veliko bolj podrobno kot igralci detajle trenerjeve filozofije ali taktike. Trenerji namenimo veliko več časa analiziranju igralcev ne glede na to, ali gre za nasprotnikove igralce ali igralce svoje ekipe. V tem primeru smo trenerji v malenkostni prednosti," je na zelo pogosto vprašanje pred finalom odgovoril Slabe.

"Igra se za zlato medaljo, a ..."

Slovenija bo po letu 2015 še drugič v zgodovini igrala v velikem finalu. Pred štirimi leti so bili v Sofiji boljši Francozi, a Slovenci poudarjajo, da jim tokrat srebro ni dovolj. Kako se lotiti tekme, ki odloča o kolajni najžlahtnejšega leska? "Tekme se je treba lotiti tako kot vseh prej. Priprava na tekmeca in ustaljena rutina morata ostati enaki kot ponavadi. Res je, da se igra za zlato medaljo na EP, vendar je to le ena od številnih težkih tekem, ki so jih naši reprezentanti že odigrali v svojih karierah. Poleg tega si bosta nasproti stala tekmeca, ki se poznata zelo dobro. Skrivnosti ni. Tista ekipa, ki bo zmagala v bitki servisa, sprejema servisa in učinkovitosti zunanjih napadalcev, bo nov evropski prvak," je prepričan slovenski strokovnjak, ki trenutno v vlogi pomočnika selektorja deluje na klopi ženske izbrane vrste.

Tudi na Japonskem so brali o noriji, ki je v preteklih dneh vladala v Stožicah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dogajanje v Stožicah odmevalo vse do Japonske

Čeprav se trenutno mudi na Japonskem, kjer z ameriško reprezentanco igrajo v svetovnem pokalu, je tudi sam slišal, kaj se je dogajalo v Stožicah. "Čeprav si tekem tega prvenstva nisem ogledal, pa vse do Japonske odmeva, kakšno neverjetno vzdušje so pripravili naši navijači v Stožicah. Francozov v finalu ni, zato sem prepričan, da bo v Parizu najglasneje donela Zdravljica!" Tako se bodo Slovenci počutili kot doma, za nameček pa jim bodo zaradi incidenta srbskih navijačev ob strani zagotovo stali tudi francoski navijači. Po nekaterih ugibanjih v finalu pričakujejo okoli pet tisoč slovenskih navijačev.

Veliki finale se bo v prelepi dvorani Bercy, ki sprejme okoli več kot 15 tisoč navijačev, začel ob 17.30. Srbi lovijo že svoje tretje zlato na evropskih prvenstvih, Slovenci prvo.

