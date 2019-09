Slovenska košarkarska pravljica navdih za odbojkarje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovensko odbojkarsko reprezentanco čaka finale Eurovolleyja, vsi slovenski ljubitelji športa pa si želijo, da bi se v Parizu ponovil scenarij iz Istanbula leta 2017. Takrat so za največji uspeh slovenskega ekipnega športa poskrbeli naši košarkarji, ki so postali evropski prvaki. V finalu so premagali Srbe, prav ti pa so tudi tekmec naših odbojkarjev.

Goran Dragić, Luka Dončić, Anthony Randolph, Gašper Vidmar, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Edo Murić, Jaka Blažič, Saša Zagorac, Žiga Dimec in Vlatko Čančar so pod vodstvom srbskega stratega Igorja Kokoškova pred dvema letoma v Istanbulu spisali zlato poglavje slovenskega ekipnega športa.

Po njihovih stopinjah dve leti kasneje stopajo slovenski odbojkarji, zato je današnji skok v športno preteklost idealna priložnost, da se spomnimo, kakšna je bila slovenska košarkarska evforija 17. septembra v Istanbulu, saj se nekaj podobnega utegne zgoditi tudi nocoj v Parizu. Tako kot zlati košarkarji so tudi naši odbojkarji Slovenijo pahnili v navijaški trans, številni navijači so odpotovali v francosko prestolnico, kjer bodo poskušali poustvariti vsaj delček tistega neverjetnega vzdušja, ki je v Stožicah četi italijanskega dirigenta Alberto Gulianija pomagala vse do polfinala.

Slovenski košarkarji so skupinski del EuroBasketa 2017 igrali v Helsinkih na Finskem in proti reprezentanca gostiteljice skupine, Francije, Grčije, Poljske in Islandije zabeležili pet zmag.

Za izločilne boje se je šestnajst najboljših reprezentanc nato preselilo v Istanbul v Turčiji, kjer so Slovenci v osmini finala z 79:55 premagali Ukrajino, v četrtfinalu s 103:97 Latvijo Kristapsa Porzingisa, v polfinalu z 92:72 povozili veliko Španijo in se uvrstili v zgodovinski finale.

Foto: Vid Ponikvar

Pot vanj so prek Madžarske, Italije in Rusije našli še Srbi, zmagovalci skupine D, v kateri so jim edini poraz zadali Rusi.

Foto: Vid Ponikvar

17. septembra je bilo v največjem turškem mestu med Evropo in Azijo vse pripravljeno na vrhunec 40. evropskega košarkarskega prvenstva.

Foto: Vid Ponikvar

Domačih košarkarskih navdušencev prvenstvo ni zanimalo več, njihovo reprezentanco so v osmini finala izločili Španci (73:56), a bojazni, da bi v prelepi dvorani Sinan Erdem Dome košarkarski praznik kvarili nezasedeni sedeži, ni bilo.

Foto: Vid Ponikvar

Nad Istanbul so se zgrnile množice košarkarskih navijačev, slovenskih je bilo več kot srbskih, skupaj pa več kot dovolj, da se je dvorana Sinai Erdem, v kateri je mesta za kakšnih 16.000 gledalcev, spremenila v navijaški kotel.

Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Prvi koš na tekmi so dosegli Srbi, s trojko jim je odgovoril Edo Murić, prva četrtina pa se je končala z majhno prednostjo srbske reprezentance (22:20).

Foto: Vid Ponikvar

V prvih treh minutah druge četrtine sta bila tekmeca še enakovredna, nato sta se razigrala slovenski kapetan Goran Dragić in naš košarkarski dragulj Luka Dončić in do polčasa ob prispevku Klemna Prepeliča in Anthonyja Randolpha poskrbela za vodstvo Slovenije z devetimi točkami prednosti (56:47).

Foto: Vid Ponikvar

V začetku drugega polčasa je slovenska prednost narasla že na 11 točk (61:49), kmalu za tem pa je na slovenska vrata potrkala nesreča. Čudežni deček Luka Dončić si je pri vodstvu s 63:55 poškodoval gleženj in v 26. minuti predčasno končal finalni nastop. Očitno je ta poškodba v ekipo vnesla nekaj nemira, saj so se Srbi približali na vsega 61:63, naša reprezentanca pa je stavila na kapetana Dragića, ki je pred zadnjo četrtino z dvema prostima metoma in že 35. točko postavil rezultat 71:67.

Foto: Vid Ponikvar Foto: Vid Ponikvar Foto: Vid Ponikvar

Srbi so se vse bolj približevali slovenski ekipi in slabih pet minut pred koncem po dolgem času vodili z 78:77. Ko je minuto kasneje z igrišča zaradi krčev odšel šepajoči Dragić, je bilo videti, da so pred našo reprezentanco težki časi.

Foto: Vid Ponikvar

Ob Dragićevi spodbudi s klopi sta odgovornost prevzela Klemen Prepelič in Anthony Randolph, v ključnih trenutkih sta se izkazala tudi Gašper Vidmar in mladi Aleksej Nikolić, Slovenija pa se je zgodovinskega prvega naslova evropskega prvaka veselila s 93:85.

Foto: Vid Ponikvar

Kapetan Goran Dragić, ki v zaključku tekme zaradi krčev ni več stopil na parket, je bil s 35 doseženimi točkami prvi strelec finala in MVP prvenstva. Gogi iz Kosez je reprezentančno kariero končal na najlepši mogoč način in sredi Istanbula s soigralci dvignil prestižen pokal.

Foto: Vid Ponikvar Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Slovenski navijači so še dolgo proslavljali neverjeten uspeh, Slovenija je častila največje športne junake.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Srbi pa …

Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar Foto: Vid Ponikvar

Se bo zgodba ponovila letos v Parizu?