Prekmurec, ki si je z nasmeškom privoščil potrte Poljake

Damjan Bohar, nekdanji nogometaš Maribora in Mure, v teh dneh uživa na Poljskem in komaj čaka nedeljski finale EP v odbojki med Slovenijo in Srbijo. Foto: Vid Ponikvar

Občasni slovenski reprezentant Damjan Bohar se je lani prvič podal v tujino. Iz Maribora se je preselil na Poljsko in pri Zaglebieju iz Lubina našel tisto, kar je iskal. Uživa na in ob igrišču. Čuti, da napreduje, in se dokazuje z zadetki in podajami. V zadnjih dneh mu je pri srcu še topleje, saj je tudi njega okužila odbojkarska vročica.

Svetovni prvaki prejeli hud udarec

Slovenski odbojkarji so preprečili svetovnim prvakom, da bi se potegovati še za evropsko zlato. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Odbojke sicer ne igram. Zaradi nje me ne vleče v dvorane, evropsko prvenstvo, ki poteka v teh dneh, pa si rad pogledam. Tega, kar počnejo slovenski odbojkarji, preprosto ne smeš zamuditi,'' je prepoznal pomembnost trenutka, ki bi se lahko v nedeljo prelevil v enega največjih uspehov slovenskega športa. Takrat, ko bo Giulianijeva četa v Parizu naskakovala naslov evropskega prvaka. V polfinalu je izločila Poljsko, aktualne svetovne prvake, in državo, v kateri si Bohar služi nogometni kruh, zavila v črno. O tem, kako razočarani so bili Poljaki, smo se prepričali iz prve roke.

Nekdanji nogometaš Mure in Maribora nam je z veseljem opisal, kako se počuti po veličastnem četrtkovem večeru: ''Ko je bilo konec tekme in smo premagali Poljake, smo si privoščili poljske soigralce v klubu. Kar luštno jim je bilo pisati sporočila. Ni dolgo nazaj, ko smo jih premagali tudi v nogometu (Kekova četa je pred dobrima dvema tednoma v Stožicah v kvalifikacijah za EP 2020 ugnala vodilno Poljsko z 2:0, op. p.). Premagali smo jih v nogometu, zdaj pa še odbojki. Ne vemo le, kaj bo naslednje, kjer jo bodo skupili od nas,'' se je zasmejal in potrdil, kako je v petek, ko je stopal po Lubinu, srečeval potrte in poklapane obraze.

Razočarani, ker jih je premagala tako mala država

Dvomilijonska Slovenija ni spravila na kolena Poljske le v nogometu, ampak tudi v odbojki. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Poljaki so od odbojkarskih svetovnih prvakov pričakovali več. ''Vidi se, da so zelo razočarani. Sploh zaradi tega, ker jih je premagala tako mala država po številu prebivalcev, kot je Slovenija. Neverjetno. Pričakovali so evropski naslov, zdaj pa sem prejel občutek, da jim sploh ni v čast igrati za tretje mesto,'' nam je opisal ozračje, ki vlada v skoraj 40-milijonski slovanski državi.

Je bilo krivo podcenjevanje Slovenije? Morda. ''Dvomim, da so se Poljaki iz tega kaj naučili. So vendarle preveč ponosni nase. Niso računali, da jih lahko zaustavi ena Slovenija. Na petkovem treningu so se poljski soigralci bolj kot ne izmikali tej temi. Niso hoteli govoriti o odbojki. Dosti lažje bi prenesli, če bi izgubili proti Rusiji kot pa proti Sloveniji,'' ga je preveval občutek, kako so Poljaki zaradi neuspeha v Ljubljani zelo potrti.

O Rožmanu zasledil le iz medijev

Bohar nastopa v dresu Zaglebieja iz Lubina od leta 2018. Foto: Instagram Bohar v Lubinu, kar se tiče slovenskih nogometašev, ni osamljen. Slovenski jezik se v slačilnici pogosto sliši. V zadnjem času so glasovi še toliko bolj veseli, saj jih je podvig odbojkarjev napolnil s posebno energijo. ''Res je. Moja soigralca sta še Rok Sirk in Saša Aleksander Živec, tako da se lahko veliko pogovarjamo v slovenskem jeziku,'' je vesel, da je del slovenskega trojčka na delu pri Zaglebieju.

Lahko bi postal celo kvartet, če bi klub sklenil dogovor s Simonom Rožmanom. Po poročanju poljskih medijev se je zanimal za njegove usluge, a je strokovnjak iz Štor nato sprejel ponudbo Rijeke. ''O tem, da se Zaglebie zanima za Rožmana, sem izvedel le iz medijev. V klubu niti nisem spraševal, ali je to res. Zato ne vem, ali je bilo kaj na tem. No, imamo pa zdaj novega trenerja, in je za zdaj vse v redu,'' je Bohar zelo zadovoljen z izbiro novega stratega. To je postal Slovak Martin Ševela, ki je v prejšnji sezoni popeljal Andraža Šporarja in Kenana Bajrića do dvojne krone na Slovaškem.

Živec izjemen, Sirk čaka na prvega

''Nastaja lepa zgodba,'' je občasni slovenski reprezentant vesel boljših rezultatov. Nepremagani so tri tekme zapored, se na lestvici povzpeli na 12. mesto, v pokalu pa uvrstili med 32 najboljših klubov. Slovenskemu trojcu je na zadnji prvenstveni tekmi v Vroclavu, na gostovanju pri Slasku se je končala z neverjetnih 4:4, uspel bliskovit protinapad, kakršnega pogosto vadijo na treningih. Kot tisti iz učbenikov! V njem je levji delež opravil hitronogi Bohar, stekel v napad, si pred tem izmenjal podajo s Sirkom, nato pa je Živec dosegel atraktiven zadetek. Že četrtega v tej sezoni, tako da je najboljši klubski strelec.

Fantastičen zadetek Živca v Vroclavu po "slovenski" akciji:

Le Zaglebie Lubin reprend l’avantage dans le derby et de quelle manière! Parfaite contre attaque superbement conclue par Zivec (2-3) #ŚLAZAG pic.twitter.com/CH4o7X1ibv — Pilka & Nozna 🇵🇱 (@OwskiMateusz) September 21, 2019

''Saša (Saša Aleksander Živec, op. p.) se je dobro vklopil v našo ekipo. Je izredno tehnično podkovan igralec. Kar pa se tiče Roka (Roka Sirka, nekdanjega napadalca Mure, op. p.), pa ga spodbujamo. Vemo, da napadalci živijo od zadetkov, Rok pa še čaka na prvega. Poskušamo ga umiriti, po prvem golu mu bo nedvomno lažje,'' upa, da bo kmalu začel mreže tresti še nekdanji golgeter Mure.

Morda si bo ogledal večni derbi s Suljićem

Asmir Suljić se je poleti iz Ljubljane preselil na Poljsko k "slovenski" koloniji v Lubin. Foto: Morgan Kristan/Sportida Zadnja prvenstvena tekma je v Vroclavu proti Slasku postregla kar z osmimi zadetki. ''Bili smo tako blizu, a spet tako daleč zmagi. Na gostovanju ne bi smeli dobiti štirih zadetkov. Tega si ne bi smeli dovoliti,'' čuti mešane občutke zaradi dvoboja, ki se je sprevrgel v festival zadetkov. Pri gostiteljih se je z atraktivnim prostim strelom med strelce vpisal nekdanji branilec zmajev Dino Štiglec. S Hrvatom si po spopadu ni izmenjal besed. Z njim se ni pogovarjal o Olimpiji, teče pa o njej beseda, ko se druži z novopečenim soigralcem Asmirjem Suljićem. Z Bosancem, ki ima madžarski potni list, in je še pred kratkim izstopal v Sloveniji v dresu Olimpije, bosta morda danes celo skupaj spremljala večni derbi med Olimpijo in Mariborom. To bi bil prizor, saj bi se znašla na nasprotnih bregovih. Eden bi goreče navijal za vijolice, drugi pa za zmaje.

''Tekme slovenskega prvenstva redno spremljam,'' pravi Prekmurec, ki mu srce utripa za Muro, zelo rad pa ima tudi Maribor, za katerega je postavil kar nekaj rekordov. Še danes je edini Slovenec, ki je v ligi prvakov v dveh različnih sezonah za slovenski klub dosegel dva zadetka, nad kakovostjo Suljića pa je navdušen: ''Vidi se, da bo predstavljal dodano vrednost za naš klub. Komaj čakam, da začne igrati,'' napoveduje kmalu prvi nastop nekdanjega asa Olimpije, ki je imel v zadnjem času nekaj zdravstvenih težav.

Ve, kaj je dal Mariboru, on pa njemu

Ponosen je na vse, kar je dosegel z Mariborom. Foto: Žiga Zupan/Sportida Bohar se je od Ljudskega vrta poslovil lani, ko je dobival vedno manj priložnosti in se odpravil novim izzivom naproti v Lubin.

''Zdaj imam novi klub, nove zahteve, niti nočem gledati za nazaj. Vem, kaj sem dal Mariboru in kaj on meni. Tu se zgodba zaključi. Na derbiju bom seveda stiskal pesti za Maribor. V kakršni formi je, sploh ni vprašljivo, da se derbi zanj ne bi razpletel pozitivno. Stožice mu očitno odgovarjajo, to sem spoznal tudi sam (smeh, op. p.). Tekma prihaja za Maribor ob pravem času. Vedel sem, da bo začel po slabšem začetku zmagovati. To sem pričakoval. Na zadnji tekmi je bila zelo poletna tudi Olimpija, ogledal sem si njeno gostovanje v Domžalah, tako da se lahko nadejamo dobrega derbija. Morda pa pade toliko zadetkov kot na našem derbiju. To bi bila dobra reklama,'' ne bi imel nič proti, če bi tudi zmaji in vijolice skupaj dosegli osem zadetkov. ''Gledalci bi prišli na svoj račun, kar pa se tiče rezultata, bi bil remi ugoden za oba,'' ga ne bi zmotilo, če bi se obračun končal brez zmagovalca.

Mitroviću zaželel veliko sreče pri Mariboru

Z Nemanjo Mitrovićem se je po navadi kosal na večnih derbijih v vlogi tekmecev. Danes bo navijal zanj, saj bo prvič nosil vijoličasti dres v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar Pri Zaglebieju še zdaleč ni edini, ki navija za Maribor. To je tudi Sirk, nekdanji up vijolic. ''Tako je. Danes bova v prednosti proti Suljiću. Vodiva z 2:1,'' se je nasmejal nogometaš, ki se je v prejšnji sezoni na Poljskem večkrat nameril na Nemanjo Mitrovića, s katerim se je meril že na slovenskih večnih derbijih, nato pa je nekdanji kapetan Olimpije presenetil in se iz Jagiellonie Bialystok poleti odpravil k Mariboru.

Danes bo prvič gostoval v Stožicah kot branilec vijolic. S svojim dejanjem je razočaral številne navijače Olimpije, tako da bi bil lahko danes deležen posebnega, nič kaj prijetnega odziva dela ljubljanskega občinstva. ''V tem, da bo Nemanja igral za Maribor proti Olimpiji, res ne vidim nobene težave. Vsak se odloči za klub zaradi svoje želje. Igra zase. Kariera športnika ni dolga, Mitrović pa je prišel v dober, urejen klub. Škoda je izgubljati besed glede Maribora in njegovega ustroja. Nobenega problema ni, da je odšel v najboljši klub v Sloveniji. To ni skrivnost. Zaželel sem mu veliko sreče, da dobro igra za Maribor. Res je, čaka ga naelektreno stanje zaradi odziva navijačev Olimpije, a je dovolj izkušen, da glede tega ne bo težav. To se dogaja tudi v večjih evropskih klubih. Normalno je, da so navijači jezni. A, tvoja kariera je lahko zelo kratka, zato moraš vzeti ponujeno. Maribor pa je najboljši klub v Sloveniji. Lahko rečem, da je naredil dober posel,'' čestita nekdanjemu kapetanu Olimpije, da je izbral klub, pri katerem je Bohar svojčas tako blestel, da si je odprl pot celo do slovenske reprezentance.

Reprezentanca je in vedno bo njegova velika želja

Z dobrimi predstavami na Poljskem želi prepričati selektorja Matjaža Keka, da mu ponudi novo priložnost. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida ''Mogoče kdo ne misli tako, a zase menim, da sem s tem, ko sem se preselil na Poljsko, storil korak naprej,'' je zadovoljen na Poljskem. Za popolno idilo manjka le še vrnitev v reprezentanco. Na zadnjih Kekovih seznamih ga ni bilo.

''To je moja velika želja. Je in vedno bo. Rad bi spet zaigral za reprezentanco. Ko sem bil nazadnje poleg, sem začutil izjemno energijo. To je bila povsem druga zgodba kot prej. Ta gre v pravo smer. Borba, želja, kakovost. Zdaj je vse na pravem mestu. Prelepo. Na zadnjih tekmah je bila prava fantazija gledati Slovenijo. Čaka nas še nekaj tekem, nato pa imamo priložnost, da se uvrstimo na veliko tekmovanje. Bil bi presenečen, če ne bi dobro odigrali tudi tekem s Severno Makedonijo in Avstrijo,'' je prepričan, da bi lahko Kekova četa oktobra odigrala še bolje kot je proti Poljski in Izraelu, ko je v žep pospravila šest dragocenih točk in se na lestvici povzpela na drugo mesto.