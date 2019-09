Hadžić: Morda pa moja filozofija ne ustreza Mariboru #video

"Takrat, ko je treba, so pravi," pred večnim derbijem med Olimpijo in Mariborom razmišlja Safet Hadžić. Kot strateg zmajev proti vijolicam še ni doživel poraza. Niz želi nadaljevati v soboto v Stožicah, kjer Ljubljančanom v zadnjih sezonah ne gre tako dobro proti največjemu tekmecu, a to Hadžića ne skrbi. Zaupa značaju izbrancev.

Pred Olimpijo je ena najpomembnejših tekem jesenskega dela. Če bi ugnali Maribor in po 11 tekmah končno proslavljali domačo prvenstveno zmago nad vijolicami, bi prednost pred največjim tekmecem podvojili. Znašala bi šest točk. Če pa bi podobno, kot veleva zgodovina v zadnjih desetih nastopih, neuspešno naskakovali cilj in dovolili gostom, da ostanejo neporaženi, bi razlika ostala tri točke, v primeru gostujoče zmage pa bi Maribor po točkah že ujel Olimpijo in se po nekoliko slabšem vstopu v sezono vrnil v igo za prevlado na slovenskem prestolu.

Hadžića pomirja značaj igralcev

Na uvodnem večnem derbiju v tej sezoni sta se Safet Hadžić in Darko Milanič razšla brez zadetkov v Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Trener Olimpije Safet Hadžić, ki zaradi kazni v soboto ne bo mogel računati na branilca Mackyja Bagnacka, vstopa v večni derbi z željo po osvojitvi novih treh točk. "Razmišljam o tem, da bi dobili tekmo in naredili zalogo pred Mariborom. Verjamem v ekipo, vidi se njihov značaj, 'umrli' bodo za zmago na tekmi," je prepričan, da bodo na igrišču pustili srce in dali vse od sebe za odmevno zmago.

Po nekoliko manj prepričljivih nastopih v zadnjih tednih je zeleno-beli vihar med tednom "pustošil" v Domžalah in rumeno družino odpravil z visokih 4:1. Pred vrati Domžal ni manjkalo nevarnih in atraktivnih strelov. Pod najlepšega se je podpisal Jucie Lupeta, dvakrat pa je v polno zadel Stefan Savić.

Kako je Olimpija v sredo napolnila mrežo Domžal:

Ko ga je trener v drugem delu zamenjal, ni bil najbolj zadovoljen. Po tekmi je Avstrijec srbskih korenin, ki je našel vročo strelsko formo ob pravem času, za Planet TV svoje početje opravičil z besedami: "Še nikoli nisem zabil hat-tricka. Želel sem ga proti Domžalam. Bil sem jezen, ker sem imel še vročo glavo, a nas že čaka derbi v soboto. Trener je storil prav, ko me je potegnil iz igre. Imeli smo dober rezultat. V soboto gremo na zmago."

Hadžić še neporažen proti Mariboru

Olimpija je nazadnje premagala Maribor konec maja v finalu pokala v Celju. Foto: Matic Ritonja/Sportida Prihaja tekma, ki ponavadi trenerju Hadžiću prinese veliko zadovoljstva. Proti Mariboru je vodil zmaje šestkrat in jo še vedno odnesel brez poraza. "Tu ni skrivnosti. Morda moja filozofija ne ustreza Mariboru," je mnenja, da imajo Mariborčani težave z branjenjem, ko pride do izraza napadalna in kombinatorna igra Olimpije. Tej dajejo poseben ton prodorni krilni napadalci, kot so Savić, Endri Čekiči in Luka Menalo.

"Velikokrat se ta hitrost omenja kot naše glavno orožje, predvsem v napadu. Če bomo svoje delo opravili tudi v obrambi, se bomo veselili treh točk," je prepričan Vitja Valenčič, mladi slovenski reprezentant, nasploh eden redkih Slovencev v zvezni vrsti, ki bi lahko od prve minute začel večni derbi. Za tega so do petka dopoldne v predprodaji prodali malce več kot pet tisoč vstopnic.

Maribor ima veliko dobrih igralcev

Maribor lahko s sobotno zmago po točkah ujame Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar Olimpija je na zadnjih večnih derbijih praviloma osrečevala navijače. Trikrat je zmagala, dvakrat pa remizirala, a je treba dodati, da je obe zmagi dosegla na Štajerskem (v Mariboru v prvenstvu, v Celju pa v finalu pokala). V prvenstvu v Stožicah na vijoličasti skalp čaka že pet let in pol. Tokrat bo imela opravka z zelo motiviranim tekmecem, ki lahko z novo zmago točkovno ujame zmaje, zmagoviti niz v prvi ligi pa podaljša na šest tekem.

"Če zmagaš na petih tekmah zapored, to pomeni, da imaš kakovost. Imajo veliko dobrih igralcev, tako da bo zanimiv derbi," napoveduje 50-letni Ljubljančan, ki si želi, da bi mu po sobotni tekmi stanovski kolega Darko Milanič znova segel v roke in čestital za zmago.