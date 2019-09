Narobe svet, ko gre za Olimpijo in Maribor

Mislili bi si, da je na derbijih prednost domačega igrišča ponavadi pomemben jeziček na tehtnici, a dogajajo se tudi izjeme. V zadnjih sezonah je v Prvi ligi Telekom Slovenije nekoliko drugače. Maribor v Ljubljani, če se je igralo za prvenstvene točke, ni izgubil že pet let in pol, Olimpija pa že dve leti para živce vijolicam v Ljudskem vrtu.

Večni derbi Prve lige Telekom Slovenije med Olimpijo in Mariborom bi lahko v soboto napolnil tribune. Nogometašem je naklonjen tudi uspeh slovenskih odbojkarjev, ki so se uvrstili v nedeljski finale, tako da se v soboto, ravno v času derbija, v Parizu ne bodo potegovali za evropski bron, kar bi lahko številne ljubitelje športa odvrnilo od obiska nogometnega spektakla. Do dopoldanskih petkovih ur je v predprodaji pošlo nekaj več kot pet tisoč vstopnic, med navijači Olimpije pa prevladuje prepričanje, da se bo v soboto končal nenavaden niz, na katerega zmaji ne morejo biti ponosni.

Olimpija nazadnje zmagala doma leta 2014!

Zmaji so pred domačim občinstvom v Prvi ligi Telekom Slovenije nazadnje premagali Maribor pred petimi leti in pol. Foto: Urban Urbanc/Sportida Če bo namreč obveljala tradicija, ki se je v Stožicah na večnih derbijih vzpostavila v zadnjih letih, se bo v soboto smejalo Mariborčanom. Državni prvaki so že skoraj pozabili, kdaj so nazadnje izgubili v Stožicah, ko je tekma štela za prvenstvene točke. Vijolice so ostale nepremagane na zadnjih desetih gostovanjih v Ljubljani, Olimpija na novo zmago čaka vse od 15. marca 2014.

Po tej tekmi je kar desetkrat zapored ostala brez zmage. Štirikrat je izgubila, šestkrat pa remizirala, od tega kar štirikrat na dvoboju, ki se je končal brez zadetkov. Tako, kot se je razpletel v 3. krogu aktualne sezone, ko je Olimpijo vodil zdajšnji trener Safet Hadžić in bil zadovoljen z razpletom, saj so zeleno-beli večino srečanja zaradi zgodnje izključitve Vitalijsa Maksimenka odigrali z igralcem manj.

Zadnjih 11 derbijev v 1. SNL v Ljubljani: Olimpija : Maribor 0:0 (15. marec 2019)

Olimpija : Maribor 0:3 (19. avgust 2018)

Olimpija : Maribor 1:1 (31. marec 2018)

Olimpija : Maribor 0:0 (27. avgust 2017)

Olimpija : Maribor 0:0 (29. april 2017)

Olimpija : Maribor 1:3 (15. oktober 2016)

Olimpija : Maribor 1:2 (7. maj 2016)

Olimpija : Maribor 2:2 (21. november 2015)

Olimpija : Maribor 0:1 (4. marec 2015)

Olimpija : Maribor 0:0 (8. april 2015)

Olimpija : Maribor 2:0 (15. marec 2014)

Nemoč Maribora v Ljudskem vrtu

Če gre Olimpiji v zadnjih sezonah slabo na domačih večnih derbijih, pa privržence kot po tekočem traku osrečujejo na najbolj vročem gostovanju. V Mariboru so Ljubljančani ostali neporaženi že štirikrat zapored, od tega so trikrat zapored zmagali, konec julija pa na dvoboju, na katerem so bili številčno v okrnjeni, iztržili veliko točko (0:0). Tokrat se želijo zmaji pokazati v dobri luči tudi v Stožicah, eno izmed največjih motivacij pa bo ponujal prav pogled na seznam zadnjih domačih derbijev, kjer v rubriki zmag pri Olimpiji zeva ogromna praznina.

Če Olimpiji ne gre najboljše na domačih večnih derbijih, je povsem drugače na gostovanjih v Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zadnjih 11 derbijev v 1. SNL v Mariboru: Maribor : Olimpija 0:0 (28. julij 2019)

Maribor : Olimpija 0:3 (11. maj 2019)

Maribor : Olimpija 1:2 (27. oktober 2018)

Maribor : Olimpija 2:3 (19. maj 2018)

Maribor : Olimpija 1:0 (17. november 2017)

Maribor : Olimpija 1:0 (25. februar 2017)

Maribor : Olimpija 1:1 (8. avgust 2016)

Maribor : Olimpija 0:0 (5. marec 2016)

Maribor : Olimpija 0:3 (16. avgust 2015)

Maribor : Olimpija 4:1 (29. april 2015)

Maribor : Olimpija 3:3 (4. oktober 2015)

Derbi 12. kroga Prve lige Telekom Slovenije se bo v soboto v Ljubljani začel ob 17. uri, glavni sodnik pa bo Kranjčan Nejc Kajtazović. Vodilna Olimpija ima pred najbližjim zasledovalcem Mariborom, ki se je prvič v tej sezoni prebil na drugo mesto, tri točke prednosti.

