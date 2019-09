Darko Milanič pred derbijem hvalil odbojkarje in tudi Olimpijo

"Časa za pripravo ni bilo veliko, saj smo predvčerajšnjem igrali prvenstveno tekmo, ki se vrstijo ena za drugo. Tekom današnjega dne in tudi jutri zjutraj se bomo še pogovarjali in naredili plan. Jasno je, da zraven ne bo Blaža Vrhovca, ki je kaznovan in ga bo nadomestil Alexandru Cretu. Poškodovani so Martin Milec, Aleksander Rajčević, Luka Uskoković in Žan Kolmanič. Gremo odločno v boj za zmago," je na novinarski konferenci dan pred derbijem, ki bo v soboto ob 17. uri, pravi Darko Milanič.

Po slabšem začetku prvenstvene sezone je Mariboru steklo in je v zadnjih petih prvenstvenih tekmah petkrat zmagal. V Ljubljano prihaja tudi z odlično in skorajda neverjetno popotnico prvenstvenih derbijev, odigranih na gostujočem igrišču. Verjeli ali ne, ampak vijoličasti, ko je šlo za prvenstvene točke, v Stožicah niso izgubili že deset tekem v nizu. Nazadnje so izgubili pred petimi leti in pol, ko je Olimpija pod vodstvom že zdavnaj pozabljenega Milorada Kosanovića z goloma Aleksandra Rodića in Damjana Trifkoviča Maribor Anteja Šimundže premagala z 2:0. Potem je sledilo šest remijev in štiri zmage Maribora.

Zadnjih deset prvenstvenih derbijev v Stožicah:

16. marec 2019:

Olimpija : Maribor 0:0



19. avgust 2018:

Olimpija : Maribor 0:3 (0:1)

Mlakar 26., Dervišević 49., Hotić 70.



31. marec 2018:

Olimpija : Maribor 1:1 (0:0)

Apau 69.; Zahović 82.



27. avgust 2017:

Olimpija : Maribor 0:0



29. april 2017:

Olimpija : Maribor 0:0



15. oktober 2016:

Olimpija : Maribor 1:3 (0:1)

Kronaveter 86.; Novaković 35., Pihler 49., Zahović 90.



7. maj 2016:

Olimpija : Maribor 1:2 (1:0)

Kronaveter 19.; Novaković 80./11m, Tavares 90.



21. november 2015:

Olimpija : Maribor 2:2 (1:0)

Šporar 26., 90.; Bajde 7., Stojanović 21.; R.K.: Stojanović 65./Maribor



8. april 2015:

Olimpija : Maribor 0:0



4. marec 2015:

Olimpija : Maribor 0:1 (0:1)

N'Diaye 41.; R.K.: Kapun 84./Olimpija

Olimpija ni dobra samo v napadu, ampak povsod

O tem trener Maribora tokrat ni govoril, je pa zato nahvalil Olimpijo, ki je po 11 odigranih prvenstvenih tekmah nove sezone na vrhu lestvice in ima tri točke več od njegove ekipe.

Darko Milanič hvali Olimpijo, a v Stožice zagotovo prihaja po šesto prvenstveno zmago v nizu. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Olimpije ne vidim kot zelo dobre samo v napadu, ampak povsod. Vsi radi poudarjajo, kako dobra je Olimpija v napadu, a jaz pri njej vidim še marsikaj drugega. Brani se, kot je treba, napadajo dobro in imajo izreden protinapad. Hitro prehajajo iz ene faze igre v drugo. Zavedamo se, da ne bo prostora za napake," je ekipe kolega Safeta Hadžića, s katerim ima neporavnane račune, nahvalil Milanič.

"Ko je Maribor zbran in igra tako, kot zna, potem se ni za bati, a morali bomo igrati dobro. V vseh fazah igre bomo morali biti dobri. Igralci, ki so spredaj in imajo kakovost, bodo morali prevzeti odgovornost. Ne bomo smeli samo podajati, ampak narediti tudi kaj več. Če bo tako, bomo uspešni. Polno je majhnih stvari, ki jih bomo morali postoriti v smislu kakovosti tako v obrambi kot v napadu," je še povedal Milanič.

Mitja Viler bo odigral že 35. večni derbi

Mitja Viler ima ogromno izkušenj z derbiji. Foto: Žiga Zupan/Sportida



"Skrivnosti med nami ni. Poznamo se dobro. Vemo, kako in kaj. Gledamo se, beremo in vemo, kaj nas čaka. Časa za pripravo ni bilo veliko, a informacij imamo več kot dovolj. Nekaj časa za pripravo pa bomo imeli tudi jutri," je dejal Viler, ki ga ne moti to, da bo derbi na sporedu že tri dni po zadnji prvenstveni tekmi, ki jo je odigral.



"Morda je tako celo bolje, da si tekme sledijo ena za drugo in sploh nimaš časa razmišljati o tem, kaj te čaka. Če bi imeli cel teden časa za pripravo na derbi, bi se v ekipo morda naselila živčnost," je povedal 33-letni levi bočni branilec slovenskih prvakov, ki je član Maribora že skoraj desetletje. Ob trenerju Maribora je na novinarski konferenci sedel tudi zagotovo najizkušenejši mož v mariborskih vrstah. Koprčan, ki se lahko pohvali, da bo v soboto odigral že 35. večni derbi. "Tekme z Olimpijo dojemam kot evropske. Je pa priprava na tekmo pri meni vedno enaka," je povedal Mitja Viler."Skrivnosti med nami ni. Poznamo se dobro. Vemo, kako in kaj. Gledamo se, beremo in vemo, kaj nas čaka. Časa za pripravo ni bilo veliko, a informacij imamo več kot dovolj. Nekaj časa za pripravo pa bomo imeli tudi jutri," je dejal Viler, ki ga ne moti to, da bo derbi na sporedu že tri dni po zadnji prvenstveni tekmi, ki jo je odigral."Morda je tako celo bolje, da si tekme sledijo ena za drugo in sploh nimaš časa razmišljati o tem, kaj te čaka. Če bi imeli cel teden časa za pripravo na derbi, bi se v ekipo morda naselila živčnost," je povedal 33-letni levi bočni branilec slovenskih prvakov, ki je član Maribora že skoraj desetletje.

Ne težave, ampak nasprotno

Maribor ima v svojih vrstah številne nekdanje nogometaše Olimpije (kot zadnji se je mednje razvrstil še Rok Kronaveter, ki prvič kot član vijoličastih prihaja v Ljubljano), a Milanič v tem prej vidi plus kot minus."V tem ne vidim težave, ampak prej nasprotno. Mislim, da je lahko tak nogometaš še bolj motiviran, a to ne govorim iz lastnih izkušenj, saj sam česa takega, da bi kot nekdanji član beograjskega Partizana, denimo, zaigral za Crveno zvezdo, nisem doživel," je še povedal dobro razpoloženi trener Maribora in razkril še skrivnost, da je ponudbo rdeče-belih sicer imel.



Maribor v Stožicah v prvenstvu ni izgubil zadnjih deset derbijev, ki jih je odigral v Stožicah. Lahko niz podaljša na 11? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida



"Ampak to je že preteklost, ki je pozabljena," je dodal. "Vsak derbi je pomemben in tekmovalen. Ne glede na to, na kakšnem položaju sta ekipi na lestvici. Prinaša prestiž, prinaša tekmovalnost, ki hodita skupaj z ramo ob rami. Tudi tokrat bo tako. Smo v dobri formi. Odigrali smo dobro tekmo z Rudarjem. Zdaj je pred nami nova tekma, časa ni dovolj, a sem optimist," je še povedal in za konec nekaj besed namenil tudi slovenskim odbojkarjem, ki so dan pred tem navdušili z uvrstitvijo v finale evropskega prvenstva.

"Zelo sem užival ob spremljanju naših odbojkarjev in tudi navijal. Zelo me je pritegnilo to, kar se dogaja z njimi. Čestitam jim. Bilo je noro. Super je, da smo uspešni tudi v drugih športih. Slovenci kažemo, da smo res zelo nadarjeni za šport. Da nas neverjetna ambicija lahko pripelje zelo daleč," se je v odbojkarsko evforijo zlil tudi eden najuspešnejših slovenskih nogometnih trenerjev vseh časov.

Niz prvenstvenih zmag Maribora:

25. avgust 2019:

Maribor : Bravo 4:0 (1:0)

Zahović 40., Požeg Vancaš 50., Zec 53./a.g., Tavares 90.



1. september 2019:

Domžale : Maribor 0:1 (0:1)

Mešanović 7.



14. september 2019:

Maribor : Aluminij 2:1 (0:0)

Hotić 53., Kronaveter 67.; Leko 56.



22. september 2019:

Triglav : Maribor 1:3 (0:1)

Tijanić 54.; Pihler 40., Zahović 60., Mešanović 83.



25. september 2019:

Maribor : Rudar 5:0 (3:0)

Kronaveter 18., 29., Požeg Vanvaš 23., Pihler 49., Hotić 85.