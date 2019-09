Rudar je bil blizu prve zmage, a v 92. minuti ostal brez nje! Tabor je po petih tekmah zmagal.

Rudar je v Velenju v drugi nedeljski tekmi 12. kroga Prve lige Telekom Slovenije vse do konca tekme vodil proti Triglavu, a nato prejel gol in se moral sprijazniti z remijem z 1:1. Velenjčani tako še naprej čakajo na sploh prvo prvenstveno zmago sezone. Tabor je v Sežani v obračunu dveh novincev med prvoligaši s 3:1 premagal Bravo. V soboto je bilo vse v znamenju derbija v Stožicah, kjer je Maribor z goloma v sodnikovem dodatku premagal Olimpijo s 4:2 in jo ujel na vrhu lestvice. Mura je s 3:0 odpravila Domžale.

Rudar še naprej čaka na prvo prvenstveno zmago sezone, čeprav je tokrat kazalo, da jo bo končno dočakal. Po golu Miča Kuzmanovića je večji del tekme vodil, vmes zatresel okvir vrat in zapravil tudi enajstmetrovko (Dominik Radić), na pragu prve zmage sezone pa je bil vse do sodnikovega dodatka Damirja Skomine. Tako je bilo vse do 92. minute, ko je Velenjčane šokiral Drilon Kryeziu in poskrbel za remi.

Gol Triglava v 92. minuti, zaradi katerega je Rudar spet ostal brez zmage:



Tabor prvič po petih tekmah spet zmagal

V prvi nedeljski tekmi, ki je ponudila zgodovinski prvi prvoligaški obračun novincev v ligi Tabora in Brava so se Sežančani pred domačimi navijači Ljubljančanom oddolžili za poraz na začetku sezone. Almir Sulejmanović je tako prišel do prve zmage na klopi Tabora, za zmago pa so poskrbel Predrag Sikimić, ki je do sedmega prvenstvenega gola sezone prišel po 35 dneh strelskega posta, Leon Sever in Louis Bongongui, ki je zadel po veliki napaki mladega vratarja Brava Domna Grila. Tik pred koncem tekme so tolažilni gol zabili še gostje.

Tabor, ki je v zadnjih petih tekmah osvojil le točko, je do zmage prišel po štirih prvenstvenih porazih v nizu.

Maribor je bil boljši od Olimpije s 4:2, kar dva zadetka pa dosegel v sodnikovem podaljšku. Foto: Grega Valančič/Sportida

Maribor z golom v 93. in 95. minute do zmage v Stožicah

Rok Kronaveter, ki je bil eden glavnih junakov Olimpije pri njenih zadnjih dveh naslovih, se je v Stožice v majici Maribora vrnil prvič, odkar jih je poleti zapustil, in takoj zablestel. Po golu Luke Zahovića v prvi minuti tekme je v prvem polčasu zadel za vodstvo gostov z 2:0, ki pa so ga Ljubljančani že do 53. minute izničili. Najprej je v prvem polčasu na 1:2 znižal Luka Menalo, potem je na 2:2 poravnal Ante Vukušić.

Vse do 93. minute je bil izid izenačen, potem pa sta Eric Boakye in Nejc Vidmar, ki si je privoščil hudo napako, poskrbela za veliko darilo Mariboru, ki ga je izkoristil prav Kronaveter in tik pred koncem tekme zadel za vodstvo slovenskih prvakov s 3:2. Ti so dve minuti pozneje zabili še en gol, tokrat je bil Kronaveter podajalec, v polno pa je meril Rudi Požeg Vancaš, in poskrbeli za odmevno zmago s 4:2.

Z zmago na derbiju je Maribor na vrhu lestvice ujel Olimpijo, svoj niz neporaženosti na prvenstvenih derbijih v Stožicah pa povišal na kar 11 tekem.

Mura skočila tih pod vrh in poskrbela za dve mojstrovini

V drugem sobotnem derbiju, ki je bil v senci dogajanja v Stožicah, je Mura razbila Domžale in njenemu trenerju Andreju Razdrhu prizadejala prvi poraz, odkar je prišel na klop Domžalčanov. Prekmurci so zmagali po zadetkih Nina Koutra in Amadeja Maroše, ki je zadel dvakrat, in tako prišli do tretje zmage v zadnjih štirih prvenstvenih tekmah, s tem pa skočili tik pod vrh.

Prvi gol Amadeja Maroše:





Za Olimpijo in Mariborom imajo točko zaostanka. Ne samo z zmago, nogometaši Mure so pred domačimi navijači navdušili tudi z dvema res spektakularnima goloma, ki so ju zabili.

Gol Nina Koutra:



Najboljša obramba proti najboljšemu strelcu

Aluminij je v četrtek ostal brez točk v Kranju. Foto: Grega Valančič/Sportida V ponedeljek bosta uvodno tretjino prvenstvo sklenila Aluminij in Celje, ki sta se utaborila pod vrhom razpredelnice. Kidričani so v tej sezoni prejeli zgolj šest zadetkov, na lestvici pa po nepričakovanem porazu na Gorenjskem (0:1) zaostajajo le za največjima slovenskima kluboma Olimpijo in Mariborom.

Celjani so si z zmago nad Taborjem (2:0) vrnili samozavest in se približali mestom, ki vodijo v Evropo. Njihovo glavno orožje je mladi Hrvat Dario Vizinger, najboljši strelec tekmovanja. Zadnji dvoboj 12. kroga si boste lahko ogledali na Planet 2, prenos se začne pet minut pred 18. uro.

Lestvica:

Najboljši strelci: 8 – Dario Vizinger (Celje), Ante Vukušić (Olimpija),

7 – Luka Bobičanec (Mura), Predrag Sikimić (Tabor),

6 – Aljoša Matko (Bravo), Rok Kronaveter (Maribor),

5 – Senijad Ibričić (Domžale), Luka Majcen (Triglav), Amadej Maroša (Mura), Luka Menalo (Olimpija), Rudi Požeg Vancaš (Maribor)

...

Vrhunci tekem:

Olimpija : Maribor 2:4:

Mura : Domžale 3:0:

Tabor : Bravo 3:0:

Rudar : Triglav:

Poročila s tekem:

Olimpija : Maribor 2:4

Mura : Domžale 3:0

Tabor : Bravo 3:0

Rudar : Triglav 1:1

Fotogalerije:

Olimpija : Maribor (foto Grega Valančič/Sportida):

1 / 1

Tabor : Bravo (foto Matic Klanšek Velej/Sportida):