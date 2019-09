Rudar tik pred zdajci ostal brez prve zmage

Velenjčani so bili vse do izdihljajev tekme s Kranjčani na pragu prve zmage v sezoni, nato pa jim je nespretnost v kazenskem prostoru to preprečila. Gorenjcem so dovolili priti do točke, tako da za njimi na zadnjem mestu še naprej zaostajajo za pet točk. So pa knapi vsaj prekinili niz štirih porazov.

Po mirnem uvodu tekme, ki ga je malce razburkala le priložnost Tilna Mlakarja v šesti minuti, čigar strel je obranil Tomaž Stopajnik, je domača ekipa povedla v 28. minuti, ko je z natančnim in nizkim strelom z 18 metrov zadel Mićo Kuzmanović. V polčasu, ki ni postregel z veliko akcije, pa velja omeniti še 40. minuto, ko se je po gneči v kranjskem kazenskem prostoru zatresla vratnica.

V uvodu drugega polčasa znova ni bilo veliko dogajanja, tako da je uradni napovedovalec lahko ažurno seznanjal gledalce z izidom finalne tekme evropskega prvenstva v odbojki med Slovenijo in Srbijo. Omeniti velja le poskus Adama Vošnjaka v 50. minuti, ko je Luka Čadež s konicami prstov žogo preusmeril v kot. V 69. minuti je malce previsoko z roba kazenskega prostora meril Dominik Radić, v 70. pa je strel Rijada Kobiljarja ustavil Čadež.

V 72. minuti so imeli knapi novo izjemno priložnost, na voljo so imeli najstrožjo kazen po prekršku Milana Milanovića nad Kobiljarjem. Za strel z bele pike se je odločil Radić, a žogo poslal v prečko. Isti igralec je zapravil še eno izjemno priložnost v 78. minuti, ko je bil sam pred Čadežem, a je slednji žogo preusmeril v kot.

V 87. minuti so dvakrat zagrozili tudi Kranjčani, ki pa so prišli do točke v sodniškem dodatku, ko domači niso znali žoge izbiti iz kazenskega prostora, tako da je končala pri Egzonu Kryeziuju, ta pa jo je s 13 metrov poslal v mrežo za končnih 1:1.

Velenjčani bodo v 13. krogu v nedeljo gostili Kidričane, Kranjčani pa Olimpijo.

Rudar : Triglav 1:1 (1:0)

Stadion ob jezeru, sodniki: Skomina, Praprotnik in Vukan.



Strelca: 1:0 Kuzmanović (28.), 1:1 Kryeziu (90.).



Rudar: Stopajnik, Filipović, Džinić, Kašnik, Hrubik, Vošnjak (od 75. Lovenjak), Črnčič, Kuzmanović, Trifković (od 62. Kobiljar), Krefl (od 81. Petrović), Radić.

Triglav: Čadež, Kuhar, Milanović, Šalja, Mlakar, Gajić (od 46. Kryeizu), Udovič, Tijanić, Brkić (od 73. Janković), Rogelj (od 46. Žurga), Majcen.



Rumeni kartoni: Kašnik, Vošnjak; Gajić, Žurga, Milanović, Brkić

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Rudar je spet ostal brez zmage in tako na prvo prvenstveno zmago sezone 2019/20 zdaj čaka že 12 tekem.



VIDEO: gol Drilona Kryeziuja:





GOOOL! Zdelo se je, da bo Rudar naposled prišel do prve prvenstvene zmage sezone, a se to očitno ne bo zgodilo. V 92. minuti je po gneči v kazenskem prostoru Velenjčanov zadel Drilon Kryeziu.



VIDEO: prekršek za enajstmetrovko in enajstmetrovka:





72. minuta: odgovornost je prevzel Dominik Radić, a ni bil uspešen. Zapravil je enajstmetrovko, izid ostaja 1:0. Bodo Velenjčani do konca tekme kaznovani?



71. minuta: po prekršku nad Rijadom Koblijarjem je sodnik Damir Skomina pokazal na enajstmetrovko v korist Rudarja.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Bo Rudar prišel do prve prvenstvene zmage sezone?



POLČAS! Rudar lovi prvo prvenstveno zmago in po prvem delu igre v Velenju kaže, da bo do nje prišel. Velenjčani po prvih 45 minutah zasluženo vodijo.



VIDEO: vratnica Davida Hrubika:





40. minuta: ni veliko manjkalo in Rudar bi povišal vodstvo. Aljaž Krefl je podal iz kota, David Hrubik pa zatresel okvir vrat.



VIDEO: gol Miča Kuzmanovića:





GOOOL! Po precej nezanimivem začetku tekme v Velenju smo v 28. minuti dočakali prvi gol. Zabil ga je Rudar. Po strelu Miča Kuzmanovića od daleč.



ZAČETEK TEKME! Kaj nas čaka v Velenju?



Javljamo se iz Velenja, kjer nas čaka obračun zadnjeuvrščenih prvoligašev. Rudar, ki je izgubil zadnje štiri tekme, lovi sploh prvo zmago sezone v prvenstvu, medtem ko je v pokalu šokiral Olimpijo in končal njeno obrambo pokalnega naslova. Triglav je po petih porazih v nizu v prejšnjem krogu prišel do zmage in bo tokrat v Velenju zagotovo skušal osvojiti nove točke.