Slovan jo je pošteno zagodel Gorici

V nedeljo so bili izmed vodilne trojice 2. SNL na delu nogometaši Gorice. Na gostovanju v Ljubljani so na Kodeljevem presenetljivo ostali brez točk proti Slovanu (1:3), s tem pa izpustili priložnost, da bi vsaj do ponedeljka, ko bosta nastopila vodilni Aluminij in tretjeuvrščeni Triglav, prevzeli prvo mesto na lestvici.