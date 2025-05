Kidričani še korak bližje vrnitvi med elito

Nogometaši Aluminija so v 27. krogu 2. slovenske lige v gosteh v Beltincih zmagali s 4:0 in so tako vse bližje neposrednemu napredovanju v prvo ligo.

Kidričani, za katere so zadeli Bamba Susso, Vid Koderman, Filip Kosi in Rok Maher, imajo zdaj pet točk prednosti pred Gorico, ki bo svojo tekmo tega kroga igrala v sredo proti Iliriji. Do konca sezone bo Aluminij igral še doma proti Grosupeljčanom, v gosteh z Velenjčani in za konec doma s Triglavom.

