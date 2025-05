Aluminij in Gorica derbi za prvo mesto odigrala brez golov

Do konca druge slovenske nogometne lige je še pet krogov, že tokratni 26. pa bi bil lahko eden ključnih. Če bi Aluminij doma premagal Gorico. A je ni, petkova tekma se je končala z delitvijo točk in brez zadetkov. Tako razlika med ekipama ostaja dve točki. V prejšnjem krogu so Goričani izgubili z Dravinjo, Kidričani pa premagali Ilirijo.