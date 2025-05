Novi slovenski nogometni prvak še ni odločen. Maribor je imel drugačne načrte in je v Stožicah z 2:1 ugnal vodilno Olimpijo ter odločitev preložil. Za uvod v 33. krog je v petek zvečer Bravo z 1:0 premagal Nafto. Sobota je poleg derbija prinesla še spopad med Radomljami in Muro (2:0). V nedeljo igrata finalista pokala: Celjani so na prvi nedeljski tekmi v Ajdovščini zabili kar pet golov. Koprčani s Slavišo Stojanovićem so s 3:0 premagali zadnjeuvrščene Domžale, ki jih je prvič vodil Tonči Žlogar.

1. SNL, 33. krog:

Petek, 2. maj:

Sobota, 3. maj:

Nedelja, 4. maj:

Petarda Celjanov v Ajdovščini

Svit Sešlar in soigralci so zmagali s 5:0. Foto: Jure Banfi Celjani so neporaženi od drugega marca, ko so gostovali pri Olimpiji. A tako prepričljivi kot tokrat v Ajdovščini že dolgo niso bili. Zmagali so s 5:0. Zadeli so že iz prve priložnosti na dvoboju, v začetku pete minute je primorsko obrambo po predložku Nikite Josifova preskočil Edmilson in za vodstvo gostov premagal Josipa Posavca. Uvodni nalet so nogometaši iz knežjega mesta kronali že v naslednjem napadu, Egor Prucev je sam potegnil proti golu, nato pa z razdalje sijajno zaključil v daljši vratarjev kot za 2:0.

Konkretnejši Celjani so v 25. še povišali prednost, za 3:0 je zadel Svit Sešlar. Še pred odmorom so bili Celjani znova natančni, po podaji Sešlarja je Prucev sam prišel pred Posavca in ga vnovič premagal za 4:0.V drugem polčasu prave igre ni bilo več, oboji so se bolj ali manj zadovoljili z rezultatom iz prvega dela. Ob koncu tekme je poo novem predložku in že tretji asistenci Josifova piko na i postavil Artemijus Tutyškinas.

Koper s Stojanovićem ostaja nepremagan

Slaviša Stojanović Foto: Aleš Fevžer Koprčani pod taktirko trenerja Slaviše Stojanovića sploh še ne poznajo poraza, ob dveh pokalnih zmagah so v prvenstvu vknjižili štiri zmage in tri remije. Po 17. zmagi v sezoni Koprčani ostajajo v boju za Evropo. Znova so na tretjem mestu prehiteli Celjane in jim ušli na tri točke naskoka, slednji imajo sicer tekmo manj. Za drugim Mariborom kanarčki zaostajajo za tri točke, za vodilno Olimpijo pa tri kroge pred koncem za neulovljivih deset.

Domžalčani se na drugi strani borijo, da bodo tudi prihodnjo sezono igrali med elito. Zadnjeuvrščena ekipa je na zadnjih treh tekmah remizirala in dvakrat izgubila, po remiju z Primorjem je Dejana Dončića na mestu trenerja zamenjal Tonči Žlogar. A jih še ni odlepil od zadnjega mesta, za deveto Nafto zaostajajo za točko. Za zmago Kopra s 3:0 so zadeli Omar El Manssouri, Felipe Curcio in Denis Popović.

Sanchez bo na zmago na večnem derbiju še počakal

Dino Kojić je domače popeljal v vodstvo. Foto: Aleš Fevžer Večni derbi so bolje otvorili domači. Po prvem kotu na srečanju je bil v osmi minuti v kazenskem prostoru Maribora najvišji Dino Kojić in zabil po strelu z glavo. Ažbe Jug se je žoge dotaknil, a je ni uspel preusmeriti mimo vrat. Le šest minut pozneje je bilo že 1:1. Po na videz povsem nenevarni akciji je Jurgen Celhaka žogo želel s prsmi podati vratarju Matevžu Vidovšku, ta pa je že prej stekel proti žogi tudi sam. Domači branilec je tako presenetil svojega vratarja in okroglo usnje poslal mimo njega proti vratom, nato pa ni bil dovolj hiter, da bi preprečil avtogol.

Obe ekipi sta si v naslednjih 20 minutah pripravili nekaj polpriložnosti, a nobena ni resneje ogrozila nasprotnikovih vrat. Po pirotehničnem šovu Green Dragonsov se je v 37. minuti zaradi goste megle pred vrati Olimpije zgodila prva krajša prekinitev tik pred prvim kotom za Maribor. Potem so z enako mero vrnile tudi Viole, tako da je zadnjih nekaj minut polčasa potekalo v slabših vidljivostnih razmerah. Lepo priložnost za goste je imel tik pred iztekom 45 minut Benjamin Tetteh, a je z bližine nastreljal Vidovška v obraz in zgodila se je nova krajša prekinitev. Priložnosti do odmora nato več ni bilo.

Na uvodu v drugi polčas pa so ponovno udarili gostje. Nogometaši Maribora so čakali, da se vrne Pijus Širvys, ki je bil nekoliko okrvavljen, in stopili na žogo, nato pa v 53. minuti izvedli bliskovito akcijo, ki jo je po podaji Hilala Soudanija v zadetek z neposredne bližine pretvoril rezervist Kai Meriluoto in poskrbel za navdušenje Viol na tribunah v Stožicah. V 58. minuti je imela prvo resno priložnost tudi Olimpija. Raul Florucz je lepo vtekel v prazen prostor in sprožil nekoliko z leve, Jug pa je žogo odbil v kot. Kmalu po tem je se je v kazenskem prostoru lepo znašel Reda Boultam, a je sprožil prek vrat Maribora.

Olimpija pritiskala, Vidovšek ohranil upanje

Nogometaši Olimpije so v naslednjih minutah dvakrat zahtevali najstrožjo kazen, a Alen Bubek, ki je prvič v karieri delil pravico na večnem derbiju, se zanjo kljub negodovanju s tribun obakrat ni odločil. V 78. minuti pa ponovno lepa kombinacija gostov. V akciji sta sodelovala brata Repas, končal pa jo je Josip Iličić s približno desetih metrov, a z izjemno obrambo, ki je Olimpijo ohranila v igri, se je izkazal Vidovšek.

V 84. minuti pa se je po prekršku na robu kazenskega prostora nekoliko na levi, približno 18 metrov od vrat, domačim ponudila lepa priložnost za izenačenje. Odgovornost je prevzel Jorge Silva, sprožil pa je prek vrat. Sledila je še lepa dolga podaja proti Floruczu, najboljši strelec lige pa je na koncu izsilil kot. Izvedel ga je sam, žoga pa je letela neposredno proti vratom. Če bi šla v gol, ta zaradi prekrška Thalissona nad vratarjem vijoličastih Jugom ne bi veljal. Drugi polčas je Bubek podaljšal za šest minut. V 93. minuti je znova zadišalo po najstrožji kazni za domače, a Širvys je izbil žogo in ni napravil prekrška nad Augustinom Doffom. Zmaji so pritiskali, ob naslednjem kotu je v napad stekel tudi Vidovšek, a rezultat se ni več spremenil.

Victor Sanchez je v tej sezoni z Olimpijo blizu naslova prvaka, a Maribora mu ni uspelo ugnati. Foto: Aleš Fevžer

Maribor je tako razliko pred sredino zaostalo tekmo proti Celju zmanjšal na sedem točk. Ob morebitni zmagi vijoličastih na štajerskem derbiju se tako obeta infarkten konec sezone, domači trener Victor Sanchez pa bo moral še počakati na prvi uspeh proti Mariboru. V aktualni sezoni je zabeležil po dva remija in poraza.

Spopad za sedmo mesto in obstanek Radomljam

Sobotni spored 33. kroga se je začel v Domžalah. Na stadionu ob Kamniški Bistrici so Radomlje z 2:0 ugnale Muro in si s tem že zagotovile obstanek med elito. Čarno-bejli na drugi strani zanj potrebujejo še točko, saj jih imajo točno devet več od Nafte, ki pa bi jih z izjemnim zaključkom sezone še lahko prehitela, saj ima boljši izkupiček v medsebojnih srečanjih.

Radomljani so v boju za obstanek zaustavili Muro. Foto: Aleš Fevžer

V Domžalah v prvem polčasu gledalci zadetkov niso videli, nato pa so domači v 62. minuti povedli prek najstrožje kazni. Prekršek zanjo je napravil Jošt Pišek, uspešno pa je Radomljane v vodstvo popeljal Nino Kukovec. Deset minut pozneje je domače vodstvo podvojil Jaša Martinčič in zapečatil usodo gostov.

Bravo zmagal prvič po desetih tekmah

Venuste Baboula je zadel za vodstvo Brava z 1:0. Foto: Jure Banfi Devetouvrščena Nafta je zlata vredne točke, s katerimi bi zadržala prednost pred Domžalčani, v petek zvečer iskala pod žarometi v Športnem parku Lendava proti Bravu. Prekmurci so brez dveh kaznovanih igralcev, manjkala sta Luka Dumančić in Rok Pirtovšek, gostili razglašeno zasedbo Aleša Arnola, ki ni zmagala prejšnjih deset tekem. Je bil pa zdaj začetek tekme na Bravaše izvrsten, že v osmi minuti je po lepi podaji Sandija Nuhanovića zadel Venuste Baboula.

Lendavčani so bili v nadaljevanju podjetnejši, v 16. minuti je veselje Dominiku Csoki, ki je streljal z glavo, preprečil Matija Orbanić, v nadaljevanju akcije pa je vratnico zadel Amadej Marinič. V 32. minuti je imel Baboula na levici povišanje vodstva, a je Žan Mauricio pravočasno zaprl kot in odlično obranil z nogo.Nafta je bila blizu izenačenju v 62. minuti, ko je Zsombor Kalnoki-Kis močno sprožil z okoli 25 metrov in že premagal Orbanića, a se je žoga odbila od prečke. Izpostavimo še 79. minuto, ko je Bravo drugič zatresel mrežo. Tokrat rezervist Matej Poplatnik je bil na pravem mestu po podaji Nuhanovića, iz sobe za VAR pa so sporočili, da je bil ob tem za nekaj centimetrov v prepovedanem položaju.

