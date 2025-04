"Domžale so klub z bogato tradicijo in veliko obetavnih mladih igralcev. Poznam številne fante v ekipi iz časa z reprezentanco do 18 let, tako da se veselim izziva," je za STA dejal nekdanji vezist.

Z Domžalami je podpisal , pogodbo do konca prihodnje sezones petimi tekmami do konca te pa si želi predvsem obstati v elitnem slovenskem tekmovanju. Domžale so s šestimi zmagami, šestimi remiji in 20 porazi na zadnjem mestu lestvice, le točko za lendavsko Nafto.

"Svojo prvoligaško usodo imamo še v svojih rokah, čas je, da zavihamo rokave,"

"V rokah še imamo svojo prvoligaško usodo, tako da je čas, da zavihamo rokave," proti sklepnemu delu sezone optimistično zre nekdanji vezist. Zadnjeuvrščeno moštvo prve lige ob koncu sezone izpade v drugo ligo, predzadnje pa se uvrsti v dodatne kvalifikacije z drugouvrščenim moštvom druge lige.

Za člana zlate slovenske generacije je to drugi trenerski izziv v prvi ligi. Ob koncu prejšnje in začetku te sezone je vodil Muro, s katero se je zaradi različnih pogledov septembra 2024 razšel kmalu po menjavi lastnika.

"Z veseljem se vračam v prvo ligo. Vmes sem imel nekatere druge ponudbe, a me je ta prepričala. Verjamem v projekt, ki ga gradijo Domžale in verjamem v obstanek. Ekipa je v spomladanskem delu pokazala boljšo podobo, manjkalo ji je le nekaj več stalnosti."

Na klopi Domžal bo Žlogar zamenjal Dejana Dončića, ki je vodenje moštva prevzel septembra lani.