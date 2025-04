Matjaž Kek mlajši ni več glavni trener Mure. Do konca sezone bo člansko ekipo vodil srbski strokovnjak Ivan Kurtušić. Kek mlajši je sam podal nepreklicni odstop z mesta glavnega trenerja. Ostaja sicer del strokovnega štaba Mure tudi v prihodnje. Opravljal bo vlogo pomočnika trenerja, ki jo je že opravljal pred prevzemom vodenja članske ekipe.

"Klub se mu ob tej priložnosti iskreno zahvaljuje za ves vložen trud, energijo in profesionalen pristop v zahtevnem obdobju, ko je prevzel člansko ekipo," so zapisali na spletni strani Mure.

Kurtušić v Mursko Soboto prihaja iz Kirgizije, kjer je vodil tamkajšnjo zasedbo Abdysh-Ata Kant, s katerim je v začetku marca osvojil superpokal, pred tem pa je vodil tudi srbski Voždovac in Mačvo.

Vodil je tudi hrvaško Marsonio 1909 in Tai Po iz Hong Konga, s katerim je osvojil naslov državnih prvakov, na Kitajskem pa je deloval tudi kot trener v Arsenalovi nogometni akademiji.

"Trenerju Kurtušiću izrekamo dobrodošlico v NŠ Mura in verjamemo, da bo s svojim znanjem, energijo in strateškim pristopom ekipi pomagal doseči najboljše možne rezultate v preostanku sezone," so zapisali.

Do menjave na klopi zasedbe s Fazanarije prihaja po porazu proti rivalom iz Maribora. Ekipa iz Murske Sobote je na domačem stadionu v 31. krogu prve lige doživela peti zaporedni poraz in je trenutno s 33 točkami na sedmem mestu prvenstvene lestvice. Od vodilne Olimpije jo loči že 35 točk.

V naslednjem krogu bo Mura v ponedeljek gostovala pri Bravu, z novim trenerjem na klopi. Kurtušić bo prav ob svojem debiju v slovenskem nogometu dopolnil 41 let starosti.

Preberite še: