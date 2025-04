Celjani v finale, Matko junak tekme

Foto: Aleš Fevžer

Za finale pred finalom sta danes poskrbela Celje in Olimpija. Tekmo so bolje začeli nogometaši Celja, ki so v 28. minuti povedli. V polno je zadel Aljoša Matko. Veselje Celjanov ni trajalo prav dolgo, saj je šest minut pozneje oziroma v 34. minuti za Ljubljančane mrežo zatresel Agustin Doffo in izenačil na 1:1. V drugem polčasu je v 83. minuti za Celjane znova gol dosegel Aljoša Matko (2:1) in s tem postavil končni izid tekme.

Foto: Aleš Fevžer

Večji del prvega polčasa so imeli danes gostitelji terensko premoč in več žoge v nogah. Gostje, pri katerih se je močno poznala odsotnost poškodovanega Marcela Ratnika, so potrebovali več kot 20 minut, da so prvič ogrozili domačega vratarja Ricarda Silvo. Do takrat so imeli Celjani že nekaj lepih priložnosti, eno Mark Zabukovnik, predvsem pa Aljoša Matko v uvodnih minutah. Bolj nevaren je bil njegov strel v osmi minuti, ko se je izkazal Matevž Vidovšek.

V 28. minuti pa je Matko dosegel zadetek. Z lepo globinsko podajo ga je dobro zaposlil Žan Karničnik, Olimpijina obramba je zaspala in Matko je imel odprto pot do gola, kar je po teku po skoraj polovici igrišča tudi kronal z zadetkom.

Olimpija je imela prvo možnost za izenačenje v 31. minuti, takrat je vratar Ricardo Silva ubranil prosti strel soimenjaka Jorgeja Silve. Je pa nato ljubljanska zasedba izenačila v 34. minuti, ko je žoga po podaji Charlesa Thalissona srečno po dveh odbojih od celjske obrambe dosegla Augustina Doffa, ta pa je zadel s treh metrov z leve strani.

Do konca prvega dela so imeli večjo priložnost še Celjani, a je v 39. minuti po kotu in strelu Klemna Nemaniča vratar Vidovšek žogo na golovi črti še odbil.

Foto: Aleš Fevžer

V drugem polčasu Olimpija praktično ni imela prave priložnosti

V drugem polčasu so bili gostitelji precej nevarnejši tekmec. Olimpija si praktično ni priigrala nevarnejše priložnosti, na drugi strani pa so imeli Celjani več takšnih, ki bi se lahko končale s povišanjem vodstva.

Prvo je imel Mario Kvesić v 65. minuti, ko je poslal žogo tik ob vratnici, med 74. in 83. minuto pa je bilo še trikrat zelo vroče pred Vidovškom.

Dvakrat je bil spet v glavni vlogi Matko, najprej je po strelu s treh metrov stresel le prečko, potem je pobegnil po desni strani in žogo že poslal prek ljubljanskega vratarja, a jo je meter pred golovo črto odbil Jurgen Celhaka. Pa tudi v 83. minuti so se gostje rešili, potem ko je Vidovšek pred golom izgubil žogo, a jo je odbil Jorge Silva.

Ljubljanski vratar pa nato ni mogel preprečiti zadetka Matka v naslednji akciji; celjskega napadalca je z natančno podajo z leve strani zaposlil Tamar Svetlin, Matko pa je bil tokrat z glavo iz bližine bolj natančen kot nekaj minut prej in je odločil tekmo.

Kanarčki pod vodstvom Stojanovića ne izgubljajo

Tomi Jurić je dvakrat zatresel mrežo Brava. Foto: Aleš Fevžer Koprčani pod vodstvom Slaviše Stojanovića še niso doživeli poraza, enako pa je ostalo tudi po pokalnem polfinalu. V napadu kanarčkov blestita predvsem brata Deni in Tomi Jurić, ki sta se v prvenstvu podpisala skupaj pod kar 19 zadetkov, drugi je bil eden najzaslužnejših za to, da se bo Koper tudi tokrat boril še za peto pokalno lovoriko.

Domači so sicer povedli v 15. minuti prek Frana Tomeka, šest minut pozneje pa je Tomi Jurić uspešno realiziral najstrožjo kazen in prednost podvojil. Isti igralec je bil natančen še v 40. minuti srečanja, v drugem delu igre pa se rezultat ni več menjal in rumeno-modri so se zanesljivo prebili v finale pokala. Prav Tomek pa je konec srečanja pospremil z roba igrišča, saj je v 87. minuti prejel drugi rumeni in s tem rdeči karton.

Nogometna zveza Slovenije se bo o tem, kdo bo 14. maja gostil finale pokala, odločila po razpletu polfinalnih dvobojev.

Pokal Slovenije, polfinale: Sreda, 23. april: Četrtek, 24. april:

Vsi zmagovalci slovenskega nogometnega pokala: