Uefa zaradi nešportnega obnašanja navijačev kaznovala Celje

Uefa je Celjane kaznovala zaradi metanja predmetov na igrišče, in sicer z globo v višini 15.000 evrov, pri čemer bo moral klub iz knežjega mesta zapreti tudi del tribun. Kazen zaprtja dela stadiona je sicer pogojna in velja dve leti. Dodatno bodo morali Celjani plačati še 21.500 evrov zaradi uporabe pirotehničnih sredstev.

Celjani so prvo tekmo v Celju pred razprodanimi tribunami proti Fiorentini izgubili z 1:2. Na povratni tekmi v Firencah pa so iztržili remi 2:2, a izpadli iz evropskih tekmovanj po zgodovinski uvrstitvi med najboljših osem. Po rekordno dolgi evropski sezoni, v kateri so odigrali kar 20 tekme, so si Celjani prislužili več kot 8,2 milijona evrov nagrad.

Foto: Jure Banfi

Uefa je zaradi uporabe pirotehnike ter neprimernih transparentov in napisov s 100.000 evri kaznovala tudi poljsko Legio, ki je v četrtfinalu po dveh tekmah izgubila proti Chelseaju.