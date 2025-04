Celjski župan v Italiji sije od sreče: Dosegli smo nedosegljivo #video

Celjski župan o evropski poti kluba:

Ni manjkalo veliko, pa bi nogometaši Celja poskrbeli za novo odmevno evropsko senzacijo. Drago so prodali svojo kožo v Firencah in prisilili sloviti italijanski klub, da je moral poslati na igrišče najboljše, kar premore, da se je vendarle (že tretjič zapored) uvrstil v polfinale konferenčne lige. Rierova četa je s prebojem v četrtfinale omenjenega tekmovanja poskrbela za največji dosežek v zgodovini kluba, po srečanju pa smo na stadionu Artemio Franchi naleteli na številne zadovoljne obraze podpornikov kluba.

Celjani so v Firencah namučili italijanskega velikana. Sredi drugega polčasa so celo za nekaj minut povedli z 2:1, na koncu pa je po remiju z 2:2 v polfinale le napredovala Fiorentina. Foto: Reuters

Med njimi je izstopal celjski župan. Z navijaškim šalom je širil dobro voljo in nam strnil svoje občutke: "Saj vidite, da imam nasmešek na obrazu. Kljub temu da se nam ni uspelo uvrstiti v polfinale konferenčne lige, je to za naše mesto in celjski klub nekaj nepričakovanega. Nekaj velikega. Verjamemo v naše nogometaše, danes so pokazali res izjemno predstavo, zato je morda ta grenkoba ob tem, ko nam ni uspelo napredovati, nekoliko večja, kljub temu pa z realnim pogledom vemo, da smo dosegli nedosegljivo in da je to, kar se je v preteklem tednu zgodilo z gostovanjem Fiorentine v našem mestu, v resnici zgodovinski dosežek za našo državo, za slovenski klubski nogomet in seveda tudi za naše lokalno okolje. Zelo ponosen sem na dogajanje v zadnjih mesecih v konferenčni ligi," prvi mož mesta Celje žari od ponosa, da je lahko v živo navijal za izbrance Alberte Riere na tako kultnem nogometnem stadionu, kot je Artemio Franchi v Toskani.

Ni športa, ki ga mladi Celjani ne bi mogli trenirati

V knežjem mestu je bilo v zadnjih tednih čutiti prav posebno nogometno evforijo. Foto: Jure Banfi Knežje mesto je veljalo za rokometno zibelko in trdnjavo. Mu je zdaj, kar zadeva šport številka ena v mestu, vzel primat nogomet?

"Celjani smo prepričani, da je Celje športna prestolnica Slovenije, pa tudi, da je prestolnica kulturne dediščine v naši državi. S tem dihamo in živimo. Praktično ni športa, ki ga otroci v Celju ne bi mogli trenirati, to pa je tisto, kar je najpomembnejše. Seveda je nogomet v letošnji sezoni res na vrhu. Lani smo bili državni prvaki, a ima rokometni klub kljub temu še vedno eno najboljših rokometnih šol v Evropi in tako še naprej verjamem, da ne bo krojil le usode slovenskega rokometnega vrha, ampak da nikakor ni rekel zadnje besede niti na evropski ravni," je prepričan, da bodo Celjani v prihodnosti znova lahko spremljati evropske rokometne spektakle tudi v dvorani Zlatorog, v neposredni bližini stadiona Z'dežele, ki je v tej sezoni gostil rekordnih deset tekem, zadnja, na kateri se je proti Fiorentini zbralo kar 12.512 gledalcev, pa je predstavljala dosežek brez primere, kar zadeva predhodne nogometne dogodke v mestu ob Savinji.

S predsednikom Celja Kolotilom je v rednih stikih

S predsednikom NK Celje Valerijem Kolotilom, ki mu je pri zadnjih pridobitvah celjskega stadiona veliko pomagal tudi prvi mož Uefe Aleksander Čeferin, je celjski župan Matija Kovač v rednem stiku. Foto: Jure Banfi Kako pa poteka sodelovanje celjskega župana z vodstvom celjskega kluba, ki ne skriva visokih ambicij ter iz leta v leto posega po višjih rezultatih, zato bo že težko presegati takšne podvige, vsaj kar zadeva Evropo?

"Sodelovanje s klubom poteka dobro. Zelo veliko se pogovarjamo. S predsednikom Valerijem Kolotilom sva v tedenskih stikih in se redno sestajava. Potrebe kluba so glede na igranje velike, zato smo lani zelo pospešili investicije v športno infrastrukturo. Nadgradili smo stadion, tako da lahko zdaj igramo doma praktično na tekmi vsake evropske ravni," je vesel, da je prišlo do tako korenitega izboljšanja, ki je doživel vrhunec prejšnji teden na domači tekmi proti Fiorentini.

Prejšnji teden je dvoboj med Celjem in Fiorentino v knežjem mestu (1:2) spremljalo rekordnih 12.512 gledalcev. Čez dva meseca bo celjski stadion po dolgem času gostil tudi tekmo članske izbrane vrste Slovenije. Foto: Jure Banfi

Dodal je, da bodo v Celju potrebna tudi vlaganja v rekreacijsko infrastrukturo, namenjeno zlasti treningom najmlajših selekcij, pa tudi za člansko ekipo. "Tudi te projekte pripravljamo. Nekaj investicij bo že letos namenjenih mladim na stadionu Olimp, s klubom pa smo v zaključku dogovora o prihodnosti našega stadiona na Skalni kleti. Ta bo postal baza za člansko ekipo," je mladi Celjan, sicer arhitekt, napovedal pomembno pridobitev, ki bo še dodatno pomagala k razvoju celjskega nogometnega kluba, enega najprijetnejših presenečenj evropskih tekmovanj v tej sezoni.