Zaiskrilo se je med Riero in trenerjem Fiorentine: Kje je spoštovanje?

Dvoboj v deževnih Firencah je postregel z veliko dramo. Fiorentina in Celje sta se razšla brez zmagovalca (2:2), tako da so vijolice iz Toskane s skupnim rezultatom 4:3 napredovale v polfinale konferenčne lige, po napetem srečanju pa se je zaiskrilo med obema trenerjema. Tako Albert Riera kot Raffaele Palladino sta ponudila svojo razlago, zakaj je prišlo do neljubega dogodka.

Na dotrajanem stadionu Artemio Franchi je bilo razburljivo. Celjani so se na vse pretege trudili, da bi še tretjič na tekmi premagali Davida de Geo, s tem pa izsilili podaljšek, Fiorentina pa se je krčevito branila. Zadržala je vse napade, ostalo je pri 2:2, italijanski nogometni velikan se je še tretjič zapored uvrstil v polfinale konferenčne lige. Celjski nogometaši so po srečanju popadali na tla. Bili so razočarani, saj so znova namučili Fiorentino, a potegnili krajšo.

Riera: Mora se še veliko naučiti

Albert Riera je znova namučil dve leti mlajšega stanovskega kolega. Foto: Reuters Trener Albert Riera je krenil proti klopi gostiteljev, da bi domačemu strategu Raffeleju Palladinu, ki je na dan srečanja dopolnil 41 let, čestital za zmago in napredovanje, a to ni bilo všeč Italijanu. Zaiskrilo se je, tako da so morali posredovati nogometaši obeh ekip, ki so vskočili med trenerja.

"Prišel sem do njega in mu želel stisniti roko, a me je nato Palladino obtožil, da preveč govorim, tekmecu pa pred tekmo ne znam dati veliko komplimentov. Kaj pa je hotel, da bi mu govoril, kako dober, močen in lep je? Tega ne bo dočakal z moje strani, jaz tekmujem. A naša ekipa je vredna 13 milijonov evrov, njegova pa 300. Je mlajši od mene in se mora še veliko naučiti. Nogomet ti lahko podari tudi druge priložnosti. Morda pa se bova še kdaj pomerila, ko bova oba vodila ekipo z enako vrednostjo," je zaplet, ki je potekal ob igrišču kmalu po tem, ko je glavni sodnik označil konec srečanja in so nogometaši Fiorentine proslavljali preboj v polfinale, po koncu srečanja v Firencah pojasnjeval Riera.

Palladino: Med kolegi mora obstajati spoštovanje

Raffaele Palladino se bo v polfinalu pomeril z Betisom iz Seville. Foto: Reuters Ko so italijanski novinarji Rierove besede prenesli Palladinu, je mladi trener vijolic dejal: "Sploh nočem slišati, kaj ima za povedati. Me sploh ne zanima. Med kolegi mora obstajati spoštovanje. Tega ni imel na prvi tekmi. Zdaj sem mu le rekel, da bi ga moral imeti," ni hotel Italijan na dolgo in široko razpredati o nesoglasjih s trenerjem Riero. Po prvi tekmi so sicer tabor Fiorentine zmotila opozorila Španca, ki je svetoval Italijanom, da naj se resno pripravijo na povratno srečanje. Palladino je še dodal, da ni bil nespoštljiv.

Ni prvič, da se je Španec po koncu dvobojev znašel v takšnem položaju. Že večkrat je prišlo do obračunavanja s posamezniki iz strokovnega vodstva tekmecev. Tako je bilo na primer na gostovanju v Kopru ali pa na tekmi konferenčne lige proti TNS, ko je Celje ujelo prepotrebno zmago (1:0) za uvrstitev med 24 najboljših in nadaljevanje evropske sezone.

Zveste navijačice Fiorentine bodo lahko vijolice spremljale tudi v polfinalu konferenčne lige. Foto: Reuters

''Celje si zasluži pohvale. Ima dobro moštvo, lahko smo ponosni, da smo v polfinalu,'' je trener Fiorentine dal vedeti tekmecu, kako je v njegovih očeh deležen pohval in spoštovanja, kar zadeva vijolice, pa je bil razočaran zlasti nad padcem kakovosti izvedbe svojih varovancev v drugem polčasu.

Po Interju še Fiorentina

Vijolice iz Toskane so se še tretjič zapored uvrstile med štiri najboljše v evropskem tekmovanju. Foto: Reuters "Verjamem, da smo prvi polčas odigrali odlično, tako smo se tudi pripravljali med tednom. Imeli smo priložnosti in s tem sem zadovoljen. V drugem polčasu so tekmeci pokazali svojo kakovost, tudi oni so imeli svoje priložnosti in dosegli zadetka. Takrat pa smo morali pokazati zrelost. Na koncu koncev smo izpolnili cilj, kar nas veseli, tudi zaradi tega, da je še ena italijanska ekipa v polfinalu evropskega tekmovanja," se je Fiorentina pridružila milanskemu Interju, polfinalistu lige prvakov.

Vijolice čaka v polfinalu konferenčne lige Betis iz Seville. Trener Celja Riera je pojasnil, kako bo ob podobnih predstavah, kot so jo vijolice pokazale v 180 minutah proti slovenskim prvakom, italijanski prvoligaš le stežka osvojil tekmovanje.