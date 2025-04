Grozne izkušnje Slovencev pri nič kaj prijazni sosedi

Slovenski nogometni klubi so v obdobju državne samostojnosti v Evropi večkrat naleteli na tekmeca iz Italije. Zahodna soseda, ki ima v svetu nogometa zelo spoštljiv status, se je vselej izkazala za izrazito negostoljubno deželo. Slovenski klubi so na italijanskih tleh zaigrali sedemkrat in vselej ostali praznih rok. Najhuje jo je odnesla Gorica, ki jo je Roma pred četrt stoletja odpihnila s kar 7:0! Bi lahko neslaven niz prekinil Albert Riera, ki ravno danes proslavlja 43. rojstni dan, v četrtek pa ga s Celjani v Firencah čaka največje srečanje, odkar se ukvarja s trenerskim poslom?

Italijanski nogometni klubi že dolgo spadajo med elito. Včasih je Serie A veljala celo za najmočnejše klubsko tekmovanje na svetu, za nogometno "ligo NBA", kjer ni manjkalo prestiža in glamurja. V tem stoletju je nekoliko izgubila primat, največja zgoščenost dokazane kakovosti se je preselila na Otok in v Španijo, a se lahko še vedno pohvali s številnimi velikani, polnimi denarja in smelih načrtov, tradicije, navijaške strasti in zvezdniških imen. Italijanski klubski nogomet je še vedno na bistveno višji ravni od slovenskega, kar nenazadnje dokazuje tudi statistika.

Slovenski klubi so v Evropi na Apeninskem polotoku večinoma doživljali visoke poraze. Na sedmih gostovanjih so vknjižili sedem porazov, pri čemer v oči bode zlasti katastrofalna razlika v zadetkih. Ta znaša 3:25, bila pa bi še bistveno manj prijetna, če se Maribor pred dvema desetletjema ne bi "junaško" upiral Parmi in v gosteh izgubil zgolj z 2:3.

Vse najboljše, Albert Riera!

Slavljencu Albertu Rieri, ki danes praznuje 43. rojstni dan, se ponuja priložnost, da se v četrtek s Celjani vpiše v zgodovino. Glede na optimistične napovedi iz celjskega tabora bi lahko Slovenija, če se bodo slovenskim prvakom uresničile želje, dočakala prvo tekmo, na kateri bi predstavnik 1. SNL gostoval na Apeninskem polotoku in na evropskem dvoboju ostal neporažen.

Samozavestni španski strateg zagotavlja, da se njegovi varovanci v Toskano odpravljajo z namenom, da pokvarijo načrte favoritu, hkrati pa skušajo na zelenici prikazati odprt, dinamičen in všečen nogomet, s katerim so vijolicam štrene mešali že prejšnji četrtek (1:2). S samozavestjo je okužil slačilnico, kar sta po prvi tekmi poudarila tudi Svit Sešlar in Damjan Vuklišević.

Ker se v taboru Fiorentine soočajo s številnimi težavami, bi lahko bila pot do morebitnega presenečenja v Firencah še lažja. Če bi se Celjanom posrečilo, bi se resnično pisala zgodovina. Vprašanje je le, ali bi bilo to dovolj, saj Rierova četa po nesrečnem domačem porazu, pri katerem je izenačenje večkrat preprečil izjemni španski vratar Fiorentine David de Gea, za uresničitev najbolj optimističnega scenarija nujno potrebuje zmago, ne pa remija.

Vsa evropska gostovanja slovenskih klubov v Italiji:

Italijansko-slovenski obračun Leto Milan : Olimpija 4:0 1992 Lazio : Maribor 4:0 1999 Roma : Gorica 7:0 2000 Parma : Maribor 3:2 2004 Palermo : Maribor 3:0 2010 Lazio : Mura 05 3:1 2012 Lazio : Maribor 1:0 2012 Fiorentina - Celje ? 2025

Skupno: sedem tekem (nič zmag, nič remijev, sedem porazov, gol razlika 3:25)

Mreže slovenskih klubov polnili Van Basten, Salas, Totti ...

Pogled v preteklost priča o tem, kako težko je slovenskim klubom na gostovanjih v Italiji. Sedemkrat so se že mudili v deželi štirikratnih svetovnih prvakov in se sedemkrat domov vračali sklonjenih glav.

Marco van Basten je bil nepozabni strelski kralj rdeče-črnih. Foto: Guliverimage/Getty Images

Začelo se je leta 1992, ko je Olimpija v Evropi naletela na eno najboljših ekip. Na mogočni AC Milan. Na San Siru je izgubila z 0:4, mrežo zmajev pa je dvakrat zatresel sloviti Nizozemec Marco van Basten. Zvezdniki Fabia Capella so bili pričakovano za razred ali dva boljši, pri Ljubljančanih pa si je rdeči karton prislužil Samir Zulić.

Mrežo Gorice sta pred 25 leti na Olimpicu zatresla tako Francesco Totti (dvakrat) kot tudi Gabriel Batistuta. Foto: Guliverimage Na naslednje gostovanje slovenskega kluba v Italiji je bilo treba čakati sedem let. Maribor se je po senzacionalni uvrstitvi v ligo prvakov leta 1999 mudil v Rimu pri Laziu. Vijolice so se sprva pogumno upirale zvezdniški zasedbi rimskega velikana, ki ga je vodil Sven-Goran Eriksson, nato pa je načrte Bojana Prašnikarja prekrižala stroga izključitev Gerija Cipija.

Obramba vijolic je razpadla, stroj Lazia je začel mleti in na koncu zmagal s 4:0. Dvakrat je zadel Čilenec Marcelo Salas. O tem, kako močno ekipo je imel takrat Lazio, priča tudi podatek, da sta ostala na klopi takšna asa, kot sta Diego Simeone in Alen Bokšić.

Najbolj bolečo izkušnjo v Italiji je doživela Gorica. Pred četrt stoletja se je mudila na Olimpicu, kjer je naletela na razigrano Romo. Sinovi volkulje so si privoščili strelski trening, mreža Boruta Mavriča se je zatresla kar sedemkrat. Pri zmagi s 7:0 sta dvakrat zadea Francesco Totti in Vincenzo Montella, končni rezultat pa je postavil legendarni Gabriel Batistuta.

Maccarone jo je Mariboru zagodel v dveh dresih

Leta 2004 je žreb Mariboru dodelil Parmo. Vijolice je takrat vodil Matjaž Kek, ekipa pa je predstavljala zmes veteranov (Aleš Čeh, Kliton Bozgo in Stipe Balajić) ter mlajših upov. Štajerci so se odlično upirali Parmi. Izgubili so z 2:3, v polno pa sta za Kekovo zasedbo merila Andrej Kvas (z bele točke), ki je s tem postal sploh prvi strelec zadetka slovenskega kluba na evropski tekmi v Italiji, ter nekdanji up zagrebškega Dinama Miha Golob. Za Parmo je dvakrat zadel Massimo Maccarone.

Massimo Maccarone je mrežo Maribora pred 15 leti zatresel z bele točke. Foto: Guliverimage

Maccarone, nekdanji italijanski napadalec, ki je pustil velik pečat tudi v Angliji (Middlesbrough), jo je šest let pozneje znova zagodel vijolicam. Tokrat v dresu Palerma, ki je na Siciliji Maribor ugnal s 3:0. Bil je eden izmed treh strelcev prihodnjega kluba Josipa Iličića, Armina Bačinovića in Siniše Anđelkovića, ladja Maribora pa se je začela potapljati po 35. minuti, ko je moral zaradi rdečega kartona predčasno v slačilnico vratar Marko Pridigar.

Na Olimpicu najprej Mura, nato še Maribor

Zadnja italijansko-slovenska spopada v Evropi sta bila odigrana na Olimpijskem stadionu v Rimu pred 13 leti. Najprej je Lazio dokazal premoč proti Muri 05 (3:1), pri tem spočil kar nekaj najboljših igralcev, dvakrat pa je v polno meril Čeh Libor Kozak. Častni zadetek za Prekmurce je v izdihljajih srečanja dosegel Jure Travner.

Le nekaj mesecev pozneje je na Olimpicu gostoval tudi Maribor. V skupinskem delu evropske lige se je več kot solidno upiral italijanskemu favoritu. Željko Filipović je pri rezultatu 0:0 zatresel prečko, Jasmin Handanović je ubranil 11-metrovko Hernanesu, edini zadetek na srečanju pa je dosegel Ederson.

Dolgoletni vratar Maribora Jasmin Handanović je na Olimpicu prebral namero Hernanesa in preprečil njegov zadetek z bele točke. Foto: Guliverimage

Maribor, ki je dvoboj po izključitvi Jovana Vidovića končal z desetimi igralci, je tako izgubil "le" z 0:1, o tem, kako dobro so se upirali izbranci Darka Milaniča, pa priča tudi razmerje strelov v okvir vrat. Lazio ga je dobil s 5:3. To je bila sicer zgodovinska tekma Maribora, jubilejna stota v evropskih tekmovanjih.

Še huje je bilo v Angliji Kar zadeva izkušnje slovenskih klubov z gostovanj pri tekmecih iz petih najmočnejših evropskih držav, je preteklost vendarle ponudila nekaj izjemnih prebliskov. Maribor je tako leta 1999 na nepozabnem gostovanju v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov v gosteh šokiral francoski Lyon (1:0), jo nekaj mesecev pozneje v skupinskem delu največjega tekmovanja zagodel nemškemu Bayerju (0:0), sedem let pozneje pa v pokalu Intertoto še španskemu Villarrealu (2:1). Maribor je v Angliji gostoval že petkrat. Nazadnje leta 2017 pri Liverpoolu. Foto: Guliverimage Podobno neuspešni kot v Italiji so slovenski klubi bili le še v Angliji, kjer so gostovali že osemkrat, a doživeli osem porazov, pri čemer je skupna razlika v zadetkih še nekoliko slabša od tiste iz italijanske zbirke (3:27). Kako pa se je godilo slovenskim klubom na angleških tleh? Liverpool je ugnal Maribor (3:0) in Olimpijo (3:0), Tottenham je bil boljši od Maribora (3:1) in Mure (5:1), Chelsea od Maribora (6:0), West Ham od Domžal (3:0), Wigan od Maribora (3:1), vijolice, ki so se v Angliji pomerile že s petimi različnimi klubi, pa so bile najbližje uspehu proti Birmingham Cityju, ko so leta 2011 pri takratnem članu tekmovanja Championship izgubile z 0:1.

Slavljenec Albert Riera bo v četrtek s Celjani lovil zgodovinski dosežek slovenskega klubskega nogometa. Foto: Jure Banfi

V četrtek bo tako slovenski klub prvič po letu 2012 gostoval pri neprijazni zahodni sosedi, ki želi nadaljevati zmagoviti niz. V taboru Celja pa so trdno odločeni, da pokvarijo zabavo v Toskani in znova namučijo Fiorentino. Spektakel, kot ga Slovenija še ni spremljala, to bo namreč povratni četrtfinalni dvoboj konferenčne lige, se bo v četrtek na dotrajanem stadionu Artemio Franchi, ki ga prenavljajo, začel ob 18.45.