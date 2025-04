Zvečer se obeta spektakel in pol v Celju. Stadion Z'dežele bo pokal po šivih, prvo četrtfinalno tekmo konferenčne lige med Celjem in Fiorentino bo spremljalo več kot 13 tisoč ljubiteljev nogometa. Slovenski klubi se v Evropi ne morejo pohvaliti z večjimi uspehi proti zahodnim sosedom. Na vseh izločilnih dvobojih so potegnili krajšo, doma pa na sedmih srečanjih ugnali tekmeca iz Italije le enkrat. Klubi iz serie A so se praviloma izkazali za premočnega tekmeca, na sedmih gostovanjih na sončni strani Alp so mrežo slovenskih klubov zatresli kar 19-krat!

Po 13 letih se obeta nov slovensko-italijanski dvoboj v Evropi. Za zdaj jih je bilo na slovenskih tleh odigranih sedem, gostje pa se lahko pohvalijo z bistveno boljšo statistiko. V Sloveniji so zmagali kar petkrat, skupna gol razlika znaša izjemnih 19:5 v korist italijanskih klubov, kar priča dovolj nazorno o premoči predstavnikov serie A. Pod edino slovensko zmago, pa še ta je bila pirova, se je pred 15 leti podpisal Maribor.

Albert Riera ima danes priložnost, da popelje Celje šele do druge slovenske zmage na slovensko-italijanskih klubskih obračunih v Evropi. Foto: Jure Banfi

Kako pa se bodo zvečer proti Fiorentini, ki spada med osrednje favorite za osvojitev konferenčne lige in je v omenjenem tekmovanju zaigrala dvakrat zapored v finalu, odrezali Celjani?

Vsi domači slovensko-italijanski obračuni v Evropi:

Slovensko-italijanski obračun Leto Olimpija : Milan 0:3 1992 Maribor : Lazio 0:4 1999 Gorica : Roma 1:4 2000 Maribor : Parma 0:0 2004 Maribor : Palermo 3:2 2010 Mura 05 : Lazio 0:2 2012 Maribor : Lazio 1:4 2012 Celje – Fiorentina ? 2025

Skupno: sedem tekem (ena zmaga, en remi, pet porazov, gol razlika 5:19)

Rdeče-črni dvakrat nadigrali Olimpijo

Olimpija je leta 1992 izkusila moč Milana. Foto: Osebni arhiv Zgodovina slovensko-italijanskih srečanj na sončni strani Alp se je začela leta 1992. Kmalu po državni samostojnosti Slovenije je v deževnem vremenu za Bežigradom gostoval eden takratnih najboljših evropskih klubov AC Milan. Rdeče-črni so prvo tekmo proti Olimpiji na San Siru dobili s 4:0, tako da na povratnem dvoboju v Ljubljani ni bilo nekaterih največjih asov, denimo Marca van Bastna in Jean-Pierre Papina. Zveneči gostje so pod vodstvom legendarnega Fabia Capella vseeno prevladovali in trikrat premagali Marka Simeunovića. Med strelce so se vpisali Daniele Massaro, Frank Rijkaard in Mauro Tassotti.

Ko se je Maribor leta 1999 senzacionalno uvrstil v ligo prvakov, je v Ljudskem vrtu gostoval tudi Lazio. Zvezdniška zasedba iz Rima je bila prehud zalogaj za Prašnikarjevo četo. Na Štajerskem je nadigrala vijolice in zmagala s 4:0. Dva zadetka je prispeval zdajšnji trener Interja Simone Inzaghi, po enkrat pa sta zadela v polno srbska asa Dejan Stanković in žal že pokojni Siniša Mihajlović.

Lazio je leta 1999 v ligi prvakov dvakrat visoko odpravil Maribor. V Ljudskem vrtu je zmagal s 4:0. Foto: Reuters

Leta 2000 je imela čast enega izmed italijanskih velikanov gostiti Gorica. V mestu vrtnic je izkusila moč Rome, ki je zmagala s 4:1, s hat-trickom pa se je lahko pohvalil Marco Delvecchio. Častni zadetek za Gorico je prispeval Anton Žlogar. Sinovi volkulje so sicer na domači zelenici odpravili vrtnice kar s 7:0.

Pirova zmaga vijolic proti Palermu

Edina tekma, na kateri sta se slovenski in italijanski klub v Evropi razšla brez zadetkov, se je zgodila 30. septembra 2004. Takrat sta Maribor in Parma remizirala z 0:0, rezultat pa je bolj odgovarjal Italijanom, saj so na povratnem dvoboju zmagali s 3:2 in izločili vijolice.

Leto 2010 je postreglo z vrhuncem, kar zadeva uspešnost slovenskih klubov na evropskih tekmah proti predstavnikom serie A. Maribor je v polnem Ljudskem vrtu v očarljivem vzdušju premagal Palermo s 3:2, a je bila to pirova zmaga, saj je pred tem na Siciliji izgubil kar z 0:3.

Urugvajec Abel Hernandez je leta 2010 v Ljudskem vrtu dvakrat zatresel mrežo vijolic. Foto: Guliverimage

Vseeno je doma pokazal zobe številnim velemojstrom, ki so takrat nosili rožnati dres, po tej tekmi, na kateri se je med strelce vpisal tudi mladi virtuoz Josip Iličić, pa se je Kranjčan tudi preselil k Palermu in začel svojo bogato kariero v Italiji. Tja se je odpravil tudi strelec zmagovitega zadetka Siniša Anđelković, ki je postavil končni rezultat v 89. minuti, kot prvi pa je mrežo Palerma konec avgusta 2010 zatresel strelski kralj vijolic Marcos Tavares. Pri gostih je bil dvakrat uspešen Urugvajec Abel Hernandez.

Lazio v nekaj mesecih dvakrat osvojil Ljudski vrt

Leta 2012 je Lazio kar dvakrat gostoval v Ljudskem vrtu. Najprej je v play-offu za ligo Europa premagal finančno obubožano Muro 05 z 2:0, takrat sta mrežo črno-belih zatresla Brazilec Hernanes in Nemec Miroslav Klose, nekaj mesecev pozneje, ko se je igral skupinski del evropske lige, pa je rimski velikan še enkrat gostoval v Mariboru in napolnil mrežo vijolicam (4:1). Takrat je najbolj blestel zlasti dvakratni strelec Sergio Floccari, častni gol za Maribor pa je prispeval kdo drug kot Tavares.

Mrežo Mure je pred 13 leti v Ljudskem vrtu zatresel tudi Brazilec Hernanes. Foto: Guliverimage

To je bilo tudi zadnje gostovanje italijanskega kluba v Sloveniji v sklopu evropskih tekmovanj. Na novega je bilo treba čakati kar 13 let, zvečer se bosta na razprodanem celjskem stadionu v prvi četrtfinalni tekmi konferenčne lige udarila Celje in Fiorentina, sodeč po izjavah trenerja Alberta Riere in tem, kar je aktualni slovenski prvak v tej sezoni prikazal v Evropi, pa velja pričakovati pogumen in drzen odpor Celjanov proti slovitemu italijanskemu klubu, ki ima v svojih vrstah nogometaše s skupno tržno vrednostjo kar 280 milijonov evrov. Spektakel v knežjem mestu se bo začel ob 21. uri.