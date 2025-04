Domžale slavile v gosteh, Primorje suvereno premagalo Bravo

V derbiju 29. kroga prve slovenske nogometne lige je Olimpija doma s Koprom igrala neodločeno 1:1. Oba gola je dosegel Maj Mittendorfer, po avtogolu se je odkupil z zadetkom za pomembno točko Koprčanov v boju za Evropo. Vodilni zmaji so se najbližjemu zasledovalcu Mariboru, ki bi moral gostiti Celjane, a je štajerski derbi zaradi nastopa Rierove čete v Evropi preložen, ušla na 13 točk. V četrtek sta prvo tekmo odigrala Primorje, ki je na domači zelenci premagal Bravo z izidom 3:0. Pozneje sta se udarila še Mura in Domžale. Slavili so slednji z izidom 0:2. Že v torek so Radomljani s 4:1 odpravili Nafto.

1. SNL, 29. krog

Torek, 8. april:

Sreda, 9. april:

Četrtek, 10. april:

Koprčani še drugič neporaženi iz Stožic

Koprčani so po zmagi na prvi prvenstveni tekmi v Stožicah na drugi vzeli še točko in Olimpiji preprečili, da bi se od Maribora odlepila na 15 točk z dvema tekmama več. Tako imajo Ljubljančani zdaj na vrhu 13 točk naskoka pred vijoličastimi, medtem ko je Koper tretji in za Mariborom s tekmo več zaostaja tri točke.

Ob polčasu je bilo v Stožicah 0:0. Koprčani so zadeli vratnico, nekajkrat jim je branil Matevž Vidovšek. Foto: Aleš Fevžer Ob polčasu je bilo v Stožicah 0:0, gostje so imeli tri strele znotraj okvira vrat, a je bil Matevž Vidovšek vselej na pravem mestu. V 25. minuti je Koprčane razburila odločitev sodnika Davida Šmajca, ko po prekršku na črti kazenskega prostora nad Kamilom Manserijem ni dosodil enajstmetrovke. Le dobro minuto pozneje je po gneči v osrčju kazenskega prostora Wisdom Sule zadel okvir Vidovškovih vrat.

Šele po uri igre si je Olimpija priigrala prvo res nevarno priložnost. Raul Florucz je izvrstno preigraval, streljal iz neposredne bližine, a mu je koprski vratar Luka Baš branil. Odbito žogo je nazaj pred gol potisnil Marko Brest, nakar jo ne nesrečno v lastno mrežo preusmeril kapetan Kopra Maj Mittendorfer. Se je pa 24-letnik odkupil 18 minut pozneje, ko je premagal še pravega vratarja, Vidovška (1:1). Po podaji z glavo Ahmeda Sidibeja je prehitel Vidovška in z glavo žogo poslal v mrežo za izenačenje. To je bil tudi končni izid edine sredine tekme v 29. krogu prve lige.

Veselje Olimpije po avtogolu Mittendorferja za vodstvo z 1:0. Foto: Aleš Fevžer

Zmaga Radomelj in poškodba junaka zadnje zmage Nafte

Nafta je visoko izgubila, za dodatno slabo voljo v taboru Lendavčanov pa je poskrbela še poškodba Josipa Špoljarića. Foto: Jure Banfi Radomljani so po treh tekmah brez zmage le vpisali nove tri točke. Te so še toliko vrednejše, saj so jih dosegli proti devetouvrščeni Nafti, ki se je po dobrem spomladanskem delu (v tem je do te tekme izgubila le proti Olimpiji in Celju) približala rešilnemu osmemu mestu. A zdaj so ji Radomlje spet pobegnile na varnih sedem točk. Zmagale so s 4:1. Za zmago so zadeli Jaša Martinčič, Đorđe Gordić, Andrej Pogačar in Matej Malenšek.

Nafta je na tekmo prišla zdesetkana, več nogometašev je manjkalo zaradi poškodb in bolezni, kaznovana sta bila Aron Dragoner in Szabolcs Szalay, za nameček pa je še pred koncem prvega polčasa zaradi poškodbe stegenske mišice z igrišča moral prvi napadalec Josip Špoljarić, strelec štirih golov v prejšnjem krogu proti Muri.

Nogometaši Primorja Foto: Aleš Fevžer

Primorje blestel na domači zelenici

Nogometaši Primorja so premagali Bravo s 3:0. V prvem polčasu je za vodstvo domačih poskrbel Ishaq Rafiu, ki je zadel z močnim strelom iz 25 metrov v 25. minuti. V drugem dvakrat v polno zadel Haris Kadrić in zapečatil zmago Primorja. Zmaga Primorja je bila druga v spomladanskem delu prvenstva, s katero so napredovali na šesto mesto. Bravo je ostal na petem mestu, a se vse bolj oddaljuje od mest, ki vodijo v evropska tekmovanja.

Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec/www.alesfevzer.com

Nogometaši Domžal pa so v gosteh premagali Muro z 2:0. Za Domžale sta zadela Nino Milić v 31. minuti in Danijel Šturm iz enajstmetrovke v 86. minuti. Mura je bila sicer nevarnejša v uvodu tekme, a jih je večkrat ustavil razpoloženi vratar Lovro Štubljar. V 84. minuti je bil izključen Murin igralec Massimo Decoene, kar je Domžalam še olajšalo delo. Domžale so s to zmago napredovale na 9. mesto, Mura pa je po tretjem zaporednem porazu zdrsnila na 7. mesto.

Navijači znova praznijo klubske blagajne Navijači Olimpije na nedavnem gostovanju v Ajdovščini. Foto: Aleš Fevžer Namestnik disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije Matej Brajnik je izrekel kazni za prekrške v 28. krogu prvoligaškega tekmovanja. Največ bodo klubi plačali zaradi nešportnega obnašanja navijačev. Ti bodo Olimpijo stali novih 1.200 evrov, Lendavo 1.100 in Muro tisoč evrov. Celjani bodo na račun NZS nakazali 420, Radomljani pa 300 evrov na račun nešportnega obnašanja nogometašev in uradnih oseb v klubu, Olimpija pa 300 zaradi kršitve akreditacijskega protokola. Med nogometaši Mariborčan Niko Grlić zaradi kartonov ne bo smel igrati na eni tekmi, zaradi protestov zoper sodniško odločitev pa bo na eni tekmi manjkal tudi trener Mure Matjaž Kek ml.

1. SNL, 29. krog

Torek, 8. april:

Sreda, 9. april:

Četrtek, 10. april:

Lestvica: