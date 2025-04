Domžale presenetile Maribor, Celjani prehiteli Bravo, Olimpija že na +12!

Zadnjeuvrščene Domžale so pokvarile načrte ranjenemu Mariboru, ki je v sredo izpadel v pokalu, zdaj pa izgubil še v prvenstvu (0:1). Zmagovalca je v 69. minuti odločil Nick Perc. Vodilna Olimpija je še četrtič v tej sezoni premagala Primorje brez prejetega zadetka (2:0) in najbližjemu tekmecu Mariboru ob tekmi več pobegnila na 12 točk prednosti! Celjani so pred spektaklom s Fiorentino po preobratu v Stožicah premagali Bravo (2:1) in se povzpeli na četrto mesto. Dvakratni strelec Aljoša Matko je prekinil strelski post, ki je trajal kar šest mesecev, Ricardo Silva pa je pri vodstvu z 2:1 ubranil 11-m Martinu Pečarju. V soboto je Nafta v prekmurskem derbiju ugnala Muro s 4:2, s štirimi zadetki je blestel Josip Špoljarić, Koper pa nadaljuje zmagoviti niz pod vodstvom Slaviše Stojanovića. Tokrat je s 3:1 ugnal Radomlje.

1. SNL, 28. krog

Nedelja, 6. april:

Domžale pokvarile načrte bledemu Mariboru

Domžale so pred dvema desetletjema kraljevale na slovenskih zelenicah in pod vodstvom Slaviše Stojanovića dvakrat osvojile naslov prvaka. Zdaj jim grozi, da bi se morali po dolgih letih posloviti od elite in se spopasti z drugoligaškimi izzivi. Z Nafto bijejo hud boj za obstanek. Za zdaj kaže bolje Lendavčanom, a izbranci Dejana Dončića še zdaleč niso vrgli puške v koruzo. Dragocene točke v boju za obstanek so našli proti Mariboru (1:0), tako da jim Nafta še naprej beži le dve točki. Čeprav so v napadu pogrešali kaznovanega Danijela Šturma, z naskokom najboljšega strelca rumenih v tej sezoni, so le vzeli mero favoriziranemu tekmecu.

Foto: Aleš Fevžer Maribor si je privoščil nov spodrsljaj, po katerem se je zaostanek za vodilno Olimpijo (ob tekmi manj) povečal na 12 točk. Mariborčani so pogrešali svojega najbolj vročega strelca Benjamina Tetteha. Ganec naj bi bil odsoten z igrišč vsaj tri tedne, kar je velik udarec za četo Boštjana Cesarja. Na stadionu ob Kamniški Bistrici je goste vodil Aleksandar Radosavljević, saj glavni trener Cesar zaradi bolezni ni bil z ekipo.

Večino tekme so sicer Mariborčani imeli večjo posest žoge, a vsaj v prvem polčasu niso niti enkrat streljali v okvir vrat. Edini priložnosti v tem delu so imeli gostitelji. V 23. minuti je lepšo zapravil Luka Mlakar, na katerega je pozabila mariborska obramba, toda mladi napadalec je streljal po sredini, kjer je stal vratar Ažbe Jug. V 28. minuti je z roba kazenskega prostora poskusil tudi Edvin Krupić, vendar je žoga zletela mimo gola.

V 48. minuti so Štajerci ostali z igralcem manj na igrišču, Niko Grlić si je prislužil drugi rumeni karton, že kmalu zatem bi domači lahko povedli, strel Luke Kambića je zadel prečko. Mariborčani so kljub igralcu manj poskušali prek posesti priti do gola, a puščali tudi prostor za domžalske protinapade. Enega izmed njih so v 70. minuti domači tudi izkoristili, Kambić je z desne strani podajal žogo v sredino, z nekaj sreče oziroma pomoči Sheyija Oja je ta prišla do Nicka Perca, temu pa je ni bilo težko zabiti v mrežo.

Mariborčani so doživeli nov udarec. Foto: Aleš Fevžer

Le dve minuti pozneje se je po novem protinapadu Domžalčanov v ugodnem položaju znašel Mark Strajnar, nekdanji igralec Maribora, a je z glavo slabo streljal. Mariborski igralci so ob koncu tekme stisnili tekmece pred gol. Veliko zaslug za to ima tudi vstop Josipa Iličića, ki je v 81. minuti lepo našel Jana Repasa, ta je dobro streljal, a je gol z bravurozno obrambo preprečil vratar Lovro Štubljar. Na drugi strani se je po novem poskusu Strajnarja izkazal tudi Jug, tako da je izid ostal nespremenjen.

Za nekaj razburjenja je poskrbel Aleksandar Matković, ki je v sodnikovem dodatku po trčenju Hilala Soudanija in vratarja Štubljarja dosodil enajstmetrovko, a je po ogledu posnetka odločitev preklical. Takoj zatem je imel Soudani še zadnjo priložnost, spet pa je gol preprečil Štubljar.

Celje prehitelo Bravo, Riera nezadovoljen s sojenjem

Celjani, ki se pripravljajo na vrhunec sezone, domači razprodani evropski spektakel proti Fiorentini, so v Stožicah premagali Bravo (2:1) in se na lestvici zavihteli na četrto mesto. Bravo v 1. SNL je tako ostal brez zmage v prvenstvu že šesto tekmo zapored, Celjani pa so ujeli zmagoviti niz v še kako primernem trenutku, saj v četrtek sledi prva četrtfinalna tekma konferenčne lige proti Fiorentini.

Celjani so vknjižili dragoceno zmago v boju za Evropo. Foto: Aleš Fevžer

Sprva se je smejalo Bravu. V 25. minuti je praktično vse v protinapadu naredil Venuste Baboula. Z žogo je pretekel pol igrišča, pri tem zaobšel celotno obrambo gostov in nato še premagal Ricarda Silvo. Takoj zatem je imel napadalec iz Centralnoafriške republike še eno priložnost, ni je izkoristil, za kar je sledila kazen. V 32. je v domačem kazenskem prostoru preigraval Mario Kvesić, v sredini pa je Aljoša Matko podstavil nogo, spremenil smer žogi, ki je končala v mreži. S tem je prekinil kar šest mesecev trajajoč strelski post, v katerem je zapravil ogromno zrelih priložnosti. Pred tekmo z Bravom je nazadnje zadel v polno 19. oktobra 2024 proti Muri (4:3).

Najboljši strelec 1. SNL v prejšnji sezoni je šest minut pozneje dosegel še en gol. Tokrat je bil podajalec Svit Sešlar, ki je v tej statistični prvini najboljši tako v 1. SNL kot tudi konferenčni ligi, Matko pa je bil natančen s strelom z glavo.

Ricardo Silva je ubranil strel z bele točke Martinu Pečarju. Foto: Aleš Fevžer

Domačim se je v 80. minuti ponudila izjemna priložnost za izenačenje. Sodnik David Šmajc je po domnevnem prekršku Artemijusa Tutyškinasa strogo dosodil enajstmetrovko, ki pa je Martin Pečar ni izkoristil. Silva je njegov prvi poskus odbil, nato pa bil uspešen še pri drugem, ko bi igralec Brava lahko popravil svojo napako. Trener Celja Albert Riera je po srečanju v pogovoru za Sportklub izrazil veliko nezadovoljstvo nad sojenjem, ki naj bi bilo v škodo gostov iz knežjega mesta.

Popolna statistika Olimpije proti Primorju

Nedeljski spored se je začel s poslastico v Ajdovščini. V prestolnico burje se je odpravilo ogromno navijačev Olimpije, ki so jih ljubljenci spravili v dobro voljo. Zmaji so po novi zmagi (2:0) vse bližje novemu državnemu naslovu. V 8. minuti se je ponudila lepa priložnost za zadetek Alexu Tammu, a je Estonec v dresu zmajev zatresel vratnico. Tako je Ljubljančane od vodstva v Ajdovščini delilo le nekaj centimetrov. V 35. minuti so zeleno-beli le kronali boljšo igro in povedli z 1:0. V polno je zadel Jorge Silva, ki je poslal dolg predložek v kazenski prostor, nato pa je žoga, ko je potovala proti mreži, prevarala vratarja Primorja Josipa Posavca in se znašla v njegovi mreži. Na začetku drugega polčasa so zmaji podvojili prednost, po podaji Raula Florucza je mrežo gostiteljev po strelu z neposredne bližine zatresel Marko Brest.

Zmaji so še povišali prednost pred zasledovalci. Foto: Aleš Fevžer

Moštvo pod vodstvom Victorja Sancheza je tako po izpadu iz Evrope ujelo želen ritem. Za razliko od največjih tekmecev dobiva tudi "manjše" tekme. Mariborčani so se denimo v tej sezoni obakrat opekli proti Primorju v gosteh, Olimpija pa proti klubu iz Ajdovščine v tej sezoni ni izgubila niti točke. Trener Milan Anđelković, nekdanji branilec zmajev, ki je veliko let deloval tudi v strokovnem štabu zeleno-belih, tako ni našel prave rešitve za to, kako presenetiti ljubljanskega favorita. Izgubil je z 0:5, 0:2, 0:2 in 0:2.

Izjemna predstava Špoljarića

Foto: Jure Banfi Dogajanje v 28. krogu se je začelo v Športnem parku Lendava s prekmurskim derbijem Nafte in Mure. Gostitelji za obstanek potrebujejo točke. Mislili smo, da jim ne bo lahko, saj v tej sezoni dosegajo najmanj golov med vsemi. Mreže Mure do te tekme v tej sezoni še niso zatresli. A zdaj se je to spremenilo, saj so zabili kar štiri, vse Josip Špoljarić.

V 24. je Špoljarić zapravil dotlej najlepšo priložnost, ko je po kotu žogo poslal čez gol. Je pa zadel v 31. minuti, z 12 metrov po podaji z desne strani. Prvo Murino priložnost je imel Aljaž Antolin, ko je bil sam pred Žanom Mauriciem, a je Naftin vratar pokazal, zakaj je bil v zadnjem obdobju večkrat izbran v idealno enajsterico kroga. Toda Mauricio je v 40. minuti le klonil. Kai Cipot je podal žogo za hrbet Naftine obrambe, kamor je stekel Dario Vizinger ter rutinirano dosegel svoj 12. gol sezone.

V Lendavi so znali proslaviti. Foto: Jure Banfi Takoj po začetku drugega polčasa sta trčila vratar Florijan Raduha in Špoljarić, nakar je Alen Borošak odšel pogledat posnetek in se odločil za najstrožjo kazen. Prav Špoljarić je tudi streljal z bele pike v 53. minuti ter zadel z nizkim strelom za 2:1. V 66. minuti se je po nevarnem strelu gostov spet izkazal Mauricio, na drugi strani pa je z blokom posredoval Leard Sadriu in bržčas preprečil nov gol Nafte. A gosti še niso bili mirni, saj je Borošak znova šel na ogled posnetka zaradi odmevnega igranja z roko, na poti pa izključil še stratega Mure Matjaža Keka mlajšega zaradi ugovarjanja. Po vrnitvi na igrišče je glavni sodnik znova pokazal na belo piko, za strel odločil Špoljarić in v 72. minuti dopolnil hat-trick.

V končnici tekme so gostje sicer poskušali narediti kaj več v napadu, tik pred koncem je Proleta še znižal na 2:3, toda takoj zatem je Špoljarić dosegel še svoj četrti gol na tekmi, ko je zadel v prazno mrežo po napaki Raduhe.

V Lendavi so znali proslaviti:

Stojanović želi nadaljevati zmagoviti niz

Slaviša Stojanović na klopi Kopra še ne pozna poraza. Foto: Grega Valančič Odkar je Slaviša Stojanović prevzel vodenje Kopra, kanarčki preskakujejo ovire po tekočem traku. Najprej so v prvenstvu ugnali Muro z 1:0, med tednom v pokalu Bistrico z 2:0 in zdaj Radomlje v ligi s 3:1. Nekdanji slovenski selektor želi Primorce popeljati v Evropo. Koper je v tej sezoni ugnal mlinarje še četrtič (n prejšnjih dvobojih z 2:1, 1:0 in 1:0). Pri Kopru sta v središču pozornosti brata Tomi in Deni Jurić. Slednji se je v prvem polčasu poškodoval in zmenjal ga je prav brat. In Tomi je zabil dvakrat. Avstralska Hrvata sta tako skupaj v tej sezoni dosegla že 19 zadetkov.

Tomi Jurić je zadel dvakrat in Koper je premagal Radomlje s 3:1. Foto: Grega Valančič

Denis Popović Foto: Grega Valančič Prvi je imel dve krasni priložnosti za zadek Denis Popović. Po dobre pol ure je moral v igro vstopiti Tomi Jurić, namesto poškodovanega brata Denija. V 42. minuti pa je Kopru priigral enajstmetrovko, prekršek je naredil Miha Kompan Breznik. Prav Tomi Jurić je tudi streljal z bele pike in zanesljivo zadel za 1:0 ter svoj deveti gol sezone.

V drugem polčasu so bili Koprčani zelo blizu novemu zadetku v 62. minuti, ko je z glavo streljal Isaac Matondo, žoga se je od vratnice odbila in se tik pred golovo črto skotalila za malo mimo nasprotne vratnice z igrišča. Natančnejši pa je bil Jaša Martinčič v 73. minuti, ko je po levi strani prišel v kazenski prostor in nato z močnim strelom žogo poslal v bližnji zgornji kot koprskih vrat (1:1). Koprčani so takoj vrnili, Jean-Pierre Longonda je bil natančen z 18 metrov za 2:1. Domači so nato poskušali nekoliko zapreti igro, v 85. pa bili celo blizu tretjemu zadetku, ko so zadeli prečko radomeljskih vrat. So ga pa dosegli v 86. minuti, svojega desetega v sezoni je vpisal Tomi Jurić, ki se je najbolje znašel pred vrati.

1. SNL, 28. krog

Sobota, 5. april:

Nedelja, 6. april:

Lestvica: