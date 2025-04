Nogometaši Celja so v četrtfinalu slovenskega pokala v gosteh premagali Maribor (1:0), njihov trener Albert Riera pa ni skrival ponosa in zadovoljstva. Izbrancem je čestital, ker so dosledno upoštevali njegov načrt, po srečanju pa dal vedeti, da so v Ljudskem vrtu prikazali identiteto moštva, svoj način igre, ki ga želi na zelenicah spremljati tudi v prihodnje. Za začetek v nedeljo na gostovanju pri Bravu, nato pa še prihodnji četrtek, ko bo knežje mesto prizorišče težko pričakovanega evropskega spektakla med Celjem in Fiorentino.

Štajerski derbi v četrtfinalu pokala je minil v premoči gostov. Celjani, čeprav so do konca sezone ostali brez najbolj vročega strelca Armandasa Kučysa, hkrati pa imajo v nasprotju z Mariborčani bistveno bolj zgoščen in naporen urnik, so bili boljši od vijolic. Priigrali so si številne priložnosti. Novopečeni reprezentant Tamar Svetlin je v prvem polčasu zadel okvir vrat, pri Mariboru je med vratnicama blestel Ažbe Jug, nato pa so gostje v 83. minuti le zatresli mrežo vijolic.

Albert Riera se je maščeval Boštjanu Cesarju za spomladanski poraz na štajerskem derbiju v 1. SNL v Celju. Foto: Jure Banfi

V polno je zadel Francoz Logan Delauriet-Chaubet, s katerim je Albert Riera sodeloval že pri Bordeauxu in bil prepričan, da bo v Celju dodana vrednost v napadu. Podal mu je kdo drug kot Svit Sešlar, kralj asistenc v 1. SNL in konferenčni ligi, evropskem tekmovanju, v katerem Celjani, čeprav smo že na začetku aprila, še niso rekli zadnje.

"Nismo jim dovolili veliko časa za razmišljanje"

Tako je Albert Riera varovancem čestital na družbenem omrežju. Foto: Instagram Celjani so imeli v četrtfinalu pokala najtežji žreb. Morali so v goste k motiviranemu Mariboru, ki na pokalno lovoriko čaka že devet let in bo moral čakati še dlje. Rierova četa je pokazala več in utišala Ljudski vrt, v katerem je štajerski derbi spremljalo kar 5.500 gledalcev. "Povsem smo dominirali - od začetka do konca. To je naša identiteta, naš način igre. Takoj po izgubljeni žogi smo pritisnili in znova želeli imeti posest. Nismo jim dovolili veliko časa za razmišljanje. S tem sem bil zelo zadovoljen. Na tak način lahko dosežemo dobre rezultate," Albert Riera po sladki zmagi v Ljudskem vrtu ni skrival zadovoljstva.

Ne le, da so Celjani uresničili cilj, ampak so ga dosegli natanko tako, kot si je zamislil Riera. Prisega na atraktiven nogomet, poln terenske premoči, s katero se potrdi prepričanje, da je napad najboljša obramba. Tekmecem so povzročali ogromno preglavic, imeli bistveno večjo posest žoge in veliko več strelov na gol. Mariborčani so zelo pogrešali vročega strelca Benjamina Tetteha, za katerega se po poškodbi zadnje stegenske mišice na treningu še ne ve, kako dolgo bo odsoten z igrišč. "Ponosen sem na svoje igralce," je zapisal Riera na družbenem omrežju Instagram in v slovenskem jeziku pripisal: "Gremo naprej."

Navijači Celja so lahko v sredo v Ljudskem vrtu prišli na svoj račun. Prihodnji četrtek jih v Celju čaka nepozaben evropski spektakel. Foto: Jure Banfi

Celjani so bili tokrat toliko boljši, da so Mariborčanom ponudili zelo malo priložnosti, mreža Ricarda Silve pa je ostala nedotaknjena, kar se Rierovi četi v zadnjem obdobju, sicer polnem rezultatskih uspehov zlasti v Evropi, ne dogaja pogosto.

Celjani bodo tekmeca v polfinalu izvedeli v ponedeljek, mogoči tekmeci pa so Koper, Bravo ter zmagovalec današnjega zadnjega četrtfinalnega spopada med Olimpijo in Beltinci, na katerem bi bilo vse drugo kot prepričljiva zmaga zeleno-belih ogromno presenečenje.

Kakšno presenečenje Albert Riera pripravlja sloviti Fiorentini? Foto: Jure Banfi

Riera pa bo s Celjem napadal evropsko presenečenje v četrtek, ko bo v knežje mesto prišla Fiorentina. Na uvodni četrtfinalni tekmi konferenčne lige se bo na tribunah stiskalo skoraj 13 tisoč ljudi, španski strateg pa je prepričan, da bi lahko Celjani s takšnim načinom igre, ki jim je prinesel uspeh v Ljudskem vrtu, prekrižali načrte tudi slovitemu italijanskemu klubu. V pokalu so jo zagodli slovenskim vijolicam, zdaj jo bodo poskušali v Evropi še italijanskim.