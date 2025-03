Razmišljanje slovenskega junaka, ki boža dušo Celjanom

V knežjem mestu nestrpno odštevajo dneve do zgodovinskega spektakla, ko se bosta pred polnimi tribunami stadiona Z'dežele v prvi četrtfinalni tekmi konferenčne lige udarila Celje in Fiorentina. Bi lahko varovanci Alberta Riere, ki so pred dnevi žal do konca sezone izgubili najboljšega strelca Armandasa Kučysa, presenetili sloviti italijanski klub? "Zakaj pa ne," odgovarja slovenski reprezentant Adam Gnezda Čerin, junak nedeljske zmage nad Slovaško (1:0), ki zelo dobro pozna Fiorentino. Proti vijolicam je namreč nedavno izpadel po hudem boju v dresu Panathinaikosa.

Če je bil v zadnjem tednu v ospredju reprezentančni nogomet, slovenski navijači pa so lahko imeli razloge za zadovoljstvo, saj si je Kekova četa po zmagi nad Slovaško (1:0) priigrala obstanek v drugem najmočnejšem rangu lige narodov, bo nadaljevanje koledarskega leta v znamenju klubskega nogometa. Slovenija je priča prizorom nevsakdanje evforije, ki vlada v Celju. Po Mariboru in Olimpiji bodo namreč Celjani postali tretji slovenski klub, ki jih bo na domači evropski tekmi spremljalo petmestno število gledalcev.

Tako je Francoz Yacine Adli proslavljal v Firencah zmago nad Panathinaikosom (3:1). Foto: Reuters

V knežje mesto 10. aprila prihaja Fiorentina, dvakratni zaporedni finalist konferenčne lige, pri katerem ne manjka zvezdniških imen. Vijolice iz Toskane so se v osmini finala namučile, da so izločile Panathinaikos. V Atenah so izgubile z 2:3, nato pa v deževnih Firencah grškega velikana, pri katerem so še nedavno igrali kar trije slovenski reprezentanti, odpravile s 3:1 in napredovale med najboljših osem.

Gnezda Čerin: V Evropi se dogajajo čudeži

Adam Gnezda Čerin želi nogometašem Celja veliko uspeha proti Fiorentini. Foto: Guliverimage V moč Fiorentine se je tako v živo prepričal tudi Adam Gnezda Čerin, ki je na obeh tekmah vstopil v igro s klopi. Zato ni čudilo, da je na reprezentančni akciji, ki jo je sklenil z zadetkom za zmago Slovenije nad Slovaško, s strani soigralcev, ki zastopajo barve Celja, prejel kar nekaj vprašanj o Fiorentini.

"Povedal sem jim, da je Fiorentina zelo dobra ekipa, ki pa ni nepremagljiva. Res je, da imajo Celjani precej manjšo kvaliteto od Fiorentine, zlasti ko primerjaš posameznike, a nič zato. V evropskih tekmovanjih se dogajajo čudeži, tako da … Zakaj pa ga ne bi naredilo tudi Celje?" bo stiskal pesti za svoje reprezentančne soigralce Žana Karničnika, Svita Sešlarja in Tamarja Svetlina, ki jih 10. in 17. aprila čakata atraktivnega spopada z Fiorentino.

Izbranci Alberta Riere imajo tako po mnenju 25-letnega nogometaša Panathinaikosa vsekakor možnosti, da bi že tako imeniten evropski pohod oplemenitili z novim donosnim uspehom, prebojem v polfinale konferenčne lige.

Slovenija ima zmogljivosti za SP 2026

Kar pa se tiče reprezentance, so oči že uprte v največji letošnji cilj. To je tudi največji cilj te generacije, ki jo je selektor Matjaž Kek že vodil na Euru, zdaj pa jo želi odpeljati še na SP 2026, ki bo prihodnje leto potekal v Mehiki, Kanadi in ZDA.

Slovenska nogometna reprezentanca v letu 2025 sploh še ni prejela zadetka. Foto: Aleš Fevžer

"Imamo jasen cilj. To je uvrstitev na SP. Verjamem, da ne bo lahko, a ima ekipa to kapaciteto, da se je zmožna znova uvrstiti na veliko tekmovanje," edini slovenski strelec v letu 2025 verjame, da lahko Kekova četa jeseni prekriža načrte Švici, Švedski in Kosovu. Prvo mesto v skupini pelje neposredno na SP 2026, drugo zagotavlja popravni izpit v dodatnih kvalifikacijah.