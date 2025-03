Norišnica v Celju, česa takega ne pomnijo. ''Hvala vsem, tudi gospodu Čeferinu.'' #video

V slovenski izbrani vrsti ne manjka nogometašev Celja. Zdajšnjih in nekdanjih. Prav vsem je bilo v četrtek toplo pri srcu, saj so pred srečanjem v Bratislavi izvedeli prekrasno novico, da bo za obračun konferenčne lige med Celjem in Fiorentino za gledalce odprta tudi največja zahodna tribuna. Ta je bila nato ekspresno razprodana, tako da bo 10. aprila na stadionu Z'dežele potekal spektakel, kot ga knežje mesto še ni videlo. "Lepo je videti, da bo stadion razprodan," po dvoboju na Slovaškem (0:0) Žan Karničnik ni skrival zadovoljstva in se zahvalil vsem odgovornim za to, da bo lahko NK Celje prvič odigral domačo tekmo pred več kot deset tisoč gledalci.

V Celju bo prihodnji mesec padel klubski rekord. Ni še bilo tekme, na kateri bi grofe na delu v knežjem mestu spremljalo kar petmestno število gledalcev. S tem sta se lahko do zdaj na sončni strani Alp pohvalila le Olimpija in Maribor, zdaj pa bodo 10. aprila, ko se bodo varovanci samozavestnega Alberta Riere spoprijeli z najtežjim izzivom do zdaj, saj bo v Slovenijo prišel sloviti italijanski klub Fiorentina, uslišane tudi sanje najbolj optimističnih nogometnih navdušencev v Celju.

Čez tri tedne bodo južno tribuno celjskega stadiona napolnili privrženci Fiorentine, a bodo še vedno v veliki manjšini, saj si bo takrat v živo dvoboj ogledalo vsaj 12 tisoč gledalcev. Foto: Reuters

Pred dvema desetletjema so nekajkrat spremljali polne tribune celjskega stadiona, ko je še gostil največje reprezentančne tekme. Ko gre za klubski nogomet, pa na stadionu Z'dežele še nikoli ni bilo več kot dobrih sedem tisoč gledalcev. Tokrat jih bo očitno vsaj 12 tisoč. V prvem valu so Celjani hitro prodali vse razpoložljive vstopnice za vzhodno in severno tribuno (šest tisoč). Na jugu bodo privrženci Fiorentine, ki bi se lahko v Slovenijo odpravili v velikem številu, zahodna tribuna, ki sicer ni pokrita s streho, a ima skoraj pet tisoč sedežev, tako da je največja na celjskem objektu, pa bo, kot kaže, polna do zadnjega mesta.

Žan Karničnik o tem, da je za tekmo s Fiorentino odprta tudi zahodna tribuna:

Karničnik se iskreno zahvaljuje vsem

Žan Karničnik bo prvič, odkar zastopa barve Celjanov, na domači tekmi zaigral pred petmestnim številom gledalcev. Foto: Ana Kovač Celjski klub je v četrtek javnosti ponosno predal sporočilo, da je zahodna tribuna po skupnem trudu NK Celje, Mestne občine Celje, NZS in Uefe vendarle prejela zeleno luč za tako veliko srečanje v Evropi. Takoj je stekla prodaja vstopnic, povpraševanje po nogometnem spektaklu, kakršnega v mestu ob Savinji ne pomnijo, pa je bilo še vedno tako ogromno, da so se dragoceni papirčki prodajali kot vroče žemljice.

Kmalu po koncu srečanja v Bratislavi, kjer sta se Slovaška in Slovenija razšli brez zadetkov (0:0), barve Kekove čete pa je zelo dobro branil tudi standardni branilec Celja Žan Karničnik, je postalo jasno, da so razprodane vse vstopnice. Dvoboj med slovenskim prvakom in Fiorentino bo tako postregel s kuliso, kakršno si želi vsak ljubitelj nogometa.

S takšno evforijo ima prvič, odkar igra za NK Celje, opravka tudi 30-letni Korošec. "V Celju se prvič dogaja, da je prišla takšna evforija v klub. Lepo je videti, da bo stadion razprodan. Velika zahvala gre sami občini in klubu Celje, da so dejansko to omogočili. Da so nekako celotna zveza (Nogometna zveza Slovenije, op. p.) in vsi preostali na čelu z gospodom Čeferinom (predsednik Uefe Aleksander Čeferin, op. p.) stopili skupaj in nam omogočili lep spektakel," se je smejalo Karničniku, ki bo tako čez slabe tri tedne prvič v karieri zaigral v Celju pred več kot deset tisoč gledalci.

Slovenija se je v Bratislavi s Slovaško razšla brez zadetkov. V nedeljo bo povratna tekma za obstanek v ligi B lige narodov v Ljubljani. Foto: Guliverimage

Njegova sreča bo še toliko večja, če bo pred tem z izbrano vrsto Slovenije premagal Slovaško in pomagal Kekovi četi, da tudi ob naslednji izvedbi lige narodov nastopi v drugem najmočnejšem rangu tekmovanja. O tem se bo odločalo v nedeljo v Stožicah. Povratni dvoboj med Slovenijo in Slovaško se bo začel ob 18.45.