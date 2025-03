Celjani v zadnjih sekundah do zmage, Maribor po preobratu ugnal Koper

Varovanci Alberta Riere so v zadnji tekmi 26. kroga po dramatičnem preobratu doma ugnali Nafto (3:2) ter imeniten teden, v katerem so ustvarili evropski podvig v Švici, sklenili z zmago, še kako pomembno v 1. SNL v boju za Evropo. Vodilna Olimpija je s sobotno zmago v Domžalah nad Radomljami (3:0) storila pomemben korak k osvojitvi naslova. Prednost pred Mariborom, ki je dan pozneje v derbiju kroga po velikem preobratu odpravil Koper (4:2), ostaja šest točk. Kanarčki bi lahko v kratkem dobili novega trenerja, kot največji kandidat se omenja Slaviša Stojanović. Bravo se je z zadnjeuvrščenimi Domžalami razšel brez zmagovalca (3:3), prerojena Mura pa je na krilih trikratnega strelca Daria Vizingerja ugnala Primorje (3:1).

1. SNL, 26. krog

Nedelja, 16. marec:

Celjani so v četrtek poskrbeli za zgodovinski uspeh. Preboj v četrtfinale konferenčne lige odmeva ne le v Sloveniji, ampak tudi Evropi. Vstopnice za četrtfinalni spektakel, ko bo 10. aprila v knežjem mestu gostovala Fiorentina, so bolj ali manj že pošle, ljubitelji nogometa pa upajo, da bi se lahko na največjem evropskem srečanju v zgodovini Celja odprla tudi zahodna tribuna. Izbranci Alberta Riere tako v tej sezoni navdušujejo v Evropi, ko vzporedno nastopajo v 1. SNL, pa niso tako prepričljivi. Še več, za zdaj so osvojili zgolj toliko točk, da na lestvici zasedajo šele peto mesto. Zato je bila težko prigarana zmaga nad Nafto (3:2), do katere so prišli po preobratu v zadnjih minutah, še toliko bolj dragocena.

V četrtek so po infarktni tekmi v Švici izločili Lugano ... Foto: Guliverimage

Celjski nogometaši so se po zgodovinskem preboju v četrtfinale konferenčne lige vrnili v domače prvenstvo ter gostili predzadnjo Nafto. Ta spomladi kaže spodbudne predstave, saj je v sedmih krogih izgubila le proti vodilni Olimpiji. Tudi Celjanom je povzročila številne preglavice in bila na pragu zmage, a sta Mark Zabukovnik in Armandas Kučys v izdihljajih tekme poskrbela za preobrat in zmago.

Strateg domačih Albert Riera je po zgodovinskem uspehu in maratonski predstavi proti Luganu dodobra spremenil enajsterico, počitek pa namenil Žanu Karničniku in Svitu Sešlarju, ki ju ni bilo v kadru. V 40. minuti so Celjani, ki so sicer imeli v prvem polčasu žogo 70 odstotkov časa v posesti, a manj strelov kot tekmeci, prišli do vodstva. Po podaji z desne strani je Jegor Prucev iz bližine zadel z volejem.

... tri dni pozneje pa po jubilejnem desetem zadetku Armandasa Kučysa v 1. SNL odpravili Nafto s 3:2. Foto: Jure Banfi

V drugem polčasu so bili uvodoma dejavnejši spet Celjani, a razen strela Edmilsona v 55. minuti niso bili posebej nevarni. Zato pa je takoj po vstopu v igro na drugi strani izenačil Szombor Kalnoki-Kis, v 68. minuti pa je Szalay poskrbel za popoln preobrat, ko je z desne strani z diagonalnim strelom ugnal Luko Kolarja.

Riera je reagiral z dodatnimi svežimi močmi, a šele v 86. minuti je Mark Zabukovnik s strelom od daleč izid poravnal. Takoj zatem je Špoljarić imel na voljo dvoboj ena na ena s Kolarjem, potem ko je spodrsnilo Juanju Nietu, a je celjski vratar preprečil nov zadetek gostov. Ob izteku 90. minute so domači dvakrat zagrozili v enem napadu, a ne Ninu Koutru ne Armandasu Kučysu ni uspelo spremeniti izida. Toda Litovec je udaril v zadnjih sekundah sodniškega dodatka, ko je z desetih metrov z nizkim strelom dosegel svoj deseti gol sezone za prigarano zmago Celja.

Koper dvakrat vodil, nato je sledil preobrat Maribora

Derbi 26. kroga je potekal v Ljudskem vrtu, kjer je Maribor v obračunu klubov, ki se potegujeta za Evropo, gostil Koper. Vijolice so pozitivno energijo, ki jih je spremljala po zmagi nad Olimpijo (1:0), med tednom hitro zapravile v prestolnici burje, kjer so še drugič v tej sezoni ostale brez točk proti Primorju (1:2). Zaostanek za vodilno Olimpijo se je povečal, v začetku srečanja v Ljudskem vrtu pa je zadišalo po novem razočaranju vijolic.

Foto: Jure Banfi

Koprčani so v 7. minuti izkoristili napako domačega vratarja Ažbeta Juga, ki je podal žogo naravnost v noge občasnemu reprezentantu Kosova Toniju Domgjoniju. Nogometašu Kopra ni bilo težko zatresti mreže vijolic. Primorci so tako hitro povedli z 1:0! Vodstvo Primorcev pa ni trajalo dolgo.

Mariborčani so v 15. minuti izenačili na 1:1, z bele točke, pred tem je z roko igral Veljko Mijailović, je bil uspešen Benjamin Tetteh. Ganec je tako poskrbel za izenačenje. Dosegel je že sedmi zadetek v tej sezoni. Še enega več je dal Tomi Jurić, avstralski Hrvat v vrstah Kopra, ki je v 19. minuti popeljal Koprčane v drugo vodstvo na tekmi (1:2).

Mladi Turek Bartug Elmas je v 77. minuti popeljal Maribor v vodstvo s 3:2. Foto: Jure Banfi

Rezultat se v Ljudskem vrtu ni spreminjal do 66. minute, ko so vijolice še drugič izenačile. Mariborčani so znova zadeli na afriški pogon, v polno je po strelu z glavo meril Hilal Soudani. V nadaljevanju srečanja pa so vijolice poskrbele za popoln preobrat. V 77. minuti je po strelu z roba kazenskega prostora zadel v polno Turek Bartug Elmaz.

Za popoln mariborski drugi polčas je poskrbel zadetek Tetteha, ki se je tako še drugič na tej tekmi vpisal med strelce, vijolice pa so premagale Koprčane s 4:2. Tako za vodilno Olimpijo zaostajajo šest točk, Koprčani, ki jih začasno vodi športni direktor Ivica Guberac, pa naj bi prihodnji teden dobili novega stalnega trenerja. Kot največji kandidat se omenja nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović.

Poplatnik in Šturm zadela že desetič

Nedeljski spored se je začel v času poznega nedeljskega kosila na stadionu ŽAK v Spodnji Šiški. Bravo je skušal po nizu skromnejših rezultatov, na zadnjih treh tekmah je namreč osvojil le točko, znova izkusiti sladkost zmage. Pomeril se je z zadnjeuvrščenimi Domžalčani, po imenitnem začetku dvoboja, ko je že po 20 minutah vodil z 2:0, v polno sta zadela Matej Poplatnik, ki je dosegel jubilejni deseti zadetek v tej sezoni (že osmi v spomladanskem delu prvenstva) in Martin Pečar, pa je kazalo, da bodo Šiškarji zlahka uresničili cilj. Poplatnik je pred tem zatresel tudi okvir vrat, tako da bi bilo lahko vodstvo ljubljanskega kluba še višje.

Matej Poplatnik je popeljal Bravo v vodstvo in dosegel jubilejni deseti gol v tej sezoni. Foto: Aleš Fevžer

Domžalčani pa se niso predali. Ekspresno so se vrnili v igro, prvenec v 1. SNL je dosegel mladi napadalec Luka Mlakar, nato pa je že desetič v tej sezoni v polno meril Danijel Šturm. Do konca prvega dela je Mlakar zapravil še nekaj zrelih priložnostih, pri katerih se je izkazal domači vratar Matija Orbanić. Kluba sta tako na počitek odšla z neodločenim rezultatom (2:2), a se je že kmalu po začetku drugega dela smejalo gostom. Mark Španring je v 50. minuti prestregel nevarno podajo proti Šturmu, a žogo preusmeril v lastna vrata, iz katerih je pred tem proti žogi stekel tudi Orbanić. Varovancem Dejana Dončića, ki so pred tem dve tekmi zapored v 1. SNL izgubili z 2:3, se je nasmihala zlata vredna zmaga.

Čeprav so Domžalčani v Šiški po 20 minutah zaostajali z 0:2, se niso predali, ampak na začetku drugega polčasa prišli do popolnega preobrata. Foto: Aleš Fevžer

Šiškarji se vseeno niso predali.Najprej so nekajkrat ogrozili Lovra Štubljarja, nato pa je v 82. minuti vratarja Domžal premagal Nigerijec Victor Gidado, ki je z 20 metrov zadel za končnih 3:3. Bravo tako na lestvici, čeprav ni zmagal že štiri tekme zapored, še vedno zaseda izvrstno tretje mesto, ki zagotavlja evropsko vozovnico, Domžale pa se je približal devetouvrščeni Nafti na dve točki zaostanka.

Olimpija spet ujela zmagoviti ritem

Zeleno-beli so med tednom doma premagali Muro (2:1) in se razveselili še kako potrebne zmage, s katero so si povrnili načeto samozavest, hkrati pa zaradi spodrsljaja Maribora v Ajdovščini še hitreje pozabili na boleč poraz v večnem derbiju v Ljudskem vrtu. Četa Victorja Sancheza pa si je še večjo prednost zagotovila v soboto. V gosteh je premagala Radomljane, njeno stalno stranko, s katero ima imenitno razmerje medsebojnih tekem. Zmaji so zmagali s 3:0. Tako so ujeli zmagoviti ritem in se utrdili na vodilnem položaju 1. SNL.

Marko Ristić je kot prvi zatresel mrežo Radomljanov na gostovanju v Domžalah. Mladi branilec Olimpije je dosegel strelski prvenec v 1. SNL. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija se je pri Radomljanih v Domžalah za prvoligaške točke potegovala 12-krat in se razveselila jubilejne desete zmage. Izgubila je le enkrat, razlika v zadetkih pa po novem znaša imenitnih in zgovornih 28:6 za Ljubljančane. Tokrat pa se na seznamu strelcev pri Olimpiji nista znašla novopečeni avstrijski reprezentant Raul Florucz, z 12 zadetki prvi strelec 1. SNL oziroma Estonec Alex Tamm, junak zadnje zmage proti Muri. Olimpija je odpor mlinarjev, ki jih čaka boj za obstanek, strla v zadnjih 25 minutah. V polno so zadeli Marko Ristić, Peter Agba in Marko Brest.

Olimpija je imela pobudo že v prvem polčasu, najbližje zadetku je bil prvi golgeter lige Raul Florucz, ki je v 43. minuti z volejem s sedmih metrov zadel stičišče prečke in vratnice.

Zmaji so po Muri premagali še Radomlje in povečali prednost pred zasledovalci. Foto: Aleš Fevžer Zmaji so boljšo igro kronali s tremi zadetki v zadnjih 25 minutah. V 67. minuti je Florucz poslal žogo s prostega strela v kazenski prostor, Gaber Dobrovoljc jo je skušal odbiti z glavo, a jo ob tem usmeril proti drugi vratnici, kjer je bil Marko Ristić, ta pa je nato zadel iz bližine.

Florucz je v 81. minuti prišel sam pred Pridgarja, a je slednji spet dobil dvoboj z njim, žoga pa se je odbila do Petra Agbe, ta pa jo je poslal v mrežo za 2:0. Zmagovalec je bil tako odločen, piko na i pa je v 94. minuti postavil Marko Brest, potem ko je zadel s 13 metrov.

Vizinger drugič v tej sezoni do hat-tricka proti Primorju

Prvoligaško dogajanje se je v soboto začelo v Prekmurju. Mura in Primorje sta se udarila v neposrednem srečanju za šesto mesto, točke pa so ostale doma (3:1). Čeprav je domači strateg Matjaž Kek mlajši pogrešal kaznovanega Kaija Cipota, so črno-beli na krilih trikratnega strelca Daria Vizingerja strli odpor Ajdovcev, ki so v prejšnjem krogu ugnali Maribor. Hrvat Vizinger je v tej sezoni v Fazaneriji še kako vroč proti Primorju, saj se je podpisal že pod drugi hat-trick. Skupno z 11 zadetki na lestvici najboljših strelcev tekmovanja zaostaja le za nogometašem Olimpije Raulom Floruczom.

Ko so Ajdovci gostovali v Fazaneriji 14. septembra 2024, so doživeli hud poraz (0:4). V napadu Mure je s tremi zadetki blestel Hrvat Dario Vizinger. Nekdanji napadalec Celja je trikrat zatresel mrežo Primorja tudi tokrat! Foto: Jure Banfi

Vizinger je prvič zadel po strelu z glavo v 7. minuti, ko je nanj pozabila ajdovska obramba. Nekdanji napadalec Celja je podvojil prednost v 70. minuti. Iz bližine je zatresel mrežo Ajdovcev, čeprav ni najbolje zadel žoge. Pri tem je veliko napako naredil Gašper Petek, saj mu je Matic Vrbanec na robu kazenskega prostora odvzel žogo.

V Murski Soboti sta se v trenerskih vlogah merila Milan Anđelković in Matjaž Kek mlajši. Slednji je bil lahko po tekmi veliko boljše volje. Foto: Jure Banfi

V 75. minuti so Ajdovci zmanjšali zaostanek, ko je Edvin Suljanović sprožil z desne strani, žoga je ob tem zadela Klemna Pucka ter v visokem loku preletela tudi vratarja Florijana Raduho. Le pet minut pozneje pa se je Vizinger po samostojnem prodoru znova vpisal med strelce.

