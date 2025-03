Noro, koliko denarja je že zaslužil Celje v Evropi!

Nov zgodovinski uspeh Celja, nova nagrada Evropske nogometne zveze (Uefa). Slovenskim prvakom v domačem prvenstvu morda ne cvetijo rožice, saj trenutno zasedajo šele peto mesto, ki sploh ne vodi v Evropo, v konferenčni ligi pa je stvar povsem drugačna. Tam rušijo mejnike in postavljajo nove, še kako donosne rekorde slovenskega klubskega nogometa. Izbranci Alberta Riere so si tako po razburljivi tekmi v Švici, kjer so po izvajanju 11-metrovk v Thunu izločili Lugano, obilno obogatili že tako polno klubsko blagajno. Koliko so v tej sezoni že zaslužili v Evropi?

Zgodovinski uspeh Celja, prvega slovenskega kluba, ki je v izločilnem delu evropskega tekmovanja preskočil oviro, prinaša številne ugodnosti. Četa Alberta Riere je letos pokvarila načrte tako ciprskemu prvaku Apoelu iz Nikozije kot tudi švicarskemu Luganu.

Čeprav je v oba obračuna vstopila kot avtsajder in so ji stavne hiše pripisovale manjše možnosti za uspeh, so Celjani ponudili izjemne nogometne predstave, s katerimi pa si niso le podaljšali evropske sezone, ampak tudi še povišali zaslužek. Klubsko vodstvo na čelu s predsednikom Valerijem Kolotilom si lahko mane roke, saj narašča znesek, ki so si ga Celjani prigarali s svojimi uspehi.

Četrtfinale prinaša kar 1,3 milijona evrov!

Za napredovanje v četrtfinale bodo od Evropske nogometne zveze (Uefa) prejeli kar 1,3 milijona evrov. S tem se bo njihov zaslužek v tej sezoni skupno povečal že na sedem milijonov evrov. Znesek še vedno zaostaja za tistimi pravljičnimi številkami, ki so jih pred leti zaslužili Mariborčani, ko so se družili z evropsko elito v ligi prvakov, vseeno pa za nogometno realnost, kot jo poznajo v knežjem mestu, prinaša zagotovo kopico presežkov. In več kot solidnih nagrad.

Slovenski prvaki so v osmini finala izločili tekmeca iz Švice, ki se lahko pohvali s kar 40 milijonov evrov dražjimi nogometaši. Foto: Reuters

Celjani so v tej evropski sezoni slabe štiri milijone evrov pridobili zgolj z uvrstitvijo v ligaški del konferenčne lige ter pred tem udeležbo v kvalifikacijah treh različnih evropskih tekmovanj (liga prvakov, liga Europa in konferenčna liga), zgodbe o mikavnih nagradah pa s tem še zdaleč ni konec. Zdaj se ponuja namreč priložnost za preboj v polfinale konferenčne lige, ki po zagotovilih Uefe prinaša novo bogato nagrado. Kar 2,5 milijona evrov! S tem pa bi blagajna celjskega kluba, ki si lahko za slovenske klubske nogometne razmere privošči marsikaj, postala še razkošnejša.

Zaslužek pa bo zagotovo še višji

Albert Riera je popeljal Celjane do zgodovinskega in zelo donosnega podviga. Foto: Reuters Celjani so lahko v prejšnjih letih o takšnih evropskih zaslužkih zgolj sanjali. Uspeh v Thunu, ki se bo zapisal v zgodovino slovenskega klubskega nogometa kot eno najbolj razburljivih in dinamičnih srečanj v Evropi, je prinesel imenitno milijonsko nagrado. Celjani so s tem zaslužili bistveno več, kot denimo od vseh zmag in remijev v ligaškem delu. Tam so odpravili Istanbul Basaksehir in The New Saints, vsaka zmaga jim je prinesla po 400 tisoč evrov, za točko proti Jagiellonii Bialystok pa so bili po zaslugi neodločenega rezultata nagrajeni z zneskom v višini 133 tisoč evrov.

Ko so letos v play-offu za preboj v osmino finala po izjemni predstavi v gosteh izločili še Apoel iz Nikozije (2:0), je sledila nova imenitna nagrada. Kar 800 tisoč evrov. Celjani tako v tej sezoni ne pišejo le nogometne, ampak tudi finančno evropsko pravljico.

Stadion Z'dežele v pričakovanju novega spektakla

Končni zaslužek Celjanov, ki so si podobno kot Olimpija – ta je po domačem remiju z Borcem v play-offu za osmino finala sklenila sezono – v Evropi izdatno napolnili žepe, pa bo v tej sezoni zagotovo še večji, saj bo treba na koncu prišteti še zaslužek od marketinga Uefa in petletnega koeficienta ter tudi nagrado, ki jo določa klubski koeficient uspešnosti v zadnjih desetih letih.

Naslednja evropska tekma Celja v knežjem mestu bi lahko postregla z rekordnim obiskom. Foto: Jure Banfi

Ne gre pa pozabiti na še nekaj. Celjani bodo zagotovo na naslednji evropski tekmi, ta bo v knežjem mestu potekala 10. aprila, na njej pa bo na stadionu Z'dežele gostovala Fiorentina, italijanski velikan in dvakratni zaporedni finalist konferenčne lige, deležni rekordnega obiska. Celjski stadion bo poln kot še nikoli, saj bo to evropski spektakel, kot ga nogometaši v rumeno-modrem na domači zelenici še niso doživeli.

Velik obisk pa prinaša tudi dodatne zaslužke, tako da se lahko Celjanom upravičeno smeji do ušes. Ni kaj, opravka imajo s pravljično sezono. Zato bi bil še toliko večji in težko razumljiv neuspeh, če ne bi pravočasno izboljšali rezultatske krivulje v domačem prvenstvu in si še pravočasno zagotovili vozovnice za igranje v Evropi tudi v prihodnji sezoni.