Angleška velikana lovita zadnji vlak

Poleg konferenčne lige, v kateri bodo zgodovinski dosežek lovili nogometaši Celja, bodo danes znani tudi četrtfinalisti v ligi Europa. Angleška velikana Manchester United in Tottenham na prvih obračunih nista blestela. Rdeči vragi so remizirali v San Sebastianu (1:1), Londončani pa so na gostovanju v Alkmaarju izgubili proti AZ (0:1). V nehvaležnem položaju so nogometaši Fenerbahčeja s strategom Josejem Mourinhom, saj so na prvi tekmi doma proti škotski ekipi Rangers izgubili z 1:3. Roma bo poskušala nadoknaditi zaostanek proti Athletic Bilbauu (1:2), z eno nogo pa je že v četrtfinalu ekipa Bodo/Glimt, ki je na prvem srečanju s 3:0 nadigrala grški Olympiakos.