Celjani po epski tekmi za infarkt do zgodovinskega uspeha v Evropi!

Nogometaši Celja so se vpisali v zgodovino slovenskega klubskega nogometa. Na povratni tekmi osmine finala konferenčne lige so v Thunu so po izvajanju 11-metrovk izločili Lugano. Pred tem je v neverjetnem festivalu zadetkov in preobratov, prvovrstnem užitku za nogometne sladokusce, v 120 minutah padlo kar devet zadetkov (5:4). Celjane čaka v četrtfinalu boljši iz obračuna med Fiorentino in Panathinaikosom.

Izvajanje 11-metrovk: 1. serija:

Przybylko (Lugano) - zgrešil vrata

Edmilson (Celje) - zadel za 0:1 2. serija:

Steffen (Lugano) - Silva ubranil strel

Sešlar (Celje) - zadel za 0:2 3. serija:

Mai (Lugano) - zadel za 1:2

Karničnik (Celje) - zadel za 1:3 4. serija:

Cimignani (Lugano) - zatresel prečko, Celje se je uvrstil v četrtfinale!

Če smo se po zmagi Celja na prvi tekmi osmine finala spraševali o tem, ali je to največja zmaga v zgodovini slovenskega klubskega nogometa v Evropi, bi lahko podobno vprašanje postavili po senzacionalnem srečanju v Thunu, na katerem je padlo kar devet zadetkov, od tega jih je Celje prejel kar pet, a je vseeno po izvrstnem izvajanju 11-metrovk, kjer so se izkazali prav vsi nogometaši Celja, ki so prevzeli odgovornost, napredoval v četrtfinale konferenčne lige. To je zgodovinski uspeh tako za Celjane kot tudi za slovenski klubski nogomet!

Najprej je Celje poljubila sreča, nato pa ...

Kaj vse se je dogajalo v Thunu? Oziroma, kaj vse se ni dogajalo v Švici, kjer je evropska nogometna javnost spremljala eno najbolj dinamičnih in nepredvidljivih srečanj v izločilnem delu evropskih tekmovanj. Nogometaši Celja so hrabro vstopili v dvoboj in gostiteljem niso dopuščali daljšega zadrževanja na njihovi igralni polovici. Tako je bilo vsaj v uvodnih minutah, v 8. minuti pa bi lahko Lugano, ki je v pomembno evropsko tekmo vstopil z nizom petih zaporednih porazov v vseh tekmovanjih, prišel do spektakularnega vodstva. Ante Grgić, Švicar hrvaških korenin, je izvajal kot. Poslal je dolg predložek pred vrata, žoga pa je potovala proti celjskim vratom v tako nevarnem loku, da ni veliko manjkalo do neposrednega zadetka. Portugalski vratar Ricardo Silva je žogo preusmeril v vratnico, tako da je ostalo pri 0:0. Celjane je tako v zgodnjem delu srečanja poljubila sreča.

Žan Karničnik in druščina so morali prvič po žogo v svojo mrežo v 21. minuti. Foto: Guliverimage

V 21. minuti pa so predstavniki Švice imenitno akcijo, v kateri so igrivo kombinirali v kazenskem prostoru Celjanov, kronali z zadetkom za 1:0. Celjsko mrežo je zatresel Mohamad Belhadj Mahmoud, prednost slovenskih prvakov je tako v Švici izpuhtela že po polovici prvega polčasa.

Mohamad Belhadj Mahmoud je izkoristil nezbranost celjske obrambe in popeljal Lugano v vodstvo. Foto: Reuters

Maloštevilni gledalci so na stadionu Thun dočakali novo priložnost Lugana v 27. minuti, Takrat se je branilec Milton Valenzuela odločil za strel z roba kazenskega prostora, žoga pa je na srečo Celjanov zgrešila cilj in švignila mimo vrat. Celjani, ki so nastopali v oranžnih dresih, niso v uvodnih 30 minutah niti enkrat streljali na vrata gostiteljev. A to se je kmalu spremenilo.

Sešlar izenačil, a veselje Celjanov ni trajalo dolgo

Zaključek prvega polčasa je postregel s festivalom zadetkov. Najprej so zablesteli Celjani. Armandas Kučys je z imenitno globinsko podajo zaposlil Svita Sešlarja, ta pa se imenitno otresel branilcev Lugana in prefinjeno v slogu največjih velemojstrov izenačil na 1:1. Celjani so utišali maloštevilno občinstvo v Thunu, a se niso veselili pretirano dolgo.

Svit Sešlar, prvi asistent konferenčne lige, je izenačil na 1:1. Foto: Reuters

Sledili so mučni trenutki za slovenske prvake. Lugano si je namreč ekspresno znova priigral prednost. V 42. minuti je zadel v polno Grk Georgios Koutsias, sicer asistent prvega zadetka, nato pa je celjski obrambi po izjemnem protinapadu ušel Daniel Dos Santos in matiral Silvo. Lugano je tako dobil prvi polčas s 3:1. Če bi se tekma končala s tem rezultatom, bi Celjani v Thunu sklenili evropsko sezono.

Španski strateg Celja Albert Riera ni mogel biti zadovoljen s predstavo varovancev v prvem polčasu. Lugano ga je dobil s 3:1. Foto: Reuters

Najprej v prečko, 14 minut pozneje pa v polno

Celjani so v drugi polčas vstopili bolj podjetno. Trener Riera je opravil dve menjavi. Aljoša Matko je vstopil v igro namesto Logana Delaurierja Chaubeta, Mario Kvesić pa Marca Dulce. V 54. minuti je slovenske prvake ločilo le nekaj centimetrov od drugega zadetka. Tamar Svetlin se je odločil za strel z razdalje, žoga je zadela enega izmed domačih branilcev, spremenila smer in v loku zadela prečko.

Tamar Svetlin je znižal zaostanek Celja na 2:3. Foto: Reuters

Boljša igra slovenskih prvakov je v 68. minuti postregla še z drugim zadetkom Celja na tekmi. Žan Karničnik je mojstrsko poslal v ogenj Tamarja Svetlina, ta pa je domiselno v boju ena na ena premagal vratarja Lugana in s spretnim strelom po tleh znižal zaostanek na 2:3. V Thunu je tako zadišalo po podaljšku.

Lugano povedel s 4:2, a se je Celje junaško vrnil

V 73. minuti so Celjani znova zapretili. Vratar Lugana je s težavo ukrotil strel Maria Kvesića, pri odbiti žogi pa se je kot prvi znašel Matko. Po njegovem strelu, ki so ga neuspešno blokirali domači branilci, se je žoga znašla v mreži, a je bilo veselja najboljšega strelca 1. SNL v sezoni 2023/24, ki se v zadnjih mesecih sooča z ogromno strelsko krizo, hitro konec. Zadetek je bil namreč zaradi nedovoljenega položaja, tega so potrdili tudi počasni posnetki, razveljavljen.

Ko je Georgios Koutsias v 80. minuti še drugič na tekmi premagal celjskega vratarja in popeljal Lugano v vodstvo s 4:2, se je gostiteljem nasmihalo napredovanje med najboljših osem. Foto: Reuters

V 80. minuti je sledil nov šok za Rierovo četo. V obdobju, ko so bili boljši tekmec, se je izkazal Grk Georgios Koutsias in z ostrim strelom pod prečko premagal vratarja Celja. Tako se je Lugano deset minut pred koncem približal cilju, saj je imel znova v žepu prednost dveh zadetkov (4:2), ki bi mu omogočila napredovanje.

Noro srečanje, polno preobratov, pa je doživelo še en vrhunec. In kdo bi si mislil, da sploh še ne bo zadnji na tekmi. Tokrat se je smejalo Celjanom. Sodnik je po prekršku nad Kvesićem, ki ga je Albian Hajdari nespametno v lastnem kazenskem prostoru kresnil po nogi, pokazal na belo točko, branilcu Lugana pa rdeči karton. Igral se je že sodniški podaljšek.

Armandas Kučys je tako po strelu z bele točke premagal vratarja Lugana. Foto: Reuters

Tako se je sodnik iz Latvije odločil po posredovanju VAR, odgovornost v celjskih vrstah za izvedbo najstrožje kazni pa je prevzel Armandas Kučys in suvereno zatresel mrežo Lugana. To je bil že šesti gol Litovca v konferenčni ligi. Celje je tako znižalo na 3:4 in poskrbelo, da evropske nogometne pravljice še ni bilo konec.

Španec Nieto izenačil na 4:4

Dvoboj v Thunu se je prevesil v podaljšek, v katerega pa so Celjani vstopili z igralcem več. Na prvovrstnem festivalu zadetkov ni bilo potrebno dolgo čakati na novo spremembo rezultat. Španec Nieto je z natančnim strelom izenačil na 4:4, Celjani so hitro izkoristili prednost.

Španski branilec Juanjo Nieto je dosega zadetke na največjih evropskih tekmah Celja. V polno je zadel tudi na gostovanju pri Betisu ter na domači tekmi z Jagiellonio. Foto: Reuters

Slovenski prvaki so se znašli pred vrati raja, zdaj so imeli v žepu tako prednost v zadetkih (skupen rezultat na obeh tekmah 5:4) kot tudi številčno prednost pri igralcih na zelenici.

V 112. minuti, ko je nevarno zapretil Francoz Yanis Cimignani, a se je z obrambo izkazal Ricardo Silva, se je zaiskrilo v kazenskem prostoru Celja. Cimignani je storil prekršek nad Nietom, ki je obležal na tleh. Portugalski vratar je odrinil Francoza, kar je zmotilo kapetana Lugana Renata Steffena. Ta se je vmešal in hotel obračunati s čuvajem mreže Celjanov. Latvijski sodnik je podelil nekaj rumenih kazni, nato pa se je dvoboj nadaljeval.

Renato Steffen se je spravil na portugalskega vratarja Ricarda Silvo. Le nekaj minut pozneje mu je čuvaj rmeže Celje ubranil 11-metrovko. Foto: Reuters

Lugano le izsilil 11-metrovke, nato pa rapsodija Celja

Celjani so se 13. marca 2025 podpisali pod zgodovinski uspeh. Foto: Reuters Ko je Celjane delilo le še nekaj minut od zgodovinskega uspeha, pa so prejeli nepričakovan udarec. Rezervist Lugana Ousmane Doumbia je izkoristil enega redkih trenutkov nezbranosti celjske obrambe in popeljal gostitelje do novega vodstva s 5:4. Tako je v Švici zadišalo po izvajanju 11-metrovk, drame, ki ni bila primerna za srčne bolnike, še ni bilo konec.

Sledili so streli z bele točke, na katerih si niso Celjani privoščili niti ene napake. Mrežo Lugana so polnili brez težav, gostiteljem pa se je večkrat zapletlo. Ali so povsem zgrešili cilj, ali se je izkazal vratar Ricardo Silva, ali pa se je njihov strel ustavil v okviru vrat. Švicarjem so se noge v tako odločilnih trenutkih prevečkrat zatresle, Celjani pa so suvereno popeljali slovenskega prvaka do nove evropske pravljice. Izločili so Lugano in se uvrstili med osem najboljših v konferenčni ligi. Pisala se je zgodovina, to je bila tekma, o kateri se bo še dolgo govorilo.

Celjane čaka v četrtfinalu boljši iz obračuna med Fiorentino in Panathinaikosom. Foto: Reuters

Zmagovalec tega dvoboja se bo v četrtfinalu pomeril z zmagovalcem obračuna med Fiorentino in Panathinaikosom Adama Gnezde Čerina, Grki so doma slavili s 3:2.

Dušan Stojinović se je z Jagielonnio uvrstil med osem najboljših. Foto: Guliverimage

V četrtfinale konferenčne lige sta se uvrstila tudi dva slovenska legionarja. Branilec Jagiellonie Dušan Stojinović je na gostovanju v Belgiji odigral prvi polčas, nato pa ga je trener zamenjal. Poljakom ni kazalo dobro, Cercle Brugge je vodil že z 2:0, a mu vseeno ni uspelo nadoknaditi zaostanka s tekme v Bialystoku (0:3)

Djurgarden je brez pomoči Nina Žuglja, ta je dvoboj spremljal s klopi za rezervne igralce, na povratni tekmi nadigral ciprski Pafos (3:0 in naporedoval.

Sandi Ogrinec, ki je letos spravil v slabo voljo ljubljansko Olimpijo, je v 68. minuti zadel v polno na Dunaju in popeljal Borac v presenetljivo vodstvo. Rapid je nato le preobrnil rezultat in napredoval med najboljših osem. Foto: Reuters

Prvak BiH Borac Banjaluka, krvnik ljubljanske Olimpije, je na Dunaju namučil zeleno-belega velikana. Sandi Ogrinec je sredi drugega polčasa popeljal goste v vodstvo z 1:0, a je Rapid le dve minuti pozneje izenačil. V podaljšku so Avstrijci zadeli še enkrat in tako izločili Borac (2:1). Gregor Bajde je sedel na klopi.

Četrtfinalne tekme bodo 10. in 17. aprila.

Konferenčna liga, osmina finala (povratne tekme):

Četrtek, 13. marec:

Rezultati prvih tekem:

Pari četrtfinala:

Betis/Vitoria – Jagiellonia

Celje – Panathinaikos/Fiorentina

Köbenhavn/Chelsea – Molde/Legia Varšava

Djurgarden – Rapid Dunaj

