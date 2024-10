Sanjski evropski dan za slovenski nogomet: po Celjanih slavila še Olimpija!

Zgodovinska sezona konferenčne lige, v kateri nastopata kar dva slovenska predstavnika, je danes slovenskim ljubiteljem nogometa ponudila veliko razlogov za zadovoljstvo. Najprej so Celjani gostili prvo tekmo konferenčne lige, na kateri so pričakali bogat turški Istanbul Basaksehir in ga za zgodovinsko premierno zmago v tem tekmovanju povsem nadigrali. Na semaforju je po koncu srečanja pisalo 5:1. Nato je svoje delo zmagovito opravila še Olimpija, ki je za prve točke z 2:0 premagala Lask iz Linza, ob zmagi se je z izjemno obrambo izkazal Matevž Vidovšek. Glavni kandidat za lovoriko Chelsea je s 4:1 slavil pri "slovenskem" Panathinaikosu.

Četrtek, 24. oktober:

V knežjem mestu so bili priča zgodovinski prvi domači tekmi konferenčne lige, po kateri se je smejalo varovancem Alberta Riere, ki so povsem nadigrali bogatejšega turškega tekmeca Istanbul BB, ki je pred štirimi leti postal turški prvak, nato pa ohranil status kluba, ki redno nastopa v Evropi.

Albert Riera je Celjane popeljal do prvih točk v konferenčni ligi. Foto: Jure Banfi Tribune na stadionu Z'dežele so pravo eksplozijo doživele že v peti minuti, ko je mrežo tekmecev načel Tamar Svetlin. Sprva je streljal Svit Sešlar, vratar je njegov poskus odbil, Svetlinu pa odbitka ni bilo težko pospraviti v skoraj prazen gol. Sešlar je v 20. minuti poskušal s strelom izven kazenskega prostora, a je njegov strel zletel mimo gola.

Deset minut pozneje pa je sledil sijajen protinapad Celjanov, Armandas Kučys je žogo v kazenskem prostoru prenesel z desne strani pred gol, kjer je do nje prišel Ivan Brnić, na katerega je gostujoča obramba povsem pozabila, in zadel za 2:0. Le štiri minute pozneje je bil čas za novo veselje domačih, Aljoša Matko je lepo našel Sešlarja, ki je z bližine ustrelil, žoga je oplazila enega od turških igralcev in končala za hrbtom 19-letnega Deniza Dilmena. Celjani so ob polčasu vodili s 3:0, kaj hitro na začetku drugega polčasa pa že zvišali prednost.

Navijači Celja so imeli ogromno razlogov za veselje. Foto: Jure Banfi V 51. minuti so ušli v protinapad, gostujoča obramba je znova zatajila, Brnić je podal so Sešlarja, ta žogo spravil do Kučysa, ta pa mimo nemočnega Dilmena za 4:0. Gostje so v 75. minuti dosegli častni zadetek, po zmedi pred celjskimi vrati je Matjaža Rozmana z bližine premagal Dimitrios Pelkas. A le dve minuti pozneje sta sledila nov celjski protinapad in zvišanje na končnih 5:1. Izpeljala sta ga Brnić in Kučys. Po drugi gol na obračunu se je podpisal Litovec, ki na naslednji tekmi zaradi novega rumenega kartona ne bo smel igrati. Do konca srečanja se rezultat ni več spremenil, je pa rdeči karton prejel gostujoči trener Cagdas Atan.

Celjani so postali prvi slovenski klub, ki je v evropskem tekmovanju premagal tekmeca iz Turčije, na predhodnih devetih srečanjih slovenske zmage v Evropi ni bilo.

Olimpija je doma premagala Lask. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija ugnala Lask, Vidovšek z izjemno obrambo

Po Celju se je pozornost slovenske nogometne javnosti preselila v Stožice, kjer je pri Olimpiji gostoval avstrijski prvoligaš LASK Linz, ki je prav tako moral priznati premoč slovenskemu predstavniku. Zmaji so do zmage prišli s taktično zrelo igro, posest so prepustili tekmecem, sami pa bili nevarni v protinapadih.

Matevž Vidovšek se je izkazal z izjemno obrambo in v prvem polčasu preprečil izenačenje. Foto: Aleš Fevžer Tako kot Celjani so tudi oni hitro prišli do vodstva, v 13. minuti sta lepo akcijo izpeljala Raul Florucz - Alex Blanco. Prvi je z lepo podajo v kazenski prostor našel Blanca, ta pa ugnal Jorga Siebenhandla. V 32. minuti je do lepe priložnosti prišel Pedro Lucas Schwaizer, meril v desni zgornji kot, a je Siebenhandl njegov strel odbil prek vrat. Že v naslednji akciji pa nora obramba Matevža Vidovška, ki se je žoge najprej dotaknil z roko, nato pa v skoku z nogo ubranil strel. Do konca polčasa je ohranil mrežo nedotaknjeno, tako da so gostitelji na odmor odšli s tesnim vodstvom.

Blizu zvišanju je bil v 53. minuti Florucz, ki je zadel okvir vrat, a se je tudi izkazalo, da je bil v prepovedanem položaju. Gostje so postajali vse bolj nevarnejši, a je se Vidovšek ni pustil premagati. So se pa navijači zmajev razveselili v 81. minuti, ko je po prostem strelu v kazenskem prostoru do žoge prišel Marko Ristić, sprožil, pred golom pa je žogo za hrbet gostujočega vratarja za končnih 2:0 pospravil Pedro Lucas.

Končnih 2:0 je postavil Pedro Lucas. Foto: Aleš Fevžer

V naslednjem krogu bo Olimpija, ki je danes še dvakrat zadela okvir vrat, gostovala v Helsinkih, tekma bo 7. novembra.

Chelsea do zanesljive zmage v grškem kotlu pri "slovenskem" Panathinaikosu

V konferenčni ligi so bili na delu tudi klubi slovenskih legionarjev. "Slovenski" Panathinaikos, katerega člani so Adam Gnezda Čerin, Andraž Šporar in Benjamin Verbič – ta ni prijavljen za Evropo, v zimskem prestopnem roku pa bi lahko zamenjal klubsko okolje –, je z 1:4 izgubil proti atraktivnemu tekmecu Chelseaju. Bogati angleški klub je tudi največji favorit za osvojitev lovorike. Gnezda Čerin je igral vso tekmo, Šporar pa je v igro vstopil v 71. minuti.

Panathinaikos, za katerega Adam Gnezda Čerin igra od prve minute, je z 1:4 izgubil proti glavnemu favoritu za osvojitev konferenčne lige Chelseaju. Foto: Guliverimage

Na Cipru je APOEL, pri katerem brani in nosi kapetanski trak Vid Belec, gostil Borac iz Banjaluke in izgubil z 0:1, edini zadetek je prispeval Stefan Savić. Sandi Ogrinec je ob zmagi igral celotno srečanje, Aleks Pihler je vstopil v 81. minuti, Gregor Bajde pa je dogajanje pospremil na klopi za rezervne igralce.

Odlično nadaljuje tudi poljski prvak Jagiellonia Bialystok, ki se bo jeseni pomeril z obema slovenskima predstavnikoma, zanj pa nastopa tudi nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović. Vknjižil je drugo zmago, z 2:0 je premagal Petrocub iz Moldavije. Stojinović je odigral celoten dvoboj.

Ob Jagiellonii in Chelseaju so stoodstotni še Fiorentina, ki je s 4:2 v gosteh ugnala St. Gallen, Jonathan Ikone je dosegel dva zadetka, Vitoria Guimaraes, ki je po Celju v uvodnem krogu tokrat v gosteh ugnala Djurgarden z 2:1, Hearts, ki so z 2:0 odpravili Omonio, dunajski Rapid, ki je z 1:0 ugnal Noah, Legia, ki je s 3:0 v gosteh ugnala Bačko Topolo, Lugano, ki je tudi v gosteh z 1:0 odpravil Mlado Boleslav, in Heidenheim, ki je tudi z 1:0 v gosteh ugnal Pafos.

