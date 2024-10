O tem, kako nepredvidljiv je nov tekmovalni format lige prvakov, imata veliko za povedati Dinamo Zagreb in Bayern. Hrvaški prvak je v ligaški del elitnega tekmovanja vstopil s sramotnim porazom v Münchnu, na katerem so Bavarci njegovo mrežo zatresli kar devetkrat (9:2). Bayern je takrat pokazal izjemno moč, zato sta evropsko nogometno javnost še toliko bolj začudila poraza Bavarcev na naslednjih dveh tekmah. Stvar je po bolečem neuspehu v Barceloni (1:4) šla celo tako daleč, da je nemškega velikana na lestvici lige prvakov prehitel celo Dinamo!

V začetnem delu evropske sezone v ligi prvakov ne manjka presenečenj. Ko je Bayern v ligaški del vstopil z rekordnim strelskim festivalom proti zagrebškemu Dinamu in varovance, ki jih je takrat zadnjič vodil nekdanji strateg Maribora Sergej Jakirović, pomendral kar z 9:2, je zasedel vodilni položaj na razpredelnici in le še okrepil že tako visok položaj na seznamu največjih favoritov za osvojitev evropske lovorike.

Bayern je v uvodnem krogu odpravil Dinamo Zagreb kar z 9:2, zdaj pa za njim zaostaja na lestvici! Foto: Reuters

Serijski hrvaški prvak je na drugi strani postal predmet posmeha, nogometna javnost mu v nadaljevanju sezone v močni ligi prvakov ni napovedovala nič kaj dobrega. Nogomet pa je nato s svojo nepredvidljivostjo, zaradi katere ima na svetu tako veliko ljubiteljev in odkritih navijačev, poskrbel za neverjeten preobrat. Sledili so prizori, kakršnih si v Münchnu niso predstavljali niti v nočnih morah.

Katalonci končno vrnili udarec Bavarcem

Bayern je doživel visok poraz v Barceloni, častni zadetek pa je prispeval Harry Kane, s petimi goli tudi prvi strelec tekmovanja. Foto: Guliverimage Bayern je na naslednjih dveh tekmah v ligi prvakov potegnil krajšo. Najprej na gostovanju pri Aston Villi v Birminghamu (0:1), nato pa je doživel hud poraz še v Barceloni (1:4). Katalonci so pred tem v zadnjem obdobju obveljali za stalno stranko Bayerna. Izgubili so šest zaporednih tekem z razliko v zadetkih 4:22, Bavarci pa so jim najsramotnejši udarec, takrat ravno pod vodstvom Hansija Flicka, v napadu Bayerna pa je blestel Robert Lewandowski, zadali leta 2020, ko so na Portugalskem v četrtfinalu lige prvakov zmagali kar z 8:2, nato pa še osvojili ligo prvakov.

Tokrat je Barcelona s pomočjo nekdanjih ljubljencev navijačev Bayerna, trenerja Flicka in vročega strelca Lewandowskega, ki je zatresel mrežo nekdanjemu klubu, več kot dostojno vrnila udarec ter zmagala s 4:1. Barcelona se je tako znesla nad nemškim velikanom.

Napoved atraktivnega el clasica: Vinicius proti Raphinhi

Raphinha se je proti Bayernu razveselil hat-tricka. Foto: Reuters Ker je podobno dan prej uspelo Realu, ki je v Madridu v ponovitvi zadnjega finala lige prvakov po atomskem preobratu v drugem delu razorožil Borussio Dortmund kar s 5:2, nogometni svet še s toliko večjim užitkom pričakuje sobotni spektakel v la ligi, ko se bosta v el clasicu udarila večna španska rivala.

"Ta zmaga je nekaj neverjetnega. Bayern je čudovito moštvo, ima fantastične igralce, ki znajo zelo dobro igrati nogomet in jih je užitek spremljati. Po takšni zmagi si lahko daš duška in proslavljaš. Zdaj smo si okrepili samozavest pred sobotno tekmo," je poudaril nemški strateg, ki je pohvalil varovance za izvedbo. "S takšnimi izvedbami se lahko od nas pričakujejo velike stvari. Moji igralci so pokazali veliko poguma, srečen sem," je še poudaril Flick, ki ga v soboto čaka prvi el clasico, odkar vodi Barcelono.

Vinicius Junior je v torek zatresel mrežo Borussie trikrat. V soboto ga čaka el clasico z razigrano Barcelono, ki ima v la ligi tri točke več. Foto: Reuters

Mrežo Bayerna je kar trikrat zatresel Brazilec Raphinha. Prislužil si je ogromne čestitke, v soboto pa ga čaka dokazovanje proti razigranim rojakom na čelu z Viniciusom Juniorjem, ki je dan pred njim dosegel hat-trick proti Borussii Dortmund in je v očeh mnogih glavni kandidat za osvojitev zlate žoge.

"Čestitke Barceloni. So vrhunski klub, zato to ni presenečenje. Barcelona je bila boljša, zasluženo zmagala, mi pa moramo stopiti skupaj in se iz tega poraza kaj naučiti," je Kataloncem za izvrstno predstavo čestital trener Bayerna Vincent Kompany. Belgijec je bil zadovoljen s predstavo svoje ekipe le v uvodnih 30 minutah, ko je bil rezultat še 1:1, nato pa je sledil strm padec. Barcelona je dvignila ritem, ki mu Bayern ni zmogel slediti. "Morali bomo ugotoviti, zakaj smo v drugem polčasu zaigrali tako slabše kot v prvem," je potarnal Kompany.

Zgodovinska zmaga Dinama v Salzburgu

Hrvaški prvak je z 2:0 v gosteh ugnal Salzburg. Foto: Reuters Bavarci so tako doživeli še drug zaporedni poraz v ligi prvakov. Če bi se ligaški del končal zdaj, bi si spomladanske nastope v izločilnem delu zagotovili skozi šivankino uho. Na lestvici zasedajo namreč šele 23. mesto. Čeprav so v tekmovanje vstopili izjemno in Dinamo pomendrali z 9:2, po treh krogih gledajo v hrbet Zagrebčanom! Modri so po menjavi trenerja – Jakirovića je zamenjal povratnik Nenad Bjelica – v ligi prvakov pokazali bistveno več.

Najprej so bili le nekaj minut oddaljeni od domače zmage nad Monacom (2:2), v sredo pa so v Mozartovem mestu odpravili Salzburg in poglobili krizo bogatega avstrijskega kluba, pri katerem se po črnem nizu v Evropi že trese stolček nizozemskemu trenerju Pepijnu Lijndersu, sicer nekdanjemu pomočniku Jürgena Kloppa pri Liverpoolu.

V Salzburgu je nagrado za najboljšega igralca prejel Makedonec Stefan Ristovski, ki ga je pred leti na Reki vodil Matjaž Kek. Foto: Reuters

To je bila zgodovinska zmaga Dinama, prva v gosteh, dosežena v glavnem delu lige prvakov. Z njo so na lestvici poskočili na 22. mesto, ki že omogoča spomladanske nastope v ligi prvakov, saj bodo v dodatnih kvalifikacijah za nastop v osmini finala nastopili vsi udeleženci od 9. do 24. mesta. Salzburg, ki ga prihodnje leto čaka tudi nastop na razširjenem klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA, lahko za zdaj ob tako skromnih predstavah v ligi prvakov o tem le sanja.

Lestvica: