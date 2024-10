Šeško zapravljal priložnosti, zaušnica za Oblaka, Barca odčitala lekcijo Bayernu

Po pestrem torku, ki ga je najbolj zaznamoval atomski preobrat madridskega Reala (od 0:2 do 5:2), so ljubitelji nogometa tudi danes prišli na račun na devetih tekmah tretjega kroga ligaškega dela lige prvakov. Na derbiju večera je Barcelona s kar 4:1 na krilih hat-tricka Raphinhe nadigrala Bayern, Jan Oblak je z Atleticom utrpel nov hud poraz, potem ko je bil s 3:1 boljši Lille, Benjamin Šeško in Kevin Kampl pa tudi po tretji tekmi z Leipzigom ostajata brez evropskih točk, v Nemčiji je bil z 1:0 boljši Liverpool, ki je ob Aston Villi še edina stoodstotna ekipa. Današnji spored se je sicer začel v Bergamu in Brestu, kjer ni bilo zmagovalcev.

Navijači Atalante so v Bergamu videli delitev točk. Foto: Reuters Danes je himna lige prvakov najprej odmevala v Bergamu in Brestu. Atalanta, zadnji prvak evropske lige in nekdanji delodajalec Josipa Iličića, se je brez zadetkov razšel s Celticom. Za Atalanto je bil to drugi remi v evropski sezoni, za škotski klub pa prvi.

V Franciji sta se v sosedskem obračunu spopadla Brest in Bayer Leverkusen, ki sta v uvodnih dveh krogih lige prvakov osvojila maksimalnih šest točk, tokrat pa sta se razšla z remijem. Bayer je v vodstvo v 24. minuti popeljal Florian Wirtz, v 39. minuti pa je za izenačenje zadel Pierre Lees-Melou.

Leipzig še naprej brez točke, nov udarec za Oblaka in Atletico

Večer v ligi prvakov je prinesel številne poslastice. Ena izmed njih je potekala v Leipzigu, tudi po zaslugi slovenskega dragulja Benjamina Šeška, ki je v tej sezoni v ligi prvakov dosegel že tri zadetke, tudi po tretji tekmi pa je edini strelec Leipziga v ligaškem delu lige prvakov, njegov klub pa v Evropi še nima točk. Rdeči biki so najprej izgubili proti Oblakovemu Atleticu (1:2), nato proti Juventusu (2:3), zdaj pa še proti Liverpoolu (0:1). Nizozemec Arne Slot odlično vodi angleškega velikana, dobil je enajst od 12 tekem.

Liverpool je zmagal zahvaljujoč zadetku Darwina Nuneza. Foto: Reuters

Šeško je prvič zapretil v sedmi minuti, ko je prišel do strela z glavo, a je bil vratar Liverpoola Caoimhin Kelleher na mestu. V novi veliki priložnosti se je Slovenec znašel v začetku 19. minuti, ko je po napaki obrambe Liverpoola iz strani streljal proti praznim vratom Liverpoola, a je njegov strel za malenkost letel mimo desne vratnice. Leipzig je sicer preko Loisa Opende v 26. minuti prišel do zadetka, a je bil zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Je pa nato sledil šok za domače, saj je v 28. minuti po podaji Mohameda Salaha v polno meril Darwin Nunez.

V drugem polčasu so imeli domači več priložnosti, veliko tudi Šeško v 72. minuti, a je bil Kelleher na mestu. Slovenski napadalec je v 74. minuti odšel z igrišča, zamenjal ga je Chistoph Baumgartner. Takrat je v igro vstopil tudi Kevin Kampl. Leipzižani so v zaključku še poskušali, a brez uspeha, Liverpool je na koncu prišel do novih treh točk in ostaja stoodstoten.

Jan Oblak je bil v 61. minuti premagan. Foto: Guliverimage

Atletico je po visokem poraz proti Benfici (0:4) v prejšnjem krogu, doživel novo hudo zaušnico. Tokrat je bil s 3:1 boljši Lille, Jan Oblak pa je tako na zadnjih dveh tekmah v ligi prvakov prejel kar sedem zadetkov. Srečanje so sicer bolje odprli domači. Že v osmi minuti je Atletico v vodstvo popeljal Julian Alvarez, vendar je nato Lille preko Edona Zhegrove v 61. minuti izenačil. Za popoln preobrat in na koncu zanesljivo zmago je najprej v 61. minuti še drugič zabil Zhegrova, v 74. minuti pa je piko na zmagi z bele pike postavil Jonathan David.

Najboljši strelci lige prvakov: 5 – Kane (Bayern)

4 – Raphinha (Barcelona)

3 – Adeyemi (Borussia), Akturkoglu (Benfica), David (Lille), Gittens (Borussia), Guirassy (Borussia), Haaland (Man City), Lewandowski (Barcelona), Milambo (Feyenoord), Sima (Brest), Šeško (Leipzig), Vinicius Junior (Real), Wirtz (Bayer)

Raphinha glavni junak zmage na derbiju

Derbi večera se je odvil na Olimpijskem stadionu na Montjuicu, kjer je Barcelona s kar 4:1 odpravila Bayern München, pravico pa je delil slovenski sodnik Slavko Vinčić.

Srečanje se je za katalonsko ekipo že začelo sanjsko, saj je po asistenci Fermina Lopeza mrežo nemške ekipe že v prvi minuti zatresel Raphinha. V deseti minuti je sledil odgovor Bayerna, potem ko je v polno meril Harry Kane, a se je sodnik Vinčić po ogledu videoposnetka odločil, da je šlo za prepovedani položaj in je gol razveljavil. Je pa gol obveljal nekaj minuti kasneje, ko je Kane v 18. minuti po predložku Serga Gnabryja izid poravnal na 1:1. A hitro je sledilo novo veselje domačih navijačev, v 36. minuti je po še drugi asistenci Lopeza za 2:1 zadel Robert Lewandowski, devet minut kasneje pa je na 3:1 s svojim drugim golom povišal Raphinha, ki je nato v 56. minuti poskrbel za hat-trick in visoko zmago španske zasede, ki je tako na najboljši možen način opravila generalsko pred sobotnim el clasicom z Realom.

Raphinha je dosegel hat-trick. Foto: Reuters

Nemec Hansi Flick in Poljak Robert Lewandowski sta tako slavila na dvoboju proti nekdanjemu klubu, s katerim sta osvojila ogromno lovorik, leta 2020 pa postala tudi evropska prvaka.

Bayern pa je po porazu na Villa Parku v Birminghamu (0:1) izgubil še drugič zapored. Pred tem je sicer bavarski velikan držal rekordni niz 41 zaporednih tekem skupinskega oziroma ligaškega dela v ligi prvakov brez poraza.

City s petardo popravil rekord Uniteda Phil Foden je zadel za 1:0. Foto: Guliverimage

Praška Sparta, edini udeleženec lige prvakov, ki se je v glavno tekmovanje prebil prek kvalifikacij, je kar z 0:5 klonil proti Manchester Cityju. Ta je po željah odprl srečanje, saj je že v tretji minuti za vodstvo z 1:0 zadel Phil Foden, vodstvo je v 58. minuti podvojil Erling Haaland, za 3:0 pa je šest minut kasneje gol dodal še John Stones. Haaland je nato v 68. minuti zadel še v drugo, za petardo v mreži češke ekipe pa je v 88. minuti z golom z enajstmetrovko poskrbel Matheus Nunes.

City je z zmago postavil nov angleški rekord, saj je (po rednem delu oziroma podaljšku) nepremagan na zadnjih 26 tekmah prvakov. Nanizal je 18 zmag in osem porazov. S tem je izboljšal rekord Manchester Uniteda.

Benfica, ki je v tej sezoni pokvarila srce že trem slovenskim reprezentantom (Timiju Maxu Elšniku, Vanji Drkušiću in Janu Oblaku), je tokrat doma z 1:3 klonila proti Feyenoordu, zagrebški Dinamo je z 2:0 slavil na gostovanju v Salzburgu, kjer se je mudilo veliko navijačev iz Hrvaške, milanski Inter pa je z zadetkom Marcusa Thurama v 93. minuti prišel do zmage z 1:0 na gostovanju pri Young Boys.

