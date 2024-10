Kazen za Atletico Madrid

Disciplinski organ Uefe je prejšnji teden Atletico, za katerega kot vratar brani Škofjeločan Jan Oblak, kaznoval s plačilom 30 tisoč evrov globe in prepovedjo prodaje vstopnic svojim navijačem za eno gostujočo tekmo na tekmovanjih pod okriljem Uefe.

Madridčani so prejeli za eno leto odloženo pogojno kazen, potem ko so navijači skandirali rasistične in diskriminatorne vzklike ob porazu njihove ekipe v ligi prvakov proti portugalski Benfici.

Španska nogometna zveza se je v začetku meseca odločila, da bo Atletico naslednje tri domače tekme igral pred delno zaprtimi tribunami stadiona, potem ko so morali mestni derbi proti Real Madridu za kratek čas prekiniti. Navijači kluba so namreč na igrišče metali različne predmete.

"Škodo, ki so jo posamezniki povzročili ugledu in podobi Atletica ter njegovih navijačev, od katerih se je velika večina obnašala zgledno, je težko popraviti," je zapisano v izjavi Atletica.

"Resnost stanja in odgovornost, da skrbimo za ugled našega kluba, nas je prisilila, da sprejmemo ta ukrep, dokler ne bomo identificirali vseh vpletenih v te incidente," so Madridčani še zapisali v izjavi.

