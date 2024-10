Po odhodu Zlatka Zahovića je bilo to le še vprašanje časa

V Sloveniji ostaja v teh dneh najbolj vroča nogometna tema menjava trenerja pri NK Maribor. Na vroči stolček je prišel Boštjan Cesar. Prekinil je sodelovanje z reprezentanco in sprejel klubski izziv. Nekdanji reprezentant Suad Fileković dobro pozna novega trenerja Maribora, še bolje pa pozna nogometni utrip v mestu ob Dravi, kamor je ob koncu prejšnjega stoletja prišel iz Olimpije in si tu ustavil družinski dom.

Za Suadom Filekovićem je bogata nogometna kariera. Zaigral je za oba večna slovenska rivala, večje uspehe dosegal z vijolicami, v tujini pa okušal nogometni kruh v Grčiji, Belgiji, Rusiji, Angliji, Izraelu in Avstriji. Pred 14 leti si je na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, takrat ga je na jug črne celine popeljal ravno zdajšnji selektor Matjaž Kek, delil slačilnico z vsemi novimi obrazi, ki po novem sestavljajo strokovno vodstvo NK Maribor.

Veselje slovenskih reprezentantov po zgodovinski zmagi Kekove čete na SP 2010 proti Alžiriji (1:0). Foto: Aleš Fevžer

Poveljuje mu Boštjan Cesar, od ponedeljka naprej tudi uradno prvi trener vijolic, pri delu pa mu bosta ob "staroselcu" Jasminu Handanoviću pomagala še Aleksandar Radosavljević in Bojan Jokić. Sami znani obrazi, s katerimi se je Fileković rad družil v izbrani vrsti. "Odkar so prišli v Maribor, smo se že slišali, a jih v teh dneh nočem pretirano motiti. To so fantje, ki imajo zdaj milijon problemov. Gradijo novo zgodbo, postavljajo nove smernice. Boštjan je bil prej v reprezentanci, klub pa je vendarle nekaj povsem drugega," Fileković, ki po koncu kariere ni prekinil stika z nogometom, ampak je z njim v zadnjih letih povezan nekoliko drugače, opozarja nekdanje reprezentančne soigralce, kako se bodo morali soočiti z ogromnim pritiskom.

"Če Boštjan kaj ima, je to prav srce"

Moti ga, kar se v zadnjih dneh piše v medijih, kjer je začutiti tudi nezadovoljstvo navijačev, saj bo Maribor vodil Ljubljančan. ''Iz muhe se dela slona. Sploh ni pomembno to, kar pišejo. Da je otrok Olimpije postal trener Maribora? Boštjan je šel že kot kadet v Dinamo, šel je svojo pot, zame je to nepomembno,'' pravi Suad Fileković. Foto: Guliverimage Dobro ve, kakšen klub je Maribor. In kaj vse predstavljajo njegove številke, da se lahko ponaša z nazivom najtrofejnejšega slovenskega kluba.

"Zdaj se bo moral Boštjan dokazati ekipi, klubu, mestu in navijačem. Tako, kot se je dokazoval Riera, ko je prišel prvič k Olimpiji, pa je bilo prisotno negativno ozračje. Maribor je v vsakem primeru velik klub, pri katerem vladajo veliki pritiski. So povsem drugačni kot v drugih klubih. In na to se bo treba navaditi. Fantje si bodo morali ustvariti svojo pot z delom in znanjem. Hitro bodo videli, kako Maribor spoštuje delavce, borce in zmagovalce," je prepričan, da bi lahko strokovno vodstvo z dobrim delom in rezultati pridobilo mesto in navijače na svojo stran.

"Vijol'čno srce se podeljuje najboljšim, najbolj pripadnim in bojevitim. Če pa Boštjan kaj ima, je to prav srce. Imel je veliko spoštovanje soigralcev, od nas zahteval boj do zadnje kapljice znoja in krvi. Pri njem ni bilo nič polovičarskega. Takšen je po značaju, tako ga poznam," je pri novem trenerju Maribora poudaril zlasti njegovi bojevitost in nepopustljivost.

"Rade (Aleksandar Radosavljević, op. p.) ima izkušnje iz prve lige in pozna mentaliteto lige, zraven je Joka (Bojan Jokić, op. p.), ki bi lahko odigral še kako leto in tem mladeničem pokazal, kako se v bistvu igra. Mertelj pozna mariborsko mentaliteto, tu je že dolga leta. Upam, da se je ustvarila prava kemija in bo ekipa s svojim znanjem in izkušnjami znala kaj narediti," želi veliko sreče strokovnemu vodstvu in dodaja, da bodo imeli veliko pomoč tudi v Josipu Iličiću, ki bo podaljšana roka trenerja.

Po odhodu Zlatka Zahovića je bilo to le še vprašanje časa

Pričakoval je, da bo pri Mariboru po prihodu turških investitorjev prišlo do takšnih korakov.

"Kakor malce spremljam in razumem stvari, se v Mariboru dela nova zgodba, zato je moralo priti do nekih sprememb. Vemo, da so danes finance tiste, ki krojijo usodo večine klubov, nato pa je tu še človeški kader in njegova strokovnost. Glede na to, da je začel Maribor zaostajati tako za Olimpijo kot tudi Celjem, je bilo treba nekaj spremeniti. Maribor mora imeti svojo prepoznavno igro in rezultate. S prihodom tujih investitorjev, nekomu je to všeč, nekomu pa ni, je začel novo zgodbo. Po odhodu Zlatka Zahovića oziroma že pri koncu njegovega obdobja je bilo samo še vprašanje časa, kdaj bo treba narediti neke spremembe. Nogomet gre naprej in se spreminja. Je živ organizem. V Slovenijo so z zasebnim kapitalom prišle takšne in drugačne spremembe. Niso pa vsi investitorji isti. Maribor se je odločil za vstop gospoda iz Turčije, ker je prepoznal potrebo po tem, da bi znala biti takšna zgodba dobra za klub. Dajmo zdaj čas vsem skupaj. Bo že čas pokazal, kaj in kako," bo nekdanji levi bočni branilec z zanimanjem spremljal, kako se bodo obnesli njegovi reprezentančni soigralci na čelu Maribora.

Vijoličast dres je nosil v treh različnih časovnih obdobjih. Foto: Aleš Fevžer

Menjava trenerjev ponavadi poskrbi za šok terapijo, zlasti pri tistih nogometaših, ki niso bili zadovoljni s prejšnjo minutažo. Bo prihod Cesarja predramil zlasti tiste, ki pri predhodniku Anteju Šimundži niso dobili veliko priložnosti?

"Čas bo pokazal svoje. Verjamem, da se vsako delo pokaže čez nekaj časa. Tako delo novega vodstva kot tudi trenerjev. Vsi smo navijači in podpiramo svoj klub. Danes je en predsednik, jutri je lahko že drugi. Kluba pa se ne podpira zaradi predsednika, ampak zaradi pripadnosti. Lahko se mi ne strinjamo z nekom, a klub je nad vsemi. Včasih je bilo v Mariboru malce drugače. Če si izgubil tekmo, je že nastal problem. Če si izgubil tri tekme, pa so bili že navijači v klubu. Danes ni več tako. Danes navijači pokažejo svoje nestrinjanje na drugačen način," je spomnil na čase, ko je še sam nosil vijoličast dres, zlasti v njegovem prvem obdobju, ko je med letoma 1999 in 2003 nastopal tudi v ligi prvakov, hkrati pa domače lovorike osvajal kot po tekočem traku.

Pozimi prihajajo nove okrepitve?

Boštjana Cesarja čaka prva tekma v 1. SNL v novi vlogi v nedeljo, ko bo Maribor v Spodnji Šiški gostoval pri Bravu. Foto: www.alesfevzer.com Zdaj je drugače. Maribor, najtrofejnejši slovenski klub, je bil v zadnjih petih letih najboljši le enkrat. To želi spremeniti.

"Januarja se pripravljajo nove okrepitve. To je omogočila nova zgodba kluba. Služba za skavting, to je osnovno orodje pri iskanju igralcev, dela vrhunsko. To sem prej pogrešal v Mariboru, saj so v zadnjih letih prihajali drugačni igralci od tistih, kot smo jih bili vajeni v preteklosti. Upam, da bodo zdaj januarja vzeli igralce, ki jih Maribor resnično potrebuje za svojo igro in ne bodo prišli le zaradi tega, da se dopolni kvota," ga spremlja občutek, da bo novo vodstvo kluba v zimskem prestopnem roku novemu trenerju Cesarju olajšalo delo še s prihodom nekaterih okrepitev.

Do takrat bo minilo še nekaj mesecev, prvi cilj Maribora, ki za razliko od Olimpije in Celja do začetka zime ne bo imel opravka z napornimi evropskimi tekmami, pa je skok na vodilni položaj. Velika želja je, da se v mesto ob Dravi vrne "kanta". To pa je prizor, v katerem je Fileković kot vijolica sodeloval v preteklosti kar nekajkrat …