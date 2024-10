"Klica kluba, kot je Maribor, ne moreš zavrniti"

Kaj počne danes Nemanja Mitrović, ki je v zadnjih mesecih izginil s slovenskega nogometnega zemljevida in se po poletnem odhodu iz Maribora odločil za nadaljevanje v avstrijski tretji ligi? "V redu sem. Zdaj imam malce več časa zase in za družino. V Avstriji imamo treninge trikrat tedensko, v petek ali soboto pa igramo tekmo. In to je to," mu ustreza takšen ritem, bistveno manj naporen kot v obdobju, ko se je potegoval za prvoligaške točke v Sloveniji oziroma na Poljskem.

Nemanja Mitrović je postal slovenski prvak tako z Mariborom kot tudi Olimpijo. Foto: Jure Banfi

Ženi, ki dela v zobni ordinaciji, pomaga z različnimi opravili, želi pa si pridobiti tudi trenersko licenco. Z nogometom se želi ukvarjati tudi po koncu igralske kariere, nenazadnje je z njim povezan tudi prek sina, ki v najmlajših kategorijah že nosi dres NK Maribor. Ker Mitrovićevi stanujejo zelo blizu Ljudskega vrta, je v družini še kako čutiti nogometno energijo. Ta je prisotna že od nekdaj.

"Ni več tako, kot je bilo včasih"

Nemanja je v članski karieri zablestel pri Olimpiji, postal njen obrambni steber in kapetan, nato prerasel kakovost 1. SNL in se leta 2017 preselil na Poljsko, nato pa se je dve leti pozneje iz Bialystoka vrnil v domovino, a na presenečenje navijačev ljubljanskega kluba ne v Stožice, ampak v Ljudski vrt. Njegov prihod k Mariboru, večnemu tekmecu zmajev, je leta 2019 močno odmeval. Podobno je v teh dneh, ko je osrednja tema slovenskega nogometa prihod Boštjana Cesarja na izpraznjeni trenerski stolček pri NK Maribor in ko se porajajo vprašanja, kako bo Maribor sprejel Ljubljančana na tako odgovornem položaju.

Pri Olimpiji je nosil tudi kapetanski trak. Foto: Saša Pahić Szabo

Naš sogovornik, ki bo danes na rojstnodnevni torti upihnil 32 svečk, s tem ni imel veliko negativnih izkušenj. "Ni več tako, kot je bilo včasih," je na lastni koži ob svojem prihodu občutil, kako so napetosti med Mariborom in Ljubljano v zadnjih letih bistveno manjše kot so bile v preteklosti.

Ga je pa mesto ob Dravi s svojo strastjo do nogometa hitro navdušilo. "V Mariboru vlada posebna evforija. Drugače se počutiš kot nogometaš ali pa trener kot v drugih mestih v Sloveniji. Bolje. Sam sem se resnično počutil kot nogometaš. To pa težko rečeš za kakšna druga mesta," pravi, zato si je v Mariboru postavil tudi družinski dom. Dodal je, da se v Mariboru nogometne zadeve odvijajo zelo hitro in moraš biti resnično na tekočem, da vse poloviš.

"Klica kluba, kot je Maribor, ne moreš zavrniti"

"Cesar ima ogromno igralskega znanja. Če bo vse prenesel na trenerski posel, bo to zelo dobro. Delal bo za slovenske razmere v zelo urejenem klubu, okrog sebe je zbral dobre pomočnike, nekateri izmed njih imajo že izkušnje v trenerskem delu, tako da bo dobro splaval in delal. Želim mu dober začetek. Potem mu bo lažje. S tem se bo prikupil tudi navijačem in medijem," se spominja tudi svoje zgodbe, ko si je z dobrimi in srčnimi predstavami pridobil zaupanje in spoštovanje mariborskega občinstva.

Nemanja Mitrović pri 32 letih že razmišlja o trenerski karieri, vez s tekmovalnim nogometom pa ohranja v tretji avstrijski ligi. Foto: Jure Banfi

"Če začneš v novem klubu z dobrimi rezultati in pošteno delaš, se ti vse vrne. Prvih nekaj derbijev (v mislih je imel večne derbije med Mariborom in Olimpijo, op. p.) je čutiti neko napetost, potem pa se vse oblaži in utiša, nato pa tudi pozabi," se je moral na večnih derbijih navaditi žvižgov in žaljivih skandiranj navijačev tekmecev.

"Takšni transparenti so žal sestavni del športa, a preteklosti ne moreš spremeniti. Je pa tako, da klica kluba, kot je Maribor, ne moreš zavrniti. Boštjanu želim vse najlepše, da doseže velik uspeh in si ustvari dobro trenersko kariero," se že veseli trenutka, ko bo v bližnji prihodnosti obiskal nekdanje reprezentančne soigralce. Z Aleksandrom Radosavljevićem si je nekaj časa delil slačilnico tudi pri Olimpiji.

Cesar je bil pravi vodja

Kar zadeva pritisk, s katerim se bo Cesar spopadel na delu v Mariboru, je Mitrović prepričan, da bi bil lahko donedavni pomočnik Matjaža Keka iz pravega testa. "Bil je steber reprezentance, v mojih očeh pravi vzornik. Naredil je vrhunsko kariero, zdaj pa mora to znanje pravilno prenesti. Drugače je voditi ekipo ali pa jo trenirati. Ima ogromno nogometnega znanja za prvega trenerja. Ima tudi dobre vodilne sposobnosti. Bil je pravi vodja, znal je voditi ekipo, kar je odlično za dobrega trenerja," je še povedal Mitrović, ki je za člansko reprezentanco odigral pet tekem in se dvakrat, obakrat na tekmi s San Marinom, vpisal med strelce.

Pred štirimi leti je mrežo San Marina na tekmi v Ljubljani zatresel kar dvakrat. Foto: Aleš Fevžer

Zanimivo je, da je za Slovenijo debitiral ravno 27. marca 2018 proti Belorusiji, to pa je bila tekma, na kateri je še zadnjič v državnem dresu nastopil dolgoletni kapetan in rekorder Boštjan Cesar. Takrat je Slovenija v Stožicah izgubila prijateljsko tekmo z 0:2. Cesar si bo zdaj želel, da bi bil rezultat, izpisan na semaforju, podoben 9. novembra, ko se bo prvič mudil v Stožicah kot trener Maribora. To pa bo ravno na večnem derbiju, saj bo gostoval pri Olimpiji.

Do takrat novopečenega trenerja Maribora čakajo še dvoboji z Bravom (20. oktobra v Ljubljani), Muro (26. oktobra v Murski Soboti) in Radomljami (2. novembra v Mariboru), 30. oktobra pa se bo v pokalu pomeril še s Preddvorom.