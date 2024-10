"Ne marajo te v Mariboru, zdaj si osovražen še v svojem mestu"

"Ne marajo te v Mariboru, niti te tam ne želijo, zdaj pa si osovražen še v svojem mestu, ki ga imaš po tvojih besedah tako zelo rad. Tvoji prijatelji so navijači Olimpije, tudi ti jo imaš v srcu. Potem pa narediš to, kar si ravno storil," s temi besedami so navijači NK Olimpija Green Dragons pospremili odločitev Ljubljančana Boštjana Cesarja, da postane novi trener NK Maribor. "Vsak nosi posledice svojih odločitev sam!"

"Težko je zavrniti takšen klub, kot je Maribor," je ob robu prvega treninga z NK Maribor dejal novi trener vijoličastih Boštjan Cesar, nazadnje pomočnik Matjaža Keka v slovenski reprezentanci. "Maribor ima fenomenalne navijače, mesto živi za nogomet in mislim, da je to prava odločitev." Ljudskega vrta se spominja kot igralec, saj je na njem reprezentanca spisala številne lepe zgodbe. "Tukaj je naša generacija preživela najlepše čase. Ko je Ljudski vrt poln, je to pravo vzdušje na ravni Evrope," je dodal Ljubljančan. Ja, Cesar je Ljubljančan, nogometno pot je začel pri Olimpiji, a še kot mladinec odšel v Dinamo Zagreb. Za člansko ekipo Olimpije je odigral le peščico tekem leta 2005, pozneje je imel uspešno kariero v tujini, najdlje je bil član Chieva.

Vemo pa, kako močno je nogometno rivalstvo med Mariborom in Ljubljano, in zato so se številni iz prestolnice na njegovo odločitev odzvali z začudenjem, tudi jezo. O grafitu smo že poročali, so se pa zdaj prek družabnih omrežij oglasili še Green Dragons. "Od danes naprej imamo v Mariboru novega navijača!" so zapisali. "Včasih se človek enostavno vpraša: Kaj ti je tega treba?!" Cesarja so tako nagovorili: "Ne marajo te v Mariboru, niti te tam ne želijo, zdaj pa si osovražen še v svojem mestu, ki ga imaš po svojih besedah tako zelo rad. Tvoji prijatelji so navijači Olimpije, tudi ti jo imaš v srcu. Potem pa narediš to, kar si ravno storil. Tukaj ne gre za športni izziv, tukaj gre za srce in ti to dobro veš! Vsak nosi posledice svojih odločitev sam! Še nekaj: Dragonsi NIKOLI ne bi sprejeli vijolčnega butca za trenerja našega kluba. Zlepa ali zgrda! Pri nas tega ne sprejmemo!" Ostre besede. Odziva Viol za zdaj še ni.

Lahko si mislimo, da naslednje gostovanje Maribora v Stožicah za Cesarja ne bo niti malo prijazno. In nanj ne bo treba čakati dolgo. Pomerili se bodo v 15. krogu, devetega ali 10. novembra, točen termin še ni znan.

In kako se je Boštjan Cesar odzval na očitke iz Ljubljane?

Cesar je podedoval ekipo, ki jo je vodil Ante Šimundža in ki je trenutno na drugem mestu prvenstvene razpredelnice z 21 točkami. Na vrhu je Olimpija z 22, sledijo pa Koper in Celje s po 20 in Bravo z 19 točkami. "Ante je delal dobro. Pustil mi je dobre temelje, je pa res, da so nekateri rezultati vplivali na to, da sem zdaj tukaj," je o predhodniku dejal novi trener ponosa Mariborčanov.