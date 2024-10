Prihod Boštjana Cesarja v Ljudski vrt je dvignil nemalo prahu. Navijači Maribora in Olimpije imajo o tem svoje mnenje, rivalstvo med največjima slovenskima mestoma je pokazalo svojo fanatično in še kako strastno plat. "To je povsem mimo. Že zaradi športa bi moralo biti drugače. Šport je ena redkih pozitivnih stvari, ki ljudi združuje, ne pa razdvaja," sporoča nekdanji slovenski reprezentant Marinko Galić in dodaja, da dogajanje v zadnjih dneh ni pošteno do novopečenega stratega vijolic.

Življenje Marinka Galića je tesno prepleteno s Koprom in Mariborom, prelepi spomini pa ga vežejo tudi na Ljubljano, kjer je na dotrajanem Plečnikovem stadionu za Bežigradom pisal nepozabne zgodbe z znamenito zlato Katančevo generacijo.

Nastopil je tudi na svetovnem prvenstvu leta 2002, kjer se je prva slovenska nogometna pravljica končala klavrno – s tremi porazi v Južni Koreji in slabim vzdušjem v razklani ekipi, ki jo je pretresel šokanten odhod Zlatka Zahovića. Ta je po sporu s selektorjem Srečkom Katancem na slovenskem nogometnem zemljevidu ustvaril trenja, ki so dosegla vrhunec v neokusnih primerjavah med Mariborom in Ljubljano.

Zakaj v Mariboru ne bi mogel biti trener Ljubljančan?

Slovenska nogometna reprezentanca se je s svojega prvega svetovnega prvenstva (2002) vrnila brez točk in s sporom, ki je sprožil "vojno" med Ljubljano in Mariborom. Foto: Guliverimage Tega obdobja se dobro spominja tudi Marinko Galić, nekdaj nepogrešljivi obrambni steber Katančeve enajsterice, ki je ogorčen, da se ob prihodu Boštjana Cesarja, sicer rojenega Ljubljančana, na položaj trenerja NK Maribor, znova toliko govori o rivalstvu med največjima slovenskima mestoma.

"To je čisto mimo. Leta 2002 se je ena lepa zgodba končala, tu, zdaj v Mariboru, pa se morda začenja nova lepa zgodba. Čas bo prinesel svoje. Mi pa ni jasno, zakaj v Mariboru ne bi mogel biti trener Ljubljančan? Ko smo bili še v veliki bivši državi Jugoslaviji, smo se hoteli vsi osamosvojiti. Tako Štajerci kot Ljubljančani in nenazadnje Primorci smo bili za Slovenijo. Zdaj imamo svojo državo. In zdaj bi se delili na tiste nad Trojanami in tistimi pod njimi? To je povsem mimo. Že zaradi športa bi moralo biti drugače. Šport je ena redkih pozitivnih stvari, ki ljudi združuje, ne pa razdvaja," mu niso všeč takšna in drugačna mnenja o tem, da Boštjan Cesar kot rojen Ljubljančan ni najbolj posrečena izbira za novega stratega Maribora.

V novem strokovnem vodstvu NK Maribor ne manjka znanih imen:

Začetek novega poglavja: ob novem trenerju tudi trije novi člani strokovnega štaba, Jasmin Handanović, Aleksandar Radosavljević in Bojan Jokić, v novoustanovljenem delovnem timu pa ostajajo Aleš Mertelj, Željko Filipović, Mitja Pirih in Milan Vulović.#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/kEk9pjsKP1 — NK Maribor (@nkmaribor) October 14, 2024

"V tej sezoni je zelo lepo gledati Olimpijo"

Marinko Galić je Mariboru pred 25 leti pomagal tudi do senzacionalnega nastopa v ligi prvakov, kjer so vijolice v prvi tekmi v gosteh premagale kijevski Dinamo. Zgodovinski zadetek je dosegel Ante Šimundža. Foto: Reuters "Mogoče vse skupaj ni bilo pravilno izvedeno. Že menjava Anteja Šimundže, ki je tu doma in ga imajo ljudje radi, za prvouvrščeno Olimpijo pa zaostaja le za eno točko, ponuja izhodišče za debate in analize. Glede na to, da so zdaj pri NK Maribor tuji investitorji, ki imajo polno moč odločanja, so se pač odločili, da bodo pripeljali Cesarja za glavnega trenerja. In sprožili val kritik med domačimi navijači. Sam pravim, naj se da človeku možnost, da se dokaže. Vedno pravijo, naj se novemu trenerju pusti prvih sto dni, nato pa se začnejo analize. Zato dajmo Boštjanu in njegovim sodelavcem vsaj nekaj mesecev, da začnejo delati in pokažejo svoje trenerske kakovosti. In če bo viden premik na bolje, predvsem v igri in bo ta malce bolj napadalna, bo namen dosežen. Ljudje vseeno radi vidijo kakšno atraktivno potezo, saj se nogomet igra zanje," upa, da bo nekdanji kapetan reprezentance in desna roka selektorja Matjaža Keka v Ljudskem vrtu lahko tisto, kar zna, kazal vsaj nekaj mesecev, nato pa bo sledila izdatnejša analiza doseženega.

Galića moti še nekaj. "Ves čas se omenja DNK NK Maribor. A ta DNK si je izmislila ena oseba. Ne moreš s tem DNK igrati v nedogled. Svet je šel naprej. Denar je sveta vladar tudi v nogometu. In naj nogomet ostane nogomet, najlepši šport na svetu in najbolj zanimiv, kjer lahko malček premaga tudi velikega. V drugih športih je to težko, tu pa se večkrat zgodi. Naj nogomet ostane nogomet, zlasti za nas romantike, ki imamo radi odprto igro. Zato rad poudarjam, kako je v tej sezoni zelo lepo gledati Olimpijo, ki igra res lep in kakovosten nogomet ter jo trener kakovostno vodi. Prebudili so se tudi Celjani. Na vrhu imamo pet ekip v razmiku treh točk. Obeta se eno najzanimivejših prvenstev v zadnjih desetih ali 15 letih. Uživajmo v tem trenutku, Boštjanu pa dajmo priložnost, da pokaže, iz kakšnega testa je," se veseli nadaljevanja prvenstva, ki ponuja, kar zadeva gnečo na vrhu, še zelo zanimiv boj za naslov prvaka.

V 1. SNL najbolj uživa v predstavah vodilne Olimpije. Foto: Guliverimage

Dati zadetek več, ne pa prejeti zadetka manj

Krunoslav Jurčić je vodil Maribor v sezoni 2015/16. Na začetku spomladanskega dela ga je zamenjal Darko Milanič. Foto: Vid Ponikvar Zadnji trener, ki je v Ljudskem vrtu plenil pozornost z napadalnim in všečnim nogometom, je bil po mnenju Galića hrvaški strateg Krunoslav Jurčić.

"V tem stoletju se je najlepši nogomet v Mariboru igral pod njegovo taktirko. V užitek mi je bilo spremljati tiste tekme. Je pa dejstvo, da si Maribor, ki si konec koncev želi dobrih rezultatov, v Evropi ne sme privoščiti odprte igre. V domačem prvenstvu pa bi si lahko. Ljudje si želijo odprtega nogometa. Naj obvelja miselnost dati zadetek več od tekmeca, ne pa prejeti zadetka manj," si želi, da bi takšni filozofiji s svojim razmišljanjem v mestu ob Dravi sledil tudi Cesar. Prvič bo na delu v nedeljo v Ljubljani, ko bo Maribor gostoval pri Bravu.

Vse skupaj je Galića malce spomnilo na trenutke, ko je pred davnimi leti prevzel vodenje slovenske članske reprezentance Srečko Katanec, ki je imel pred tem malo trenerskih izkušenj.

Srečko Katanec je bil najmlajši selektor na evropskem prvenstvu leta 2000. Foto: AP / Guliverimage

"Srečko je imel šele 35 let in tudi takrat so se pojavljale neke kritike, češ da nima dovolj izkušenj. Pa dobro vemo, kaj se je zgodilo. Zato to, kar se dogaja zdaj, ni pošteno do Boštjana in njegove ekipe," je dodal nekdanji libero slovenske reprezentance, ki je v 1. SNL čustveno najbolj vezan na Maribor in Koper, v tem trenutku pa najbolj uživa v predstavah Olimpije.