Zaplet v Mariboru, Ante Šimundža poiskal pomoč pri sindikatu SPINS

"NK Maribor obvešča, da je bila sprejeta odločitev o spremembi v strokovnem štabu: Ante Šimundža ni več trener NK Maribor. Ante je pomemben del našega kluba, v preteklosti kot igralec in pozneje kot član strokovnega štaba. Dolga leta je posvetil klubu, njegov prispevek na igrišču in s klopi je trajno zaznamoval našo ekipo ter delovanje kluba. Izražamo mu zahvalo za predanost in storjeno med skupnim obdobjem. Svoje delo je opravljal z veliko zagnanostjo in pripadnostjo, za kar se iskreno zahvaljujemo in mu želimo veliko sreče ter uspehov na nadaljnji poti," je prejšnji teden, 8. oktobra, sporočil NK Maribor.

Sestanek predstavnikov SPINS in NK Maribor

Predsednik sindikata SPINS je Dejan Stefanović. Foto: Vid Ponikvar Šest dni pozneje, ravno na dan, ko je Maribor predstavil novega trenerja Boštjana Cesarja, sindikat SPINS izpostavlja: "Njihove pogodbe o delu trenerja vsebujejo dodana, diskriminatorna določila, kar v praksi pomeni kršitev navodil, ki so bila klubom posredovana z okrožnico NZS 24/11, in sklepa o implementaciji enotne pogodbe za nogometne trenerje. Glede mednarodne prakse velja omeniti številne odločitve arbitraže FIFA in CAS, ki so takšne enostranske opcije v podobnih primerih štele za nezapisane," v sporočilu za javnost pojasnjuje Sindikat SPINS in dodaja, kako sta se z namenom razrešitve situacije predstavnika sindikata v okolici Ljubljane sestala z vodstvom kluba NK Maribor in ga pozvala k upoštevanju nespremenjenih določil zaprte enotne pogodbe ter dogovora o sporazumni prekinitvi pogodb, s katero bi bili zadovoljni obe vključeni stranki.

"V tem trenutku kljub menjavi trenerske ekipe še vedno ni dogovora o sporazumni prekinitvi pogodb o delu trenerja," sporoča SPINS, ki v zadnjem obdobju zaznava povečano število kršitev vsebin enotne Pogodbe o delu trenerja, ki jo je izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije na predlog Zveze nogometnih trenerjev Slovenije, Sindikata SPINS in Komisije za profesionalni nogomet implementiral na začetku tekmovalne sezone 2021/2022. Takrat je vse klube 1. in 2. SNL ter SŽNL obvezal, da v primeru podpisa profesionalne pogodbe s trenerjem uporabijo predvideno predlogo. Enotna pogodba o delu trenerja vsebuje vse bistvene pravice, ki jih je za trenerje zahteval sindikat SPINS, hkrati pa jih narekuje tudi FIFA v okrožnici št. 1743.

Novi trener NK Maribor je Boštjan Cesar. Z Mariborom je sklenil pogodbo do leta 2027. Foto: www.alesfevzer.com

Kršitve se, tako sporoča SPINS, najpogosteje pojavijo v obliki sprememb ali dopolnitev dela vsebine pogodb, ki je zaprta in se je ne sme spreminjati ter se nanaša na odpovedni rok in diskriminatorne pogoje v primeru prekinitve pogodbe ali pogojev izplačila v primeru bolniške odsotnosti trenerja.

O kršitvah sindikat SPINS vseskozi obvešča tudi Nogometno zvezo Slovenije in predlaga ponovno informiranje klubov in obvezno deponiranje ter vsebinski pregled pogodb trenerjev pri NZS.