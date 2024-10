Nor večer, po katerem je slovenski najstnik obnorel Angleže #video

Danes je ime Benjamin Šeško že globoko zasidrano pri ljubiteljih nogometa. Spada med najbolj vroče mlade napadalce v Evropi, za katere se zanimajo največji klubi na svetu, in se dokazuje na velikih tekmah. Še pred nekaj leti, ko si je, takrat je bil Radečan še najstnik, pot do elite utiral v Avstriji, je bilo drugače. Eno izmed prelomnic je poleti leta 2022 prinesla imenitna predstava slovenskega dragulja na prijateljski tekmi med Salzburgom in Liverpoolom. Ravno proti znamenitim rdečim z Otoka, proti katerim se bo pomeril tudi danes!

Odkar se je kot golobradi mladenič podal v nogometni svet, se iz domovine najprej preselil k severnim sosedom in si utrl pot do šampionske zasedbe Salzburga, je Benjamin Šeško vedno veljal za izjemen talent. Izžareval je nekaj posebnega, a je nepredvidljivi nogometni svet profesionalizma z najrazličnejšimi primeri iz preteklosti opozarjal, kako se lahko na poti do popolne uveljavljenosti marsikaj zalomi. In zapelje v nepravo smer. Zgodba o neverjetno nadarjenem dolgonogem Posavcu si tega ni dovolila. Tudi ona je bila sestavljena iz vzponov in padcev, a je bilo prvih na srečo slovenskega nogometa neprimerljivo več.

Zatresel mrežo Liverpoola in odločil zmagovalca

Benjamin Šeško se je na prijateljski tekmi proti Liverpoolu izkazal še kot najstnik. Foto: AP / Guliverimage Vrednost mladega slovenskega napadalca, za katerega so se začeli zanimati tudi največji evropski klubi, je hitro rasla, prepoznavnost Šeška – zlasti v očeh ljubiteljev nogometa na Otoku – pa se je močno povečala posebej po prijateljski tekmi, odigrani 27. julija 2022.

V Mozartovem mestu je v pripravljalnem obdobju gostoval eden največjih evropskih klubov. Liverpool, šestkratni evropski prvak, ki je pod vodstvom Jürgena Kloppa deloval kot odlično utečen stroj, se je ustavil pri Salzburgu. Šeško je dobil priložnost, ki je ni izpustil iz rok. Na Red Bull Areni se je izkazal in spravil na noge več kot 30 tisoč gledalcev.

Čeprav je odigral le prvi polčas, je bil to njegov nor večer. Ne le, da je odločil zmagovalca, saj je dosegel edini zadetek na srečanju, ampak si je pripravil še nekaj zrelih priložnosti, hkrati pa s svojim bogatim znanjem in igrivostjo povzročal nemalo težav eminentnim gostom.

Kako je z mojstrskim preigravanjem spravil v zadrego Jamesa Milnerja:

If Man Utd fans hadn’t heard of Benjamin Sesko last week, they definitely have now. A goal and this against Liverpool. pic.twitter.com/NVUikuA2Y9 — Scott Saunders (@__scottsaunders) July 27, 2022

Najhuje jo je odnesel nekdanji zvezdnik Liverpoola James Milner, ki ga je Šeško z mojstrskim preigravanjem povsem vrgel iz ravnotežja, zdajšnji član Brightona pa je postal predmet posmeha na družbenih omrežjih. Šeško je na tej tekmi naredil ogromen vtis na Angleže.

Največje vragolije Benjamina Šeška na tekmi z Liverpoolom, ki jih je odprtih ust spremljal tudi takratni trener Jürgen Klopp:

When Benjamin Sesko played against Liverpool.



👀🔥 pic.twitter.com/0JXN043m6m — Ocho (@Ocho_CFC) June 5, 2024

19-letni napadalec iz Slovenije se je čez noč znašel na radarjih številnih klubov, Liverpool pa je na generalki za angleški superpokal doživel nepričakovan poraz. Njegovi najboljši igralci so večinoma vstopili v igro v drugem polčasu, kjer pa se je Salzburg na čelu z vratarjem odlično branil in zadržal tesno prednost. Ta je na koncu zadostovala za sladko zmago in ogromno promocijo dragulja slovenskega nogometa, za katerega se je že prej zanimal Manchester United.

Šeško boljši iz meseca v mesec

Tako je bilo sredi poletja 2022. Kmalu za tem so sledile čarovnije Šeška v ligi narodov, odmeval je zlasti evrogol po prekrasnem voleju na Švedskem. Mladi Radečan je izboljševal strelsko statistiko kot za stavo, se nato po kratki krizi, ko je za nekaj časa izpadel iz udarne enajsterice Salzburga, vrnil še močnejši, postal avstrijski prvak, nato pa se – pri tem je podrl slovenski rekord in se podpisal pod najdražji prestop vseh časov, kar zadeva nogometaše, ki prihajajo s sončne strani Alp (Leipzig je zanj leta 2023 plačal 24 milijonov evrov) – preselil v Nemčijo.

V tej sezoni je v ligi prvakov na dveh tekmah dosegel že tri zadetke. Foto: Reuters

Zanimanje velikanov za njegove usluge se je le še povečevalo, tik pred začetkom novega vrhunca, Eura 2024 v Nemčiji, na katerem je zaman čakal na prvi zadetek, a se s Slovenijo vseeno uvrstil med najboljših 16, pa je podaljšal pogodbo z Leipzigom. Ostal je pri rdečih bikih, s katerimi bo danes v 3. krogu lovil prve točke v ligaškem delu lige prvakov. Zdaj je že uveljavljen napadalec, ki ga pozna vsa Evropa, v ligi prvakov pa je na uvodnih dveh tekmah dosegel že tri zadetke.

Šešku ne bo manjkalo motivacije

Benjamin Šeško je konec prejšnjega tedna proti Mainzu zapravil kar dve stoodstotni priložnosti. Foto: Guliverimage Leipzig kljub temu še ni osvojil točke, Oblakov Atletico (2:1) in Vlahovićev Juventus (3:2) sta mu prekrižala načrte, danes pa ga čaka nov zahteven izziv, spopad z v tej sezoni zelo dobrim Liverpoolom. In nova priložnost, da bi Šeško nadaljeval vrhunski strelski niz ter znova zatresel mrežo rdečih. Tako, kot jo je 27. julija 2022, ko se je predstavil v najboljši luči in dokazal, da primerjave z Erlingom Haalandom, to so poudarjali zlasti avstrijski novinarji, niso bile zvite iz trte.

Ena izmed največjih današnjih poslastic lige prvakov, Leipzig bo zvečer gostil Liverpool, se bo začela ob 21. uri. Pri gostiteljih bo za dvoboj kandidiral tudi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl. Njegov mlajši rojak Benjamin Šeško bo v dvoboj vstopil z ogromno motivacijo, saj se mu je nastop na zadnjem prvenstvenem srečanju ponesrečil. Proti Mainzu je zapravil kar dve stoodstotni priložnosti za zadetek, izkazal tudi pretirano sebičnost in si prislužil nizke ocene za nastop, a v taboru Leipziga tega niso pretirano problematizirali.

Liverpool je pod vodstvom novega trenerja Arneja Slota vstopil v sezono samozavestno in uspešno. Foto: Reuters

Trener Marco Rose še naprej zaupa 21-letnemu Slovencu in poudarja, kako je moštvo uresničilo cilj, saj je prišlo do zmage in se ustalilo pri vrhu lestvice. Zmaga moštva pa je tudi tisto, kar v nogometu največ šteje. Zdaj bo moral Leipzig začeti zmagovati tudi v ligi prvakov, če bo še želel razmišljati o spomladanskih nastopih v Evropi. Zato bo pritisk na najboljšega strelca Šeška še toliko večji.