Najprej je mladi Radečan v Stožicah z bele točke zatresel mrežo Avstrije (1:1), nato navdušil proti Kazahstanu in se veselil prvega hat-tricka v reprezentančnem dresu (3:0), nato pa proti Norveški (0:3) in Kazahstanu (1:0), hrbet mu je obrnila tudi sreča, saj je zadel okvir vrat, zapravil nekaj priložnosti, da bi še izboljšal že tako bogat izkupiček.

Benjamin Šeško tako v oktobrski reprezentančni akciji, v kateri je Slovenija v ligi narodov osvojila tri točke, s skupno sedmimi pa je izenačena v skupini B3 z Avstrijo in Norveško, tako da ostaja v igri za napredovanje v elitno skupino A, ni izboljšal strelskega učinka. S štirimi zadetki pa še vedno vztraja na vodilnem položaju najboljših strelcev tekmovanja.

Benjamin Šeško bo v državnem dresu naslednjič na delu 14. novembra proti Norveški. Dvoboj bo potekal v razprodanih Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com

Sprememba je le ta, da so ga ta mesec ujeli trije stanovski kolegi. To so Šved Viktor Gyökeres, Turek Muhammed Kerem Aktürkoglu in Romun Razvan Marin. Vsi omenjeni nogometaši so za razliko od Šeška dosegli vse zadetke z desno nogo. Šeško je z desnico zadel v polno trikrat, en zadetek proti Kazahstanu pa je prispeval po strelu z glavo.

Najboljši strelci letošnje lige narodov: 4 – Aktürkoglu (Turčija), Gyökeres (Švedska), Marin (Romunija), Šeško (Slovenija)

3 – Frattesi (Italija), Haaland (Norveška), Ioannidis (Grčija), Isak (Švedska), Kolo Muani (Francija), Price (Severna Irska), Ronaldo (Portugalska), Strelec (Slovaška), Undav (Nemčija), Wilson (Wales)

…

Šved madžarskih korenin tudi najboljši asistent

Viktor Gyökeres je v ligi narodov prispeval že štiri zadetke in štiri asistence. Foto: Reuters Glede zahtevnosti tekmecev imata težje delo Šeško in Aktürkoglu, saj Slovenija in Turčija tekmujeta v drugi najmočnejši skupini (B) lige narodov, medtem ko se Gyökeres in Marin s Švedsko ter Romunijo potegujeta za točke v tretji kakovostni skupini (C).

Slovenski napadalec je vse zadetke dosegel po strelih v kazenskem prostoru, Turek, ki je v odlični strelski formi tudi v ligi prvakov, kjer je zatresel mrežo tako Janu Oblaku (Atletico) kot tudi Elšnikovi in Drkušićevi Crveni zvezdi v Beogradu, pa je bil dvakrat uspešen po strelih izven kazenskega prostora.

Kerem Aktürkoglu je v ligi prvakov premagal tudi Jana Oblaka in mu z Benfico zadal hud udarec, saj je Atletico izgubil kar z 0:4. Foto: Reuters

Z najrazkošnejšo statistiko se lahko med najboljšimi strelci lige narodov pohvali Gyökeres. Šved madžarskih korenin, 26-letni napadalec Sportinga iz Lizbona, je štirim zadetkom dodal še štiri asistence. Tako je vodilni tudi na lestvici najboljših podajalcev lige narodov. Treba pa je dodati, da nastopajo Švedi v skupini C1, kjer so njihovi tekmeci Azerbajdžan, Estonija in Slovaška, na papirju lažji tekmeci od tistih, ki nastopajo v skupini B.

Gyökeres je tudi nogometaš, ki je usmeril največ strelov na vrata tekmeca. Poizkusil je kar 22-krat, od tega 11-krat zadel okvir vrat. Šeško je na omenjeni lestvici na sedmem mestu. Sprožil je 15 strelov, a od tega veliko večino (10) v okvir vrat.

Šeško znova tarča topničarjev

Benjamin Šeško je v tej sezoni dosegel vse tri zadetke za Leipzig v ligi prvakov, a ostaja brez točke. Foto: Guliverimage Po zelo uspešnem vstopu v sezono 2024/25, s katerim je dal vedeti, kako hitro je pozabil na strelsko manj uspešne nastope na letošnjem evropskem prvenstvu, se je znova povečalo zanimanje za Benjamina Šeška.

Pri Leipzigu mu gre z izjemo lige prvakov, kjer resda dosega zadetke kot po tekočem traku, a so rdeči biki po tesnih porazih z Atleticom (1:2) in Juventusom (2:3) še vedno brez točke, odlično. Leipzig je to sezono v nemški bundesligi začel najboljše v klubski zgodovini. V uvodnih šestih krogih je osvojil kar 14 točk, tako da je na vrhu z Bayernom, 21-letni Slovenec pa je prispeval dva zadetka in asistenci.

Na Otoku se znova omenja, da je postal tarča topničarjev. Po poročanju Football London se zanj spet zanima angleški velikan Arsenal. V preteklosti je že večkrat snubil Zasavca, nato se je zanimanje španskega stratega Mikela Artete ohladilo, zdaj pa bi lahko angleški podprvaki dragulja slovenskega nogometa, ki je v tem trenutku s tržno vrednostjo 50 milijonov evrov po oceni Transfermarkta najdražji slovenski nogometaš, uvrstili na seznam poletnih želja v letu 2025.

Arsenal spada med najboljše angleške nogometne klube, v tej sezoni pa nastopa tudi v ligi prvakov. Foto: Reuters

Na roko bi jim lahko šla tudi odkupna klavzula v novi pogodbi Šeška z Leipzigom, ki ga z nemškim klubom veže do leta 2029. Po poročanju nemškega Bilda določa, da bi lahko Slovenec prihodnje poletje zapustil Leipzig za 75 milijonov evrov. To pa je znesek, ki bi si ga tako dobro finančno preskrbljen klub, kot je Arsenal, zagotovo lahko privoščil.

Znova proti Haalandu

Bo Erling Haaland še tretjič zapored najboljši strelec skupinskega dela lige narodov? O tem se bo marsikaj odločalo prav 14. novembra v Ljubljani. Foto: Guliverimage Šeško bo ligo narodov nadaljeval 14. novembra s spektaklom v razprodanih Stožicah, kjer se bo znova srečal z vzornikom Erlingom Haalandom. Norvežan je bil nedavno v Oslu bistveno uspešnejši, dvakrat je zatresel slovensko mrežo, v Ljubljani pa mu ne bo manjkalo dodatne motivacije, saj želi še tretjič zapored ohraniti primat na lestvici najboljših strelcev skupinskega dela lige narodov. Za zdaj je pri treh zadetkih, kolikor jih je doseglo še devet nogometašev, med njimi tudi večkratni svetovni rekorder Cristiano Ronaldo.

Svoje načrte pa ima tudi Šeško, ki pri 21 letih vztrajno napreduje iz meseca v mesec, zdaj pa se s Slovenijo spogleduje z novim ciljem, prebojem v ligi narodov med evropsko elito. Prihodnji mesec tako prinaša dve poslastici. Najprej 14. novembra v Ljubljani proti Norveški, nato pa še tri dni pozneje na Dunaju proti Avstriji.