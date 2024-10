Nova pravljica Srečka Katanca, a tudi skrivnostne težave

Ni izključeno, da bi se na SP 2026, naslednjem velikem tekmovanju v nogometu, predstavila kar dva slovenska stratega. Matjaž Kek je že večkrat poudaril, kako je glede na potencial in napredek ekipe prepričan o tem, da bo Slovenija zaigrala na SP 2026, vse bližje zgodovinskem uspehu pa je tudi Srečko Katanec. Uzbekistanu kaže v azijskih kvalifikacijah za SP 2026 več kot odlično. Da pa idila vendarle ni popolna, so poskrbele zdravstvene težave, zaradi katerih je Ljubljančan na zadnjih tekmah vodil varovance le na daljavo.

Srečko Katanec je vajen postavljati mejnike v nogometu. V Sloveniji je ob prelomu stoletja poskrbel za nepozabno pravljico. Takrat je postal Srečko Nazionale in se zasidral globoko v srca ljubiteljev nogometa na sončni strani Alp, zdaj pa mu gre odlično tudi v Uzbekistanu. Po dolgem času se je znašel v imenitni priložnosti, da bi svoje varovance popeljal na svetovno prvenstvo. To je iz tedna v teden bolj realen scenarij, temu primerno je večja tudi evforija javnosti v prostrani deželi v srednji Aziji, polni lepot in biserov, ki so zrasli ob nekdanji svilni poti.

Kekovi izbranci so v nedeljo gostovali v Kazahstanu, sosedi Uzbekistana, in prišli do dragocenih točk v ligi narodov. Uzbekistan je dva dni pozneje doma ugnal ZAE. Foto: Reuters

Ko je Matjaž Kek v nedeljo popeljal Slovenijo do dragocene zmage v Kazahstanu (1:0), s katero ostaja v boju za napredovanje v elitno prvo skupino lige narodov, se je mudil zelo blizu Katančevega Uzbekistana. Tudi ta je nekoč kot Kazahstan spadal pod Sovjetsko zvezo, po osamosvojitvi pa se je pridružil azijski nogometni družini in ji za razliko od Kazahstana, ki se je v začetku tega stoletja pridružil Uefi, ostal zvest vse do danes.

Uzbekistan na odličnem drugem mestu

Uzbekistan v obdobju državne samostojnosti še ni zaigral na svetovnem prvenstvu, v novem ciklusu, ko se odloča o potnikih za SP 2026, ki bo potekal v Kanadi, Mehiki in ZDA, pa se spogleduje z mislijo, da bi mu lahko končno uspelo. Na roko mu je šla odločitev Mednarodne nogometne zveze (Fifa), da bo leta 2026 na drugi strani velike luže nastopilo kar 48 reprezentanc. Kvota azijskih predstavnikov na največjem tekmovanju se je tako povečala, Uzbekistanu pa gre v novem kvalifikacijskem formatu imenitno.

Nogometna evforija v Uzbekistanu je večja iz meseca v mesec. Foto: Reuters

V Aziji je v boju za nastop na SP 2026 ostalo še 18 reprezentanc, nastop na spektaklu si jih bo zagotovilo vsaj osem. V tretjem krogu kvalifikacij so izbrane vrste razdeljene v tri skupine s po šestimi udeleženci. Najboljši dve iz vsake skupine si bosta zagotovili neposreden nastop na SP 2026, tretje in četrte pa čakajo še dodatne kvalifikacije. Uzbekistanu gre za zdaj imenitno. V štirih nastopih je zbral kar deset točk in po slabi polovici ciklusa zaseda visoko drugo mesto. Ima enako število točk kot vodilni Iran (10), krepko za njim pa so ZAE, Katar (oba štiri), Kirgizistan (tr5i) in Severna Koreja (dve). Šest krogov pred koncem kvalifikacij je tako Katančeva četa v odličnem položaju.

V Aziji so po štirih krogih 3. kroga kvalifikacij neporažene le štiri izbrane vrste. To so poleg Uzbekistana še Iran, Južna Koreja in Japonska.

Ves čas so bili v stiku s Katancem

Uzbekistan ne navdušuje s predstavami, a je lahko več kot zadovoljen z rezultati. Tekmece premaguje s tesnimi rezultati. Severno Korejo je prejšnji mesec ugnal z 1:0, bil nato v gosteh boljši od Kirgizistana (3:2), prejšnji teden doma remiziral z Iranom v derbiju skupine (0:0), v torek pa v Taškentu dosegel pomembno zmago, saj je bil z 1:0 boljši od ZAE. Tako je Katanec premagal reprezentanco, ki jo je vodil pred dobrim desetletjem. To je bila zelo sladka zmaga za Uzbekistan, ki je prvič v zgodovini doma premagal ZAE.

Slovenski strateg naj bi se na klop Uzbekistana vrnil prihodnji mesec, ko ga čakata tekmi s Katarjem in Severno Korejo. Foto: Guliverimage

Ker pa nekdanjega slovenskega selektorja ovirajo zdravstvene težave, ta mesec ni mogel biti neposredno z varovanci na pripravah in tekmah. Treninge je vodil na daljavo, s pomočjo modernih telekomunikacijskih pripomočkov, njegova navodila pa sta na treningih varovancem predajala tesna sodelavca Aleš Čeh, nekdanji kapetan zlate Katančeve generacije, in Vlado Radmanović, srbski strateg, ki že dolgo sodeluje s Katancem.

Radmanović je na tekmah tudi uradno nadomeščal Katanca na klopi in po tekmi gostoval na novinarskih konferencah, po oktobrskem ciklusu, po katerem se je Uzbekistan utrdil na tako želenem drugem mestu, pa je bil lahko še kako zadovoljen z izkupičkom. ''Ves čas smo bili v stalnem stiku z gospodom Katancem, ki nam je dal ustrezna navodila,'' je Radmanović pojasnil, kako je potekalo sodelovanje z nekdanjim selektorjem Slovenije, ki naj bi se po njegovih besedah prihodnji mesec vrnil na klop Uzbekistana.

Igralci so mu zaželeli hitro vrnitev

Konkretneje o tem, s kakšnimi zdravstvenimi težavami ima Katanec opravka, v Uzbekistanu ne poročajo. Ker pa se ni zgodilo prvič, da je zaradi zdravstvenih težav manjkal na tekmi Uzbekistana, se poraja vprašanje, ali se bo stanje v prihodnosti izboljšalo do te mere, da bo lahko znova nemoteno vodil ambiciozno reprezentanco, ki se spogleduje z največjim uspehom v zgodovini.

The Uzbek team wish coach Srečko Katanec good health ahead of their match with Iran. The Slovenian has been unable for this game due to ill health. pic.twitter.com/yLterYPGX8 — Conor 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇺🇿 (@_UzbekFootball) October 10, 2024

Njegovi varovanci so mu zaželeli veliko sreče. Pred predzadnjo tekmo z Iranom (0:0) so se nastavljali objektivom z dresom Uzbekistana, na katerem je pisalo: ''Vrni se še močnejši'', in dresom, ki ga je krasila fotografija 61-letnega slovenskega stratega.

Čeprav bi navijači in novinarji v Uzbekistanu raje spremljali še bolj napadalno igro ljubljencev, so lahko še kako zadovoljni z rezultati, ki jih v tem trenutku uvrščajo v vrh azijskega nogometa. "Prosim novinarje, naj se o nas ne izražajo le negativno. Ne moreš vedno kazati všečne igre. V dveh prejšnjih kvalifikacijskih ciklusih smo igrali čudovit nogomet, a ostali brez svetovnega prvenstva," je po zadnji zmagi pojasnil strelec edinega zadetka Otabek Shukurov, ki se dokazuje v bogatem prvenstvu Savdske Arabije v klubu Al Fayha, kjer je njegov soigralec denimo tudi Anglež Chris Smalling.

Srečko Katanec je od leta 2021 vodil Uzbekistan že na več kot 40 tekmah. Foto: Reuters

Pred Katancem ni to uspelo še nikomur Srečko Katanec, ki je pred tem vodil tudi reprezentance Slovenije (dvakrat), Severne Makedonije, ZAE in Iraka, se je vpisal v zgodovino. Uzbekistance je od leta 2021 vodil na 41 tekmah, kar ni pred njim uspelo še nikomur. Postal je selektor, ki je vodil Uzbekistan na največjem številu tekem, na njih pa se je večinoma veselil zmag (na 26 tekmah – 63 odstotkov). Devetkrat je remiziral, le šestkrat pa izgubil.

Rekorden niz neporaženosti

Uzbekistan je priča neverjetnemu nizu. Nazadnje je namreč ostal praznih rok pred dobrim letom, 9. septembra 2023 proti ZDA (0:3), nato pa nanizal kar 20 tekem brez poraza. Treba je poudariti, da je bil vselej neporažen, kar zadeva redni del srečanja. V začetku leta je namreč nesrečno izpadel v četrtfinalu azijskega prvenstva po izvajanju 11-metrovk proti poznejšemu prvaku Katarju, proti kateremu je že imel v žepu zmago.

Otabek Shukurov je z Uzbekistanom nazadnje doživel poraz 9. septembra 2023 na gostovanju v ZDA v St. Louisu (0:3). Foto: Guliverimage

Katančev Uzbekistan je tako na zadnjih 20 tekmah vknjižil 13 zmag in sedem remijev, tako da je njegov niz neporaženosti v tem trenutku daljši tudi od tistega, s katerim se lahko pohvalita afriški prvak Senegal (16) in evropski prvak Španija (14).

Novembra jih čakata dve še kako pomembni kvalifikacijski tekmi. Najprej bo Katančeva četa 14. novembra v Dohi gostovala pri azijskem prvaku Katarju, kateremu bi 3. februarja skoraj prekrižala načrte, nato pa se bo, tekma bo najverjetneje odigrana v Laosu, pomerila še s Severno Korejo.