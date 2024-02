Katanec ponosen, naslednji izziv – prvič na mundial

Za Uzbekistanci je sila dramatična četrtfinalna tekma z gostitelji azijskega prvenstva Katarci. Najprej so si nesrečno zabili avtogol, v nadaljevanju izsilili podaljšek, a zapravili nekaj lepih priložnosti za zmago in napredovanje po 120 minutah igre. Ob koncu rednega dela tekme je zaradi prigovarjanja sodnikom Srečko Katanec dobil rumeni karton. Odločale so 11-metrovke. Oboji so jih streljali precej slabo. Uzbekistan je po tretji seriji vodil z 2:1, nato pa zapravil dva strela.

Sojenja ni želel komentirati. Foto: Reuters "Fantje so lahko ponosni na vse, kar so dosegli. Borili so se in dali vse od sebe. Na koncu smo izgubili po kazenskih strelih. Enajstmetrovke so vedno negotove, gre za psihološko igro," je razplet tekme komentiral Katanec. "Dobro smo se branili in tudi po prejetem golu igrali bolje od Katarja. Imeli smo nekaj obetavnih priložnosti. Težko so prebijali našo obrambo. Čeprav sem razočaran nad razpletom, pa sem vesel zaradi načina, kako so moji fantje igrali." Uzbekistan je že z uvrstitvijo v četrtfinale presegel pričakovanja. "Če želiš zmagati na turnirju, potrebuješ širok kader. Mi smo bili pri tem zelo omejeni. Manjkalo nam je kar nekaj nogometašev, med njimi Eldor Šomurodov. Če bi napredovali, bi se do polfinala zelo težko regenerirali." Katanec je precej manj menjal kot ostali selektorji.

Pred 60-letnim Katancem, ki je na klopi Uzbekistana od leta 2021, je že naslednji izziv – kvalifikacije za naslednje svetovno prvenstvo. "Imamo mlado generacijo nogometašev, ki si je nabrala potrebne izkušnje. Pred njimi je svetla prihodnost," je še dejal Katanec. Na mundialu Uzbekistan ni igral še nikoli.