Katanec tako blizu sanjam! A so bile usodne 11-metrovke.

Prvi polfinalni par azijskega prvenstva je Jordanija - Južna Koreja. Iran, ki je z 2:1 premagal Japonsko, pa bo igral s Katarjem. Ta je v dramatičnem zadnjem četrtfinalu po streljanju 11-metrovk izločil Uzbekistan, ki ga vodi Srečko Katanec. Domačini so povedli po avtogolu Utkirja Jusupova, za izenačenje na 1:1 je zabil Odiljon Hamrobekov. V 80. minuti je zaradi prigovarjanja sodnikom rumeni karton dobil Katanec. Tudi podaljšek ni dal zmagovalca, odločale so 11-metrovke. Oboji so jih izvajali slabo, Katarci so zapravili dve, Uzbekistanci pa tri.

Reprezentanca Srečka Katanca je v prvem delu prvega polčasa uspela umiriti igro Katarcev. Potem pa je Hasan Al Hajdos v 28. minuti streljal povsem na golovi črti in skoraj iz mrtvega kota, Utkir Jusupov jo je nesrečno preusmeril za avtogol in polne tribune so navdušeno pozdravile vodstvo domačih, za katerega je imel veliko krivde tudi uzbekistanski čuvaj mreže.

Srečko Katanec Foto: Reuters Zaključek prvega polčasa je pripadel Uzbekistancem, ki so poletno nadaljevali tudi v drugem delu. Že takoj na začetku polčasa sta lepi priložnost zamudila Otabek Šukurov in Jalolidin Mašaripov. V 59. minuti je za 1:1 poskrbel Odiljon Hamrobekov, ko mu je med padanjem vendarle uspelo poslati žogo v mrežo.

Kazenske strele je prvi začel Uzbekistan, prvi izmenjavi sta bili uspešni, drugi pa ne, po tretji pa so bili v zaostanku Katarci, a je njihov vratar naslednjič ubranil še drugi strel in nato je bil izid znova izenačen na 2:2. V peti izmenjavi je streljal kapetan Uzbekistana Mašaripov, a medlo po sredini vrat in še tretjič je vratar gostiteljev strel zaustavil. Pedro Miguel je streljal za polfinale in z zadetkom pod prečko končal pot Uzbekistana.

Uspešna pa Klinsmannova Južna Koreja

Navijači Jordanije so imeli v petek razlog za dobro voljo v Katarju. Foto: Reuters V Al Rajanu so Jordanci z 1:0 izločili Tadžikistan. Jordanija, 87. reprezentanca z lestvice Mednarodne nogometne zveze, se je v svoj prvi polfinale azijskega prvenstva prebila po avtogolu Vahdata Hanonova v 66. minuti. S tem se je končala pot presenečenja turnirja Tadžikistana, 106. reprezentance s svetovne lestvice. Obračun pred 36.000 gledalci je bil sicer zelo izenačen.

V drugem četrtfinalu so Korejci, ki jih vodi nekdanji nemški reprezentant Jürgen Klinsmann, kot prvi zadeli v 31. minuti, a iz prepovedanega položaja, je pa na drugi strani Craig Goodwin povedel Avstralce v vodstvo v 42. minuti. Ko je kazalo, da bo to tudi edini gol na tekmi, na kateri so imeli Avstralci precej več strelov, Korejci pa precej več žogo v posesti (približno 70 odstotkov časa), pa je v 94. minuti Južna Koreja prišla do enajstmetrovke. To je izvedel Hwang Hee-chan in izid v šesti minuti dodatka poravnal ter izsilil podaljšek.

Heung-min Son je v podaljšku zadel za zmago Južne Koreje nad Avstralijo z 2:0. Foto: Reuters

V tem je v 104. minuti kapetan in prvi zvezdnik Južne Koreje Heung-min Son zadel s prostega strela z leve strani za končnih 2:1. Tako najstrožjo kazen kot ta prekršek je zakrivil Lewis Miller. Ob koncu prvega dela podaljška so Avstralci ostali še brez izključenega Aidena O'Neilla.

Iran po drami izločil Japonsko

Iran se je v polfinale zavihtel po zadetku v 96. minuti. Foto: Reuters Na prvi sobotni tekmi je Iran z 2:1 izločil Japonsko. Odločilen zadetek je padel v 96. minuti, ko je z bele pike Irance v polfinale popeljal Alireza Jahanbakhsh. Prvi polčas uvodnega današnjega obračuna so sicer dobili Japonci, za vodstvo je v 28. minuti poskrbel Hidemasa Morita. Iranci so odgovorili v drugem polčasu, izenačil je Mohammad Mohebi v 51. minuti, na razplet pa so tako navijači v Al Rajanu čakali vse do šeste minute sodniškega dodatka.

Azijsko prvenstvo, četrtfinale:

Petek, 2. februar:

Sobota, 3. februar: